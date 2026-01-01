استضافة Angular
انشر تطبيقات Angular باستخدام استضافة Node.js التي تتوسع معك
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار بسيطة لاستضافة Angular
استضف تطبيق Angular الخاص بك على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. وإذا لم يكن الخيار مناسبًا، فإن ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا يمنحك راحة البال.
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5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
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جديد
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غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
مصمم لتحسين أداء تطبيقات Angular
انشر تطبيق Angular الخاص بك على استضافة Node.js دون الحاجة إلى إعداد خادم إضافي. ما عليك سوى رفع مشروعك، وسيتولى Hostinger تشغيل التطبيق ونشره بسلاسة تامة، ليصبح موقعك أو تطبيقك جاهزًا للعمل. يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان موثوقيتها مع تغيرات حركة المرور، مما يوفر لك الوقت المُستغرق في الصيانة ويُتيح لك المزيد من الوقت لإصدار التحديثات. هذا يُسهّل عليك الانتقال من كتابة الكود إلى الإنتاج، مع استضافة لا تُعيق عملك.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Angular
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Angular.
ما هي خدمة استضافة Angular، ولماذا أحتاجها؟
تُعدّ استضافة Angular بيئة الإنتاج التي يعمل عليها تطبيق أو موقع Node.js الذي أنشأته باستخدام Angular، حيث يُتاح للمستخدمين الحقيقيين. وهذا أمر بالغ الأهمية لأنك تحتاج إلى خادم قادر على إدارة النشر، والتبعيات التشغيلية، والتوجيه، وضمان استمرارية العمل خارج جهازك المحلي.
كيف تختلف استضافة Angular عن استضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، وإدارة العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتتولى المنصة إدارة طبقة الخادم، مما يتيح لك نشر تطبيق Angular الخاص بك دون الحاجة إلى صيانة الجهاز بالكامل.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص لتطبيق Angular الخاص بي؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح الإذن بالوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكن سحب التحديثات من نفس المستودع الخاص بعد كل عملية دفع.
ماذا يحدث إذا حصل موقع Angular الخاص بي على عدد زيارات يفوق ما تسمح به خطتي؟
إذا تجاوز حجم البيانات المسموح به في خطتك، فقد يتم تقييد الطلبات أو قد يتراجع الأداء إلى حين الترقية. لا تُخفي هوستينجر هذا الأمر وراء فواتير غير واضحة بشأن تجاوز الحد المسموح به؛ فالسعة مرتبطة بالخطة التي تختارها.
كيف يمكنني نقل تطبيق Angular من بيئة التطوير المحلية إلى خادم آخر؟
ارفع مشروعك إلى GitHub أو استورد الكود الموجود، ثم اربط المستودع في Hostinger وانشره. إذا كنت تنقل المشروع من مضيف آخر، فوجه نطاقك إلى التطبيق الجديد بعد النشر، وتحقق من متغيرات البيئة وإعدادات البناء.