Lancio online: piani e servizi convenienti
1-Click OpenClaw
Prezzi trasparenti, nessun costo nascosto
Assistenza in italiano 24/7
Annulla in qualsiasi momento
Per privati e aziende
Per sviluppatori e amministratori di sistema
Risorse
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Il tuo assistente IA personale. Privato, sempre attivo e in diretta in 60 secondi.
Configurazione immediata
OpenClaw è incredibilmente facile da installare e rende gli agenti di intelligenza artificiale accessibili a tutti. Nessun gergo tecnico, nessuna complessità, solo un percorso rapido verso la tua prima automazione.
Zero manutenzione
OpenClaw gestito si occupa di tutta la sicurezza, gli aggiornamenti e i backup. I tuoi agenti AI rimangono in esecuzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza alcun intervento manuale.
Strumenti integrati
OpenClaw ha tutto ciò che serve per iniziare facilmente: modelli di intelligenza artificiale, navigazione web e una casella di posta elettronica gestita da un agente, tutto integrato.
OpenClaw con Hostinger a confronto con altri
Domande frequenti (FAQ) sull'hosting OpenClaw
Per configurare OpenClaw è necessaria qualche conoscenza tecnica?
Assolutamente no. OpenClaw con un solo clic è pensato per chi non ha mai messo piede su un server in vita sua. La nostra installazione con un solo clic gestisce l'intero processo, dall'ambiente server alla configurazione dell'IA. Basta scegliere il piano, cliccare su "Distribuisci" e il tuo assistente IA personale sarà attivo in pochi minuti. Niente programmazione, niente riga di comando, niente dashboard complicate.
Come funzionano i crediti AI e devo configurare account esterni?
I tuoi crediti AI sono pre-integrati e pronti all'uso fin da subito. A differenza di una configurazione OpenClaw standard, non è necessario creare account con provider di IA come OpenAI o Anthropic, generare chiavi API o gestire alcuna configurazione tecnica. È sufficiente acquistare crediti tramite la dashboard di Hostinger e il tuo assistente sarà attivo all'istante. Quando ne avrai bisogno di altri, potrai ricaricarli direttamente dalla stessa dashboard: è semplicissimo.
I miei dati sono privati e al sicuro?
Qual è la differenza tra OpenClaw con un clic e l'esecuzione di OpenClaw su un VPS?
With a VPS, you get full root access and total control over the server — but that also means you're responsible for setup, updates, and security. 1-click OpenClaw removes all of that complexity. We handle the infrastructure, keep your instance on the latest stable version, and add extra layers of security — so you can focus entirely on using your AI assistant, not managing a server. If you're a developer who wants full customization, our VPS OpenClaw plans are a better fit.
Cosa posso fare concretamente con OpenClaw?
OpenClaw è il tuo assistente personale basato sull'intelligenza artificiale che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche quando il tuo laptop è chiuso. Puoi collegarlo alle tue app di messaggistica preferite, tra cui WhatsApp, Telegram, Slack e Discord, e usarlo per automatizzare le attività quotidiane, gestire le conversazioni su diverse piattaforme, gestire i lead, eseguire automazioni del browser e molto altro. Immaginalo come un membro del team digitale che non dorme mai ed è sempre pronto ad aiutarti.