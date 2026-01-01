استضافة Claude Code
انشر التطبيقات المبنية باستخدام Claude Code في دقائق
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار بسيطة لاستضافة Claude Code
انشر التطبيقات التي تبنيها باستخدام Claude Code على استضافة موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تتضمن كل خطة ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يوماً، مما يتيح لك تجربتها بكل ثقة.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
انشر تطبيقاتك التي بنيتها بـ Claude Code إلى بيئة الإنتاج بشكل أسرع.
انقل التطبيقات والنماذج الأولية التي تبنيها باستخدام Claude Code من بيئة التطوير المحلية إلى بيئة الإنتاج دون تغيير سير عملك. ارفع مشروع Node.js الخاص بك، وستتولى Hostinger إدارة بيئة التشغيل والنشر ليكون تطبيقك جاهزاً لخدمة المستخدمين دون إعدادات إضافية. بمجرد إطلاقه، سيعمل مشروعك على بنية تحتية مدارة مصممة لضمان استقرار وقت التشغيل وتوفير مساحة للنمو. وهذا يعني قضاء وقت أقل في صيانة الخوادم ووقت أكثر في تطوير الكود والميزات التي أطلقتها بالفعل.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Claude Code
احصل على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً حول خدمات استضافة Claude Code.
ما هي استضافة Claude Code، ولماذا أحتاج إليها؟
تعني استضافة Claude Code نشر تطبيقات Node.js التي تُنشئها باستخدام Claude Code على خادم مباشر ليتمكن الآخرون من استخدامها. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية لأن عملية توليد الكود تختلف عن الاستضافة الإنتاجية، إذ لا تزال بحاجة إلى بيئة تشغيل وإدارة عمليات وإمكانية الوصول إلى الشبكة.
ما الفرق بين استضافة Claude Code واستضافة VPS العادية؟
مع الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، تتولى أنت إدارة نظام التشغيل، وNode.js، والتحديثات، وعمليات التطبيق بنفسك. أما مع استضافة Node.js من Hostinger المخصصة لـ Claude Code، تتولى المنصة إدارة طبقة الخادم بالكامل، مما يتيح لك التركيز على تطبيقك وسير عمل النشر بدلاً من الانشغال بإدارة النظام.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص؟
نعم، يمكنك ربط حسابك على GitHub، ومنح حق الوصول إلى المستودع الخاص، والنشر مباشرة من الفرع الذي تختاره. يمكن سحب التحديثات من نفس المستودع دون الحاجة إلى جعل الكود متاحاً للعامة.
هل توجد حدود لحركة الزوار أو رسوم إضافية في حال أصبح تطبيقي مزدحماً؟
تخضع باقتك لحدود موارد ثابتة، وإذا تجاوز حجم حركة الزوار هذه الحدود، فقد يتباطأ تطبيقك أو قد تحتاج إلى ترقية باقتك. نحن لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الزيارات الزائدة، ولكن نوصي بترقية باقتك قبل أن يؤثر الضغط المرتفع المستمر على أداء تطبيقك.
كيف يمكنني نقل تطبيق تم بناؤه باستخدام Claude Code من بيئة التطوير المحلية أو من مستضيف آخر؟
ارفع مشروعك إلى GitHub، واربط المستودع، وقم بنشره على Hostinger. إذا كنت تنتقل من مستضيف آخر، قم بتحديث أي متغيرات بيئة وإعدادات دومين، ثم اختبر تطبيقك بعد أول عملية نشر.