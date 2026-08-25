Quando Brevo potrebbe essere la misura migliore

Brevo è una scelta forte se la posta elettronica è una parte di un mix più grande con SMS, push web e un CRM. Reach è per chiunque voglia la posta elettronica nello stesso luogo del resto della propria attività. Si trova accanto al tuo sito, dominio e negozio su Hostinger, quindi tutto funziona insieme dal primo giorno. E quando hai bisogno di una campagna, la sua IA ti aiuta a abbozzarne una rapidamente, in modo da non rimanere mai bloccato a una pagina bianca.