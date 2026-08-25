ActiveCampaign vs. Hostinger Reach

Decidere tra ActiveCampaign e Hostinger Reach? ActiveCampaign è potente, ma costruito per i team di marketing. Reach rende le email semplici per le piccole imprese come la tua. Confronta le due qui sotto.
Vedi confrontoInizia gratuitamente

Garanzia di rimborso entro 30 giorni

Reach è semplice da gestire, giusto da pagare, facile da iniziare

Nessuna curva di apprendimento

Reach è pensato per i proprietari di aziende, non per i team di marketing. Nessun labirinto di automazione da padroneggiare. Inizia a inviare in pochi minuti.

Paga per chi invii email

Memorizza tutti i contatti che vuoi. Il tuo piano Reach segue le persone che raggiungi, quindi una lista più grande non è una sorpresa.

Parti libero, cresci quando sei pronto

Prova Hostinger Reach gratis per un anno intero.Passa a un piano a pagamento solo quando lo fa il tuo pubblico.

Confronto delle caratteristiche

Ecco come ActiveCampaign e Hostinger Reach si confrontano tra le funzionalità che contano di più per l'email marketing delle piccole imprese.
Hostinger Reach
ActiveCampaign

Configurazione facile per principianti

Yes
Curva di apprendimento ripida

Inizia gratuitamente

1 ANNO GRATIS
Prova di 14 giorni solo

Tutto in una dashboard

Yes
No

Importazione contatti CSV

Yes
Yes

Paga per destinatario, non per contatto

Yes
No

Redazione email AI

Yes
Sì, su tutti i piani

Controllo qualità con un clic

Yes
No

Template email

Reach costruisce email brandizzate per te
150 più modelli

Editor drag and drop

Yes
Yes

Styling automatico del marchio

Yes
Yes

Moduli di iscrizione GDPR

Yes
Yes

10 plus WordPress form plugin

Yes
Limitato

Sincronizzazione delle iscrizioni AI Builder

Yes
No

Segmentazione AI

Yes
AI suggerito o regole manuali

Autenticazione automatica delle email

Yes
Configurazione manuale

Tempo di invio intelligente

Yes
Su piani superiori

Pulizia della lista con un clic

Yes
Manuale

Analisi in tempo reale

Yes
Yes

Campagne SMS

Email focalizzata
Aggiungi, Plus plan

Campagne WhatsApp

IN ARRIVO
Piano a pagamento separato

Email transazionale

Non ancora
Via timbro postale add on

Integrazione di ChatGPT e Claude

MCP in arrivo
No

Flussi di benvenuto e follow-up

Yes
Yes

Carrello e posta elettronica di acquisto

Yes
Yes

Automazione avanzata

Basic
Yes

Costruito in CRM

Non ancora
Yes

Lead scoring

Non ancora
CRM add on richiesto

A/B testing

Non ancora
Yes
Inizia gratuitamente

*Data del confronto: August 25, 2026.

Quando ActiveCampaign potrebbe essere la soluzione migliore
Hai bisogno di automazione avanzata, CRM integrato, lead scoring o SMS? ActiveCampaign va più in profondità, ma aspettati una curva di apprendimento e costi crescenti. Se vuoi un'email semplice e veloce, Reach è la scelta più forte.

Costruito per le piccole imprese di email marketing

Espandi il tuo pubblico

Importa i contatti in CSV e acquisisci iscrizioni dai plugin dei moduli WordPress che già utilizzi, oltre al tuo sito AI Builder.

Recuperare le vendite perse

Imposta il carrello abbandonato e le email post-acquisto una sola volta, e Reach le invia automaticamente per te, riconquistando le vendite perse.

Traccia ciò che funziona

Segui aperture, clic e coinvolgimento in tempo reale, con report chiari che mostrano cosa inviare dopo e dove puoi migliorare i risultati.

Quanti iscritti hai?

Invia le campagne al momento giusto
Lascia che Smart Sending scelga l'orario migliore in base alle aperture precedenti
Mostra un aspetto professionale in ogni casella di posta
Passa da un editor AI a uno drag and drop e a uno basato su HTML
Migliora ogni messaggio prima che venga inviato
Ottieni un numero illimitato di oggetti AI e controlli antispam prima dell'invio
Scopri cosa inviare dopo
Ricevi ogni settimana idee per campagne su misura per il tuo settore e la stagione
Email di benvenuto e di sequenza
Accogli i nuovi iscritti e seguili nel corso di giorni o settimane
Attira nuovamente i clienti e gli acquirenti
Recupera i carrelli abbandonati ed effettua automaticamente il follow-up dopo gli acquisti

Numero di destinatari:

0-500
Più popolare

24 mesi

3 500 email/mese
75% di sconto
5,99
1,49/mese
Offerta pacchetto
Crea il tuo sito e fai crescere il tuo pubblico+ 3,09 €/mese. Dominio gratuito e 2 caselle di posta per 1 anno

12 mesi

1,99/mese

1 mese

5,99/mese

Fatturazione ogni 2 anni

Annulla in qualsiasi momento

I prezzi non includono le tasse

Non sai cosa scegliere?Prova gratis · 100 destinatari/mese, accesso limitato alle funzionalità · 0,99 €/mese in seguito

Inizia gratuitamente

Fatturazione ogni 2 anni

Annulla in qualsiasi momento

I prezzi non includono le tasse

Unisciti a milioni di clienti soddisfatti

“Con Hostinger Reach, raccolgo i lead, li segmento e invio le email senza dover usare diversi strumenti. Tutto in un unico posto.”

Image

Leonardo Amoyr

Imprenditore e creatore di contenuti

“Reach ha un potenziale enorme. Posso inviare newsletter e creare un club privato di persone realmente interessate alla mia arte: è molto più personale dei social media.”

Image

Kim Keogh Creates

Illustratore / Creativo a 360°

"Ero già entusiasta dell'hosting di Hostinger, ma Reach mi ha sorpreso ancora di più. L'AI mi fa risparmiare tantissimo tempo, non devo ricominciare da zero. Inoltre, segmentare il mio pubblico è incredibilmente facile. Lo consiglio vivamente."

Image

Anthony O Connell

Titolare di un'attività

Domande frequenti su ActiveCampaign vs Hostinger Reach

Sì, se vuoi un'email semplice e veloce senza una curva di apprendimento ripida. Reach ti aiuta a creare e inviare campagne professionali in pochi minuti. ActiveCampaign è la soluzione migliore se hai bisogno di automazione avanzata, CRM integrato o lead scoring.
Sì, Reach è pensato per i principianti e ti consente di inviare in pochi minuti. ActiveCampaign è potente, ma il suo generatore di automazione ha una curva di apprendimento più ripida che molti utenti impiegano settimane per padroneggiare.
Raggiungi gli addebiti dal numero di persone che invii via email ogni mese, non da ogni contatto che memorizzi.La tua lista può crescere senza un salto di prezzo a sorpresa e non ci sono add-on da inseguire.
Esporta i tuoi contatti da ActiveCampaign come file CSV, quindi importali in Reach in pochi clic e inizia subito a inviare.
Sì. Reach include flussi di benvenuto e follow-up, oltre a carrelli abbandonati ed e-mail post-acquisto per i negozi su WooCommerce e Hostinger eCommerce. Per flussi di lavoro di diramazione avanzati e un CRM, ActiveCampaign va più in profondità.
Puoi iniziare con una prova gratuita: Reach funziona meglio all'interno dell'ecosistema Hostinger e alcune funzionalità, come l'autenticazione automatica delle email, richiedono che il tuo dominio utilizzi i nameserver Hostinger.

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.