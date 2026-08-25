Brevo vs. Hostinger Reach

Cerchi un'alternativa Brevo? Hostinger Reach è un'email marketing pensata per le piccole imprese e i creatori. Confronta entrambi gli strumenti fianco a fianco e trova il modo più semplice per raggiungere più clienti.
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Garanzia di rimborso entro 30 giorni

Perché scegliere Hostinger Reach?

Abbiamo creato Reach per i proprietari di piccole imprese occupate, non per i team di marketing. Nessuna configurazione goffa, nessun menu sparso, nessuna curva di apprendimento. Basta creare, inviare e tracciare email professionali e on-brand con facilità.

Lancia campagne in pochi minuti

Descrivi ciò che vuoi dire e Raggiungi le bozze della copia, del layout e del pubblico per te.Modifica, invia e non affrontare mai più una pagina bianca.

Atterra nella casella di posta ogni volta

Con i nameserver Hostinger, Reach imposta la tua autenticazione e controlla ogni campagna per il rischio di spam ed errori prima che esca.

Tutto in un'unica dashboard

Esegui il tuo sito web, dominio, email aziendale e campagne da un account Hostinger, senza strumenti aggiuntivi per connetterti o gestire.

Confronto delle caratteristiche

Ecco come Brevo e Hostinger Reach si confrontano tra le funzionalità che contano di più per l'email marketing delle piccole imprese.
Hostinger Reach
Brevo

Configurazione facile per principianti

Yes
Più da imparare

Tutto in una dashboard

Yes
No

Importazione contatti CSV

Yes
Yes

Redazione email AI

Yes
Solo copia

Generazione di immagini AI

Yes
No

Controllo qualità con un clic

Yes
No

Template email

Reach costruisce email brandizzate per te
50 più modelli

Editor drag and drop

Yes
Yes

Styling automatico del marchio

Yes
Yes

Moduli di iscrizione GDPR

Yes
Yes

10 plus WordPress form plugin

Yes
Limitato

Sincronizzazione delle iscrizioni AI Builder

Yes
No

Segmentazione AI

Yes
Solo top plan

Autenticazione automatica delle email

Yes
Configurazione manuale

Tempo di invio intelligente

Yes
Su piani superiori

Pulizia della lista con un clic

Yes
No

Analisi in tempo reale

Yes
Yes

Integrazione di ChatGPT e Claude

MCP in arrivo
No

Campagne WhatsApp

IN ARRIVO
Yes

SMS e web push

Email focalizzata
Yes

Email transazionale

Non ancora
Yes

Costruito in CRM

Non ancora
Yes

A/B testing

Non ancora
Yes

Flussi di benvenuto e follow-up

Yes
Yes

Carrello e posta elettronica di acquisto

Yes
Yes
Inizia gratuitamente

*Data del confronto: August 25, 2026.

Quando Brevo potrebbe essere la misura migliore
Brevo è una scelta forte se la posta elettronica è una parte di un mix più grande con SMS, push web e un CRM. Reach è per chiunque voglia la posta elettronica nello stesso luogo del resto della propria attività. Si trova accanto al tuo sito, dominio e negozio su Hostinger, quindi tutto funziona insieme dal primo giorno. E quando hai bisogno di una campagna, la sua IA ti aiuta a abbozzarne una rapidamente, in modo da non rimanere mai bloccato a una pagina bianca.

Costruito per le piccole imprese di email marketing

Espandi il tuo pubblico

Importa i contatti in CSV e acquisisci iscrizioni dai plugin dei moduli WordPress che già utilizzi, oltre al tuo sito AI Builder.

Recuperare le vendite perse

Imposta il carrello abbandonato e le email post-acquisto una sola volta, e Reach le invia automaticamente per te, riconquistando le vendite perse.

Traccia ciò che funziona

Segui aperture, clic e coinvolgimento in tempo reale, con report chiari che mostrano cosa inviare dopo e dove puoi migliorare i risultati.

Quanti iscritti hai?

Invia le campagne al momento giusto
Lascia che Smart Sending scelga l'orario migliore in base alle aperture precedenti
Mostra un aspetto professionale in ogni casella di posta
Passa da un editor AI a uno drag and drop e a uno basato su HTML
Migliora ogni messaggio prima che venga inviato
Ottieni un numero illimitato di oggetti AI e controlli antispam prima dell'invio
Scopri cosa inviare dopo
Ricevi ogni settimana idee per campagne su misura per il tuo settore e la stagione
Email di benvenuto e di sequenza
Accogli i nuovi iscritti e seguili nel corso di giorni o settimane
Attira nuovamente i clienti e gli acquirenti
Recupera i carrelli abbandonati ed effettua automaticamente il follow-up dopo gli acquisti

Numero di destinatari:

0-500
Più popolare

24 mesi

3 500 email/mese
75% di sconto
5,99
1,49/mese
Offerta pacchetto
Crea il tuo sito e fai crescere il tuo pubblico+ 3,09 €/mese. Dominio gratuito e 2 caselle di posta per 1 anno

12 mesi

1,99/mese

1 mese

5,99/mese

Fatturazione ogni 2 anni

Annulla in qualsiasi momento

I prezzi non includono le tasse

Non sai cosa scegliere?Prova gratis · 100 destinatari/mese, accesso limitato alle funzionalità · 0,99 €/mese in seguito

Inizia gratuitamente

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I prezzi non includono le tasse

Unisciti a milioni di clienti soddisfatti

“Con Hostinger Reach, raccolgo i lead, li segmento e invio le email senza dover usare diversi strumenti. Tutto in un unico posto.”

Image

Leonardo Amoyr

Imprenditore e creatore di contenuti

“Reach ha un potenziale enorme. Posso inviare newsletter e creare un club privato di persone realmente interessate alla mia arte: è molto più personale dei social media.”

Image

Kim Keogh Creates

Illustratore / Creativo a 360°

"Ero già entusiasta dell'hosting di Hostinger, ma Reach mi ha sorpreso ancora di più. L'AI mi fa risparmiare tantissimo tempo, non devo ricominciare da zero. Inoltre, segmentare il mio pubblico è incredibilmente facile. Lo consiglio vivamente."

Image

Anthony O Connell

Titolare di un'attività

Domande frequenti su Brevo vs Hostinger

Sì, se il tuo obiettivo è l'email. Reach aiuta le piccole imprese a creare e inviare campagne professionali rapidamente, senza un team di marketing. Brevo è la soluzione migliore se hai bisogno anche di SMS, WhatsApp o un CRM integrato.
Sì, esporta i tuoi contatti da Brevo come file CSV, quindi importali in Reach in pochi clic e inizia subito a inviare.
No. Reach limita solo gli account per comportamenti di spam, come phishing, truffe, contenuti illegali o elenchi di contatti acquistati. Se invii email a persone che hanno scelto di sentirti, il tuo account è sicuro e il supporto live chat 24/7 è disponibile ogni volta che ne hai bisogno.
Sì. Reach include flussi di benvenuto e follow-up, oltre al carrello abbandonato e alle email post-acquisto per i negozi su WooCommerce e Hostinger eCommerce.
Puoi iniziare con una prova gratuita: Reach funziona meglio all'interno dell'ecosistema Hostinger e alcune funzionalità, come l'autenticazione automatica delle email, richiedono che il tuo dominio utilizzi i nameserver Hostinger.

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