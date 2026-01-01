استضافة المؤشر
انشر التطبيقات المبنية باستخدام تقنية Cursor AI في دقائق
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار بسيطة، بدون رسوم خفية
انشر التطبيقات التي تُنشئها باستخدام Cursor AI على استضافة موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتتمكن من تجربتها بثقة.
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احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
قم بشحن ما تبنيه باستخدام الذكاء الاصطناعي للمؤشر، بشكل أسرع
انقل تطبيقاتك التي تُنشئها باستخدام Cursor AI من ملفات محلية إلى بيئة Node.js مباشرة دون تغيير سير عملك. ارفع الكود، وسيتولى Hostinger عملية الإعداد، ليصبح مشروعك جاهزًا للتشغيل بسلاسة وبخطوات نشر أقل. بمجرد إطلاقه، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مُصممة خصيصًا لأحمال عمل Node.js، مع ضمان استمرارية التشغيل وقابلية التوسع. هذا يُسهّل عليك الانتقال من النموذج الأولي إلى الإنتاج، بينما تُركّز أنت على الكود في محرر النصوص.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة المؤشر
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Cursor.
ماذا يعني استضافة التطبيقات المبنية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي Cursor؟
يعني ذلك نشر تطبيق Node.js الذي أنشأته في Cursor AI على خادم مباشر حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليه. هذا مهم لأن Cursor AI يساعدك في كتابة التعليمات البرمجية، لكن الاستضافة هي ما يضمن استمرار تشغيل التطبيق في بيئة الإنتاج.
كيف تختلف استضافة المؤشر عن استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وبيئة تشغيل Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار أعمال الخادم نيابةً عنك، لتتمكن من التركيز على التطبيق المُطوّر باستخدام Cursor AI.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص لمشروع Cursor AI الخاص بي؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكنك إبقاء المستودع خاصًا طوال العملية.
هل توجد حدود لحركة البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة المؤشر؟
تتضمن خطتك كمية محددة من الموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الكمية، فستحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام الزائد، ولكن قد يتطلب الاستخدام المرتفع المستمر خطة أكبر.
كيف يمكنني نقل مشروع Cursor AI من مضيف محلي أو مضيف آخر إلى Hostinger؟
ارفع مشروعك إلى GitHub أو حمّل الكود، ثم اربطه بـ Hostinger وانشر تطبيق Node.js. إذا كنت تنقل التطبيق من مضيف آخر، فاستخدم نفس إعدادات التطبيق ومتغيرات البيئة وأوامر البناء في النشر الجديد.