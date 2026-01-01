استضافة Continue.dev

قم ببناء تطبيقاتك باستخدام Continue.dev، وانشرها على Hostinger.

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
احصل على العرض
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
الاستضافة continue.dev

سعر شهري واحد، بدون رسوم خفية

اختر الخطة التي تناسب سير عملك واستضف Continue.dev بثقة. تمتع بأداء موثوق، وإعداد سهل، وضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD72.99
MAD25.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,247.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,503.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦67.99⁩/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD72.99
MAD25.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,247.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,503.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦67.99⁩/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للباقة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في باقتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.

انشر ما تبنيه باستخدام Continue.dev بشكل أسرع

انقل مشروعك الذي تبنيه باستخدام Continue.dev من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون تغيير سير عملك. توفر لك خدمة استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا لتطبيقك من التطوير المحلي إلى بيئة التشغيل، مما يتيح لك نشر المشروع الذي كنت تعمل على تحسينه ومواصلة العمل باستخدام التقنيات التي تتقنها. بمجرد إطلاقه، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لـ Node.js، مع ضمان استمرارية التشغيل وقدرة استيعابية عالية لحركة البيانات المتزايدة. هذا يعني قضاء وقت أقل في إعداد الخادم وصيانته، ووقتًا أطول في إطلاق الميزات وتحسين المنتج.
الاستضافة continue.dev

أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.

1. قم بتوصيل مشروعك

1. قم بتوصيل مشروعك

اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.

3. الإدارة والتوسع

3. الإدارة والتوسع

انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.

عرض الباقات

موقع الخادم الموصى به:

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نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.
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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Continue.dev

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات الاستضافة من Continue.dev.
تُعدّ خدمة الاستضافة Continue.dev بيئة مُدارة لتشغيل وربط Continue.dev بتطبيقاتك وأدواتك وموفري النماذج. فهي تُساعدك على النشر بشكل أسرع دون الحاجة إلى التعامل مع إعداد الخادم أو التحديثات أو الصيانة الأساسية بنفسك.
يمنحك الخادم الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً بالخادم، لكنك تتولى إدارة الإعداد والأمان والتوسع والتحديثات. أما استضافة Continue.dev فهي أبسط: فهي مُهيأة مسبقًا للخدمة، مما يُتيح لك البدء بسرعة أكبر وبجهد يدوي أقل.
نعم. تدعم خدمة الاستضافة Continue.dev مستودعات GitHub الخاصة، لذا يمكنك ربط التعليمات البرمجية الخاصة بك بشكل آمن والحفاظ على المشاريع الداخلية محمية أثناء النشر.
قد تتضمن الخطط حدودًا للموارد بناءً على الاستخدام. إذا احتاج تطبيقك إلى سعة أكبر، يمكنك الترقية قبل الوصول إلى الحدود المحددة بدلاً من دفع رسوم إضافية غير متوقعة.
الإعداد سهل وبسيط ومصمم للمستخدمين التقنيين. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، يمكنك نقل مشروعك عن طريق ربط مستودعك، وتكوين بيئتك، ونشره في بضع خطوات.

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