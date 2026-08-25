ActiveCampaign vs. Hostinger Reach
Garanzia di rimborso entro 30 giorni
Reach è semplice da gestire, giusto da pagare, facile da iniziare
Nessuna curva di apprendimento
Paga per chi invii email
Parti libero, cresci quando sei pronto
Confronto delle caratteristiche
*Data del confronto: August 25, 2026.
Costruito per le piccole imprese di email marketing
Espandi il tuo pubblico
Recuperare le vendite perse
Traccia ciò che funziona
Quanti iscritti hai?
Numero di destinatari:
24 mesi
12 mesi
1 mese
Fatturazione ogni 2 anni
Annulla in qualsiasi momento
I prezzi non includono le tasse
Fatturazione ogni 2 anni
Annulla in qualsiasi momento
I prezzi non includono le tasse
Unisciti a milioni di clienti soddisfatti
“Con Hostinger Reach, raccolgo i lead, li segmento e invio le email senza dover usare diversi strumenti. Tutto in un unico posto.”
“Reach ha un potenziale enorme. Posso inviare newsletter e creare un club privato di persone realmente interessate alla mia arte: è molto più personale dei social media.”
"Ero già entusiasta dell'hosting di Hostinger, ma Reach mi ha sorpreso ancora di più. L'AI mi fa risparmiare tantissimo tempo, non devo ricominciare da zero. Inoltre, segmentare il mio pubblico è incredibilmente facile. Lo consiglio vivamente."