استضافة بولت

انشر التطبيقات المبنية باستخدام Bolt.new في دقائق

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
احصل على العرض
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة بولت

أسعار بسيطة، بدون رسوم خفية

انشر التطبيقات التي تُنشئها باستخدام Bolt.new على استضافة موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها بثقة.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD72.99
MAD25.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,247.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,503.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦67.99⁩/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD72.99
MAD25.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,247.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,503.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦67.99⁩/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للباقة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في باقتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.

من فكرة جديدة إلى تطبيق فعلي

انقل تطبيقك أو موقعك الذي أنشأته في Bolt.new من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون تغيير سير عملك. توفر لك خدمة استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا لنشر مشروعك، مما يتيح لك الانتقال من الكود المُولّد إلى تطبيق مُفعّل بإعدادات أقل. بمجرد إطلاقه، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لـ Node.js، مع ضمان استمرارية الخدمة وقابلية التوسع. هذا يعني قضاء وقت أقل في صيانة الخادم، ووقتًا أطول في تحسين المنتج الذي يراه المستخدمون.
استضافة بولت

أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.

1. قم بتوصيل مشروعك

1. قم بتوصيل مشروعك

اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.

3. الإدارة والتوسع

3. الإدارة والتوسع

انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.

عرض الباقات

موقع الخادم الموصى به:

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نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.
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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Bolt

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Bolt.
يعني ذلك نشر تطبيق Node.js الذي أنشأته في Bolt.new على خادم مباشر ليتمكن المستخدمون الحقيقيون من الوصول إليه. وهذا يمنح مشروعك بيئة تشغيل مستقرة، وبنية تحتية مُدارة، وعنوان URL عامًا بدلاً من تركه كنموذج أولي محلي.
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات الأمنية، والخادم الوكيل العكسي بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق المبني باستخدام Bolt.new.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر الفرع الذي تريده. بعد ذلك، يمكنك دفع التحديثات عبر Git تمامًا كما تفعل مع أي مشروع آخر متصل.
توجد حدودٌ مُحددةٌ للموارد وحجم البيانات في كل باقة، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافيةً غير متوقعة على الاستخدام العادي، ولكن في حال استمرار حجم البيانات المرتفع، يُنصح باختيار باقة أكبر.
ارفع المشروع إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشره على استضافة Node.js. إذا كنت تستخدم استضافة أخرى، يمكنك عادةً الاحتفاظ بنفس الكود وتعديل متغيرات البيئة أو أوامر البناء أو إعدادات بدء التشغيل فقط.

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