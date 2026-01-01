ارفع مشروعك إلى GitHub، واربط المستودع، وقم بنشره على Hostinger. إذا كنت تنتقل من مستضيف آخر، قم بتحديث أي متغيرات بيئة وإعدادات دومين، ثم اختبر تطبيقك بعد أول عملية نشر.