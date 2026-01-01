I tuoi crediti AI sono pre-integrati e pronti all'uso fin da subito. A differenza di una configurazione OpenClaw standard, non è necessario creare account con provider di IA come OpenAI o Anthropic, generare chiavi API o gestire alcuna configurazione tecnica. È sufficiente acquistare crediti tramite la dashboard di Hostinger e il tuo assistente sarà attivo all'istante. Quando ne avrai bisogno di altri, potrai ricaricarli direttamente dalla stessa dashboard: è semplicissimo.