مقارنة بين بريد هوستينجر وبريد زوهو

هل تبحث عن بدائل لبريد Zoho؟ قارن بين Hostinger وZoho بنظرة سريعة للعثور على خدمة استضافة البريد الإلكتروني المناسبة لاحتياجاتك.
انظر المقارنة

لماذا تختار بريد هوستينجر؟

لا يشترط أن يكون البريد الإلكتروني المميز معقدًا أو مكلفًا. وهنا يأتي دور هوستينجر.

قيمة منطقية بالفعل

لا ينبغي أن يكلفك صندوق بريد احترافي ثروة. يمنحك بريد هوستينجر للأعمال عنوانًا يحمل علامتك التجارية، وأمانًا قويًا، وإمكانية التوسع - دون زيادات مفاجئة في رسوم التجديد.

جاهز للعمل في دقائق

لا داعي للقلق بشأن الإعدادات التقنية. سواء كان نطاقك مع هوستينجر أم لا، فإن تفعيل بريدك الوارد لا يتطلب سوى بضع نقرات، وستكون أول رسالة بريد إلكتروني احترافية جاهزة للإرسال.

الأساسيات، مغطاة

تصفية البريد العشوائي، والتحقق من البريد الإلكتروني، والوصول عبر الهاتف المحمول، وأدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - كلها مدمجة. حتى تتمكن من التركيز على عملك، وليس على صندوق الوارد الخاص بك.

مقارنة مباشرة

قارن الأسعار والميزات بنظرة سريعة.
Hostinger Mail
Zoho Mail

السعر المبدئي لكل صندوق بريد*

Starts at MAD ⁦3.99⁩/شهر
دولار واحد شهرياً

نطاق مجاني

نعم
لا

مساحة التخزين لكل صندوق بريد

10 جيجابايت - 50 جيجابايت
من 5 جيجابايت إلى 100 جيجابايت

أسماء مستعارة للبريد الإلكتروني

حتى 30
حتى 30

قواعد إعادة التوجيه

نعم
نعم

الردود التلقائية

نعم
نعم

الحماية من البريد العشوائي والفيروسات

نعم
نعم

DKIM/DMARC/SPF/ARC

نعم
نعم

تعرف على من فتح رسائلك الإلكترونية

جميع الخطط
لا

التفاعلات عبر البريد الإلكتروني

نعم
لا

ميزات الذكاء الاصطناعي

نعم، مساعد ذكاء اصطناعي، كتابة بالذكاء الاصطناعي، بحث ذكي وملخصات
نعم، مساعد الذكاء الاصطناعي

البريد الإلكتروني للوكيل

نعم
لا

خدمة العملاء

دردشة مباشرة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
خدمة البريد الإلكتروني متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع؛ والدردشة متاحة في الباقات المدفوعة.

تقييم المستخدمين على موقع Trustpilot

4.5 / 5.0
4.0 / 5.0
Get started

*تاريخ المقارنة: 1 يونيو 2026.

اكتشف لماذا يختار أكثر من 5 ملايين من أصحاب المواقع الإلكترونية هوستينجر

لا تكتفِ بكلامنا فقط – إليك ما يقوله الأشخاص الذين استخدموا خدمات البريد الإلكتروني للأعمال من Hostinger عن تجربتهم.

Simos

Review provider

أستخدم هوستينجر منذ أكثر من عام، وأنا معجب بها للغاية. فبالإضافة إلى احترافيتهم الواضحة، فإن خدمة البريد الإلكتروني لديهم رائعة حقاً - موثوقة، سهلة الإعداد، ومثالية للتواصل المهني.

Bob Stewart

Review provider

توفر خدمة هوستينجر كل ما أحتاجه للبريد الإلكتروني والنطاق، مع الميزات المناسبة وسعر معقول. تدّعي خدمات الاستضافة الأخرى أنها الأفضل، لكنها تُغرقك في التعقيدات والتسويق.

OASK Publishers

Review provider

أستخدم خدمات البريد الإلكتروني من هوستينجر للتواصل التجاري، وبشكل عام، كانت التجربة سلسة وموثوقة. كانت عملية الإعداد بسيطة، وكان ربط عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالنطاق المخصص سهلاً، حتى بدون معرفة تقنية متقدمة.

اشترِ خطة بريدك الإلكتروني للأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

دعم 24/7

خطة لمدة 48 شهرًا
خصم 75%
Starter
الأفضل لـ: أصحاب المشاريع الفردية
MAD15.99
MAD3.99/الشهر
اختر خطة
سعر صندوق البريد. لمدة 48 شهرًا. يُجدَّد بسعر MAD ⁦7.99⁩/الشهر لمدة 48 شهرًا.
1 صندوق بريد متضمن
مساحة تخزين 5GB لكل صندوق بريد
5 قواعد إعادة توجيه
5 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني

الفوائد:

البريد المدعوم بوكلاء الذكاء الاصطناعي
الأكثر شهرة
خصم 75%
Standard
الأفضل لـ: الشركات الصغيرة المستعدة للتوسع
MAD19.99
MAD4.99/الشهر
اختر خطة
سعر صندوق البريد. لمدة 48 شهرًا. يُجدَّد بسعر MAD ⁦11.99⁩/الشهر لمدة 48 شهرًا.
1 صندوق بريد متضمن
مساحة تخزين 20GB لكل صندوق بريد
20 قواعد إعادة توجيه
10 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني

الفوائد:

ابحث، رد، لخّص، واكتب - كل ذلك بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي - غير محدود
شاهد من فتح رسائلك الإلكترونية
ردود البريد الإلكتروني الذكية المدعومة بالـAI
الردود التلقائية
البريد المدعوم بوكلاء الذكاء الاصطناعي
خصم 71%
Premium
الأفضل لـ: الفرق التي تتوسع
MAD30.99
MAD8.99/الشهر
اختر خطة
سعر صندوق البريد. لمدة 48 شهرًا. يُجدَّد بسعر MAD ⁦18.99⁩/الشهر لمدة 48 شهرًا.
1 صندوق بريد متضمن
مساحة تخزين 50GB لكل صندوق بريد
50 قواعد إعادة توجيه
30 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني

الفوائد:

دومين مجاني لمدة سنة
تتبع نقرات الروابط وعمليات فتح الملفات
ابحث، رد، لخّص، واكتب - كل ذلك بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي - غير محدود
شاهد من فتح رسائلك الإلكترونية
الردود التلقائية
البريد المدعوم بوكلاء الذكاء الاصطناعي
خصم 75%
Starter
الأفضل لـ: أصحاب المشاريع الفردية
MAD15.99
MAD3.99/الشهر
اختر خطة
سعر صندوق البريد. لمدة 48 شهرًا. يُجدَّد بسعر MAD ⁦7.99⁩/الشهر لمدة 48 شهرًا.
1 صندوق بريد متضمن
مساحة تخزين 5GB لكل صندوق بريد
5 قواعد إعادة توجيه
5 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني

الفوائد:

البريد المدعوم بوكلاء الذكاء الاصطناعي
الأكثر شهرة
خصم 75%
Standard
الأفضل لـ: الشركات الصغيرة المستعدة للتوسع
MAD19.99
MAD4.99/الشهر
اختر خطة
سعر صندوق البريد. لمدة 48 شهرًا. يُجدَّد بسعر MAD ⁦11.99⁩/الشهر لمدة 48 شهرًا.
1 صندوق بريد متضمن
مساحة تخزين 20GB لكل صندوق بريد
20 قواعد إعادة توجيه
10 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني

الفوائد:

ابحث، رد، لخّص، واكتب - كل ذلك بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي - غير محدود
شاهد من فتح رسائلك الإلكترونية
ردود البريد الإلكتروني الذكية المدعومة بالـAI
الردود التلقائية
البريد المدعوم بوكلاء الذكاء الاصطناعي
خصم 71%
Premium
الأفضل لـ: الفرق التي تتوسع
MAD30.99
MAD8.99/الشهر
اختر خطة
سعر صندوق البريد. لمدة 48 شهرًا. يُجدَّد بسعر MAD ⁦18.99⁩/الشهر لمدة 48 شهرًا.
1 صندوق بريد متضمن
مساحة تخزين 50GB لكل صندوق بريد
50 قواعد إعادة توجيه
30 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني

الفوائد:

دومين مجاني لمدة سنة
تتبع نقرات الروابط وعمليات فتح الملفات
ابحث، رد، لخّص، واكتب - كل ذلك بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي - غير محدود
شاهد من فتح رسائلك الإلكترونية
الردود التلقائية
البريد المدعوم بوكلاء الذكاء الاصطناعي

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

حماية من البريد العشوائي والفيروسات والتصيد الاحتيالي
وصول إلى البريد الإلكتروني على أي تطبيق أو جهاز
تتبع جميع أنشطة صندوق البريد باستخدام سجلات التدقيق
حافظ على أمان البيانات باستخدام التشفير الشامل
انقل رسائلك الإلكترونية بسهولة
تعيين الردود التلقائية عند غيابك
إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى أي عنوان بريد إلكتروني آخر
التقاط رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى عناوين مكتوبة بشكل خاطئ
بريد ويب سريع ونظيف وسهل الاستخدام
حماية من البريد العشوائي والفيروسات والتصيد الاحتيالي
وصول إلى البريد الإلكتروني على أي تطبيق أو جهاز
تتبع جميع أنشطة صندوق البريد باستخدام سجلات التدقيق
حافظ على أمان البيانات باستخدام التشفير الشامل
انقل رسائلك الإلكترونية بسهولة
تعيين الردود التلقائية عند غيابك
إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى أي عنوان بريد إلكتروني آخر
التقاط رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى عناوين مكتوبة بشكل خاطئ
بريد ويب سريع ونظيف وسهل الاستخدام

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

أحضر بريدك الوارد معك

هل تنتقل من مزود بريد إلكتروني آخر؟ انقل رسائلك الإلكترونية ومجلداتك وجهات اتصالك على الفور تقريبًا مع Kodee، مساعد صندوق البريد الذكي الخاص بك.
ترحيل صندوق البريد
أحضر بريدك الوارد معك

مقارنة بين خدمة البريد الإلكتروني من هوستينجر ومزودي خدمات استضافة البريد الإلكتروني الآخرين

مقارنة بين بريد هوستينجر وبريد جودادي

هوستينجر مقابل جودادي (الاستضافة)

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.