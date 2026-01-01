استضافة Base44
انشر التطبيقات المبنية باستخدام Base44 في دقائق
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار بسيطة لاستضافة Base44
انشر التطبيقات التي تُنشئها باستخدام Base44 على استضافة موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تشمل جميع الباقات ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها بثقة.
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Business
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MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
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مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
من فكرة Base44 إلى تطبيق فعلي، في وقت وجيز
انقل التطبيقات والنماذج الأولية التي تبنيها باستخدام Base44 من مجرد فكرة إلى الإطلاق الفعلي دون تغيير أسلوب عملك. تمنحك استضافة Node.js من Hostinger مساراً مباشراً للإنتاج، حتى يتمكن مشروعك من الانتقال من البيئة المحلية إلى إعداد جاهز للمستخدمين الفعليين. بمجرد تشغيله، يبقى تطبيقك على بنية تحتية مدارة مع التعامل مع وقت التشغيل والتوسع نيابة عنك. وهذا يعني وقتاً أقل في التعامل مع مهام الخادم ووقتاً أكثر في تحسين الميزات، وإصلاح الأخطاء، وإرسال التحديثات.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Base44
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Base44.
ما هي خدمة استضافة Base44 للتطبيقات المبنية باستخدام Base44؟
يعني ذلك نشر تطبيق Node.js الذي قمت ببنائه باستخدام Base44 على خادم مباشر ليتمكن المستخدمون من الوصول إليه. استضافة Base44 ضرورية لأن تطبيقك يحتاج إلى بيئة تشغيل (runtime) للإنتاج، ورابط عام، وبنية تحتية مدارة خارج جهازك المحلي.
ما الفرق بين استضافة base44 واستضافة VPS العادية؟
مع الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، تتولى بنفسك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فيتم التعامل مع مهام الخادم هذه نيابة عنك لتتمكن من التركيز على التطبيق الذي بنيته باستخدام Base44.
هل يمكنني نشر مشروع Base44 من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح حق الوصول إلى المستودع الخاص، ثم ابدأ النشر من الفرع الذي ترغب في تشغيله. يمكن بعد ذلك نشر التحديثات من نفس المستودع بمجرد قيامك برفع التغييرات.
ماذا يحدث إذا تلقى تطبيق Base44 الخاص بي حركة مرور تفوق ما تسمح به باقتي؟
إذا تجاوز تطبيقك الموارد المضمنة، فقد تنخفض سرعة الأداء وقد تحتاج إلى ترقية باقتك. نحن لا نخفي أي رسوم إضافية لاستخدام الموارد في استضافة Node.js، لذا تحقق من حدود باقتك قبل الإطلاق إذا كنت تتوقع ارتفاعاً في حركة المرور.
كيف يمكنني نقل تطبيق Base44 من بيئة التطوير المحلية إلى مضيف آخر؟
انشر التطبيق من مستودع GitHub الخاص بك أو ارفع ملفات المشروع، ثم اضبط متغيرات البيئة وأمر التشغيل في Hostinger. إذا كنت تنتقل من استضافة أخرى، قم بتوجيه دومينك إلى التطبيق الجديد بعد التحقق.