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1-Click OpenClaw

Prezzi trasparenti, nessun costo nascosto

Assistenza in italiano 24/7

Annulla in qualsiasi momento

24 mesi
Popolare
71% di sconto
OpenClaw gestito
18,99  €
5,49  € /mese
Si rinnova a 11,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.

Per privati e aziende

Una soluzione completamente gestita per l'esecuzione di agenti AI, senza configurazione, senza manutenzione e senza infrastrutture da gestire.
Pronto all'uso
Accesso alla CLI di OpenClaw
Zero manutenzione
Abbinamento integrato con Telegram e WhatsApp
Accesso integrato all'AI
Ricerca web integrata
Email agentic preconfigurata
Sicurezza integrata
64% di sconto
OpenClaw su VPS
21,99  €
7,99  € /mese
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.

Per sviluppatori e amministratori di sistema

Una configurazione VPS autogestita per utenti che necessitano di accesso root completo, controllo totale e configurazioni personalizzate.
Pronto all'uso con template preinstallato
Accesso completo come root e al terminale
Accesso integrato all'AI
Ricerca web integrata

Risorse

2 vCPU
8GB di RAM
100 GB NVMe
8TB largezza di banda
Popolare
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OpenClaw gestito
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Il tuo assistente IA personale. Privato, sempre attivo e in diretta in 60 secondi.

Configurazione immediata

OpenClaw è incredibilmente facile da installare e rende gli agenti di intelligenza artificiale accessibili a tutti. Nessun gergo tecnico, nessuna complessità, solo un percorso rapido verso la tua prima automazione.

Zero manutenzione

OpenClaw gestito si occupa di tutta la sicurezza, gli aggiornamenti e i backup. I tuoi agenti AI rimangono in esecuzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza alcun intervento manuale.

Strumenti integrati

OpenClaw ha tutto ciò che serve per iniziare facilmente: modelli di intelligenza artificiale, navigazione web e una casella di posta elettronica gestita da un agente, tutto integrato.

OpenClaw con Hostinger a confronto con altri

Qual è la differenza tra OpenClaw su Hostinger e la concorrenza? Ci concentriamo sulla semplicità, così potrai utilizzare il tuo agente AI in pochi secondi.
Hostinger
Altri fornitori

Velocità di implementazione

Pronto all'istante.
Installazione manuale e configurazione dell'ambiente.

Evoluzione tecnica

Tutto funziona perfettamente fin da subito.
Richiede chiavi API e configurazione manuale.

crediti IA

Crediti IA preinstallati inclusi.
Sono necessari account API esterni.

Gestione degli agenti

Interfaccia visiva intuitiva per la gestione di agenti e flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale.
NO

Garanzia di rimborso entro 30 giorni

Se non sei soddisfatto al 100%, puoi richiedere il rimborso del tuo pagamento entro 30 giorni dall'acquisto. La procedura è semplice e senza rischi. Per maggiori informazioni, consulta la nostra politica di rimborso (potrebbero essere applicate delle esclusioni).

Domande frequenti (FAQ) sull'hosting OpenClaw

Trova le risposte alle domande più frequenti sul nostro OpenClaw con un clic.

Per configurare OpenClaw è necessaria qualche conoscenza tecnica?

Assolutamente no. OpenClaw con un solo clic è pensato per chi non ha mai messo piede su un server in vita sua. La nostra installazione con un solo clic gestisce l'intero processo, dall'ambiente server alla configurazione dell'IA. Basta scegliere il piano, cliccare su "Distribuisci" e il tuo assistente IA personale sarà attivo in pochi minuti. Niente programmazione, niente riga di comando, niente dashboard complicate.

Come funzionano i crediti AI e devo configurare account esterni?

I tuoi crediti AI sono pre-integrati e pronti all'uso fin da subito. A differenza di una configurazione OpenClaw standard, non è necessario creare account con provider di IA come OpenAI o Anthropic, generare chiavi API o gestire alcuna configurazione tecnica. È sufficiente acquistare crediti tramite la dashboard di Hostinger e il tuo assistente sarà attivo all'istante. Quando ne avrai bisogno di altri, potrai ricaricarli direttamente dalla stessa dashboard: è semplicissimo.

I miei dati sono privati e al sicuro?

Assolutamente sì. Ogni istanza di OpenClaw viene eseguita in un ambiente isolato, il che significa che i tuoi dati e le tue conversazioni sono completamente separati da quelli degli altri utenti. Ogni container è protetto per impedire accessi non autorizzati o modifiche esterne e ogni istanza include un gateway di sicurezza personalizzato e complesso, generato automaticamente. Ottieni una protezione di livello professionale senza dover configurare nulla.

Qual è la differenza tra OpenClaw con un clic e l'esecuzione di OpenClaw su un VPS?

With a VPS, you get full root access and total control over the server — but that also means you're responsible for setup, updates, and security. 1-click OpenClaw removes all of that complexity. We handle the infrastructure, keep your instance on the latest stable version, and add extra layers of security — so you can focus entirely on using your AI assistant, not managing a server. If you're a developer who wants full customization, our VPS OpenClaw plans are a better fit.

Cosa posso fare concretamente con OpenClaw?

OpenClaw è il tuo assistente personale basato sull'intelligenza artificiale che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche quando il tuo laptop è chiuso. Puoi collegarlo alle tue app di messaggistica preferite, tra cui WhatsApp, Telegram, Slack e Discord, e usarlo per automatizzare le attività quotidiane, gestire le conversazioni su diverse piattaforme, gestire i lead, eseguire automazioni del browser e molto altro. Immaginalo come un membro del team digitale che non dorme mai ed è sempre pronto ad aiutarti.

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