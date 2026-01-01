استضافة بولت
انشر التطبيقات المبنية باستخدام Bolt.new في دقائق
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار بسيطة، بدون رسوم خفية
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5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
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MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
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100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
من فكرة جديدة إلى تطبيق فعلي
انقل تطبيقك أو موقعك الذي أنشأته في Bolt.new من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون تغيير سير عملك. توفر لك خدمة استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا لنشر مشروعك، مما يتيح لك الانتقال من الكود المُولّد إلى تطبيق مُفعّل بإعدادات أقل. بمجرد إطلاقه، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لـ Node.js، مع ضمان استمرارية الخدمة وقابلية التوسع. هذا يعني قضاء وقت أقل في صيانة الخادم، ووقتًا أطول في تحسين المنتج الذي يراه المستخدمون.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Bolt
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Bolt.
ما هي خدمة الاستضافة للتطبيقات المبنية باستخدام Bolt.new؟
يعني ذلك نشر تطبيق Node.js الذي أنشأته في Bolt.new على خادم مباشر ليتمكن المستخدمون الحقيقيون من الوصول إليه. وهذا يمنح مشروعك بيئة تشغيل مستقرة، وبنية تحتية مُدارة، وعنوان URL عامًا بدلاً من تركه كنموذج أولي محلي.
ما الفرق بين استضافة Bolt واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات الأمنية، والخادم الوكيل العكسي بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق المبني باستخدام Bolt.new.
هل يمكنني نشر مشروع Bolt.new من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر الفرع الذي تريده. بعد ذلك، يمكنك دفع التحديثات عبر Git تمامًا كما تفعل مع أي مشروع آخر متصل.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة Bolt؟
توجد حدودٌ مُحددةٌ للموارد وحجم البيانات في كل باقة، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافيةً غير متوقعة على الاستخدام العادي، ولكن في حال استمرار حجم البيانات المرتفع، يُنصح باختيار باقة أكبر.
كيف يمكنني نقل مشروع Bolt.new من بيئة التطوير المحلية أو من مضيف آخر؟
ارفع المشروع إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشره على استضافة Node.js. إذا كنت تستخدم استضافة أخرى، يمكنك عادةً الاحتفاظ بنفس الكود وتعديل متغيرات البيئة أو أوامر البناء أو إعدادات بدء التشغيل فقط.