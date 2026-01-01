من فكرة Base44 إلى تطبيق فعلي، في وقت وجيز

انقل التطبيقات والنماذج الأولية التي تبنيها باستخدام Base44 من مجرد فكرة إلى الإطلاق الفعلي دون تغيير أسلوب عملك. تمنحك استضافة Node.js من Hostinger مساراً مباشراً للإنتاج، حتى يتمكن مشروعك من الانتقال من البيئة المحلية إلى إعداد جاهز للمستخدمين الفعليين. بمجرد تشغيله، يبقى تطبيقك على بنية تحتية مدارة مع التعامل مع وقت التشغيل والتوسع نيابة عنك. وهذا يعني وقتاً أقل في التعامل مع مهام الخادم ووقتاً أكثر في تحسين الميزات، وإصلاح الأخطاء، وإرسال التحديثات.