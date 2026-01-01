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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Data center in tutto il mondo
Backup gratuiti settimanali
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Velocità di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Flussi di lavoro più intelligenti per analisi più approfondite

Deepseek Harness è un framework open-source in cui ogni funzionalità è un plugin: modelli, strumenti, competenze e persino altri agenti di codifica possono essere scambiati e ricomposti, dandoti il pieno controllo su come i tuoi agenti AI sono costruiti ed eseguiti senza toccare il nucleo.

L'esecuzione di Deepseek Harness su un VPS consente di mantenere il pieno controllo sulle risorse adattando la capacità alle esigenze del progetto.Questa configurazione supporta prestazioni costanti per analisi multiple e semplifica la gestione sicura dei carichi di lavoro nel tempo.
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Tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo Deepseek Harness

Offrite agli agenti Deepseek Harness risorse dedicate per eseguire carichi di lavoro più pesanti con le prestazioni e il controllo di cui avete bisogno.

Sicurezza avanzata

Individua eventuali file dannosi con uno scanner antimalware. Proteggi il tuo server con la protezione DDoS e un firewall integrato. Controlla l'accessibilità del tuo sito web con un indirizzo IP dedicato.

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Prestazioni di alto livello

Il tuo server sarà dotato di processori AMD EPYC e storage SSD NVMe, e avrai a disposizione un'infrastruttura da 300 Mb/s per le tue esigenze. Se hai bisogno di maggiori risorse VPS, puoi effettuare l'upgrade in qualsiasi momento con pochi clic.

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Pieno controllo con via d'uscita

Configura il tuo Deepseek Harness con accesso root completo come desideri. Prima di apportare qualsiasi modifica importante, scatta un'istantanea manuale gratuita. Semmai, ripristina i tuoi dati utilizzando l'ultimo backup automatico gratuito.

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Deepseek Imbracatura su cui puoi contare

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è costantemente eccellente, mantenendo il mio sito sempre funzionante. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico è stato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Tutto funziona alla grande con Hostinger, con il chatbot AI e la chat umana, se l'AI non riesce a risolvere il tuo problema. Oh, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alti e bassi. Grazie al team di sviluppo e a tutti gli altri coinvolti. Continuate così 🚀

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Finalmente un'azienda di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei propri utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Dà una sensazione di sicurezza.

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per avermi aiutato con questo aggiornamento N8N sul mio VPS Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down, non si blocca mai.

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L'agente AI è sempre attivo e disponibile senza costi aggiuntivi, supportando tutte le attività di gestione del VPS. Che si tratti di correggere un errore, aggiornare il firewall o gestire i dati, l'agente AI semplifica il processo e consente di risparmiare tempo trasformando semplici prompt in operazioni server affidabili.
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Domande frequenti su Deepseek Harness VPS

Ottieni le risposte alle domande più frequenti sui servizi Deepseek Harness.
DeepSeek Harness è un cablaggio agente open source che fornisce un runtime basato su plugin per gli agenti AI, in particolare per la codifica e i flussi di lavoro di automazione.Su un VPS, è possibile eseguire l'interfaccia utente Web o terminale, collegare provider LLM come DeepSeek e orchestrare plugin per attività come l'editing del codice, il refactoring dei progetti, l'elaborazione dei dati e altri flussi di lavoro basati su agenti.
L'esecuzione di DeepSeek Harness su un VPS mantiene l'ambiente agente sempre attivo, quindi le attività di lunga durata e i flussi di lavoro in background possono continuare anche quando il laptop è offline.Un VPS centralizza inoltre la configurazione, i plugin e le aree di lavoro in un'unica posizione raggiungibile, il che è utile se si desidera accedere all'harness da più dispositivi o collaborare con i compagni di squadra tramite connessioni sicure.
Con un VPS si ha in genere accesso root o sudo, in modo da controllare l'intero stack DeepSeek Harness: versioni Node.js, variabili d'ambiente, regole firewall, gestori di processi e layout di archiviazione.È possibile gestire plugin da sorgenti Git, collegare strumenti personalizzati e endpoint di modello, e l'automazione a livello di sistema di script intorno all'harness con shell, cron, Docker o altri strumenti di orchestrazione che corrispondono al flusso di lavoro.
Un VPS è adatto per DeepSeek Harness perché puoi scegliere profili CPU, memoria e disco che corrispondono ai carichi di lavoro dell'agente e scalarli man mano che l'utilizzo aumenta.Puoi mantenere il processo di harness supervisionato con strumenti come systemd o Docker, utilizzare snapshot e backup per il ripristino e posizionare il server in regioni vicine agli endpoint del modello per ridurre al minimo la latenza per le chiamate API.
Questa configurazione è ideale per sviluppatori, professionisti dei dati e piccoli team che desiderano un cablaggio AI persistente e condiviso per progetti di codifica e automazione.Si adatta anche a utenti esperti che lavorano frequentemente da più macchine, hanno bisogno di ambienti riproducibili per esperimenti o desiderano ospitare un'area di lavoro agente personalizzabile che possa evolversi con plugin e nuovi flussi di lavoro nel tempo.

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