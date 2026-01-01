Crea un link in bio con un dominio personalizzato
Un link, un dominio personalizzato. Pronto all'uso.
Il tuo link, il tuo brand
Il tuo link in bio usa il tuo dominio personalizzato, così il tuo brand rimane visibile e facile da riconoscere ovunque tu lo condivida.
Tutto pronto per te
Colleghiamo automaticamente il tuo dominio e il link in bio, così puoi iniziare a condividere senza preoccuparti della configurazione.
Progettato per crescere con te
Inizia con un semplice link in bio, poi trasforma il tuo dominio in un sito web, un negozio o un'email man mano che cresci.
Crea il tuo link in bio in pochi minuti
1. Scegli il tuo dominio
2. Accorpa il link in bio con il tuo dominio
3. Aggiungi i tuoi link e condividi
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Registra il tuo dominio in pochi click, poi gestisci tutto in un unico posto: rinnovi, impostazioni DNS e connessioni al tuo sito web o email.
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FAQ sul link in bio con dominio personalizzato
Cos'è un link in bio con un dominio personalizzato?
Si tratta di una singola pagina che raccoglie tutti i tuoi link importanti in un unico luogo e a cui si accede attraverso il tuo dominio. Usala come URL unico nelle tue biografie social e aggiornala ogni volta che hai qualcosa di nuovo da condividere, senza modificare il link stesso.
Perché usare un dominio personalizzato per il tuo link in bio?
Usare il tuo dominio significa che il tuo pubblico clicca sempre su un link che ti appartiene. Il tuo URL rimane coerente nel tempo, anche se cambi strumenti o piattaforme, così non devi aggiornare il tuo link in bio ovunque.
Quanto tempo ci vuole per la configurazione?
La configurazione richiede solo pochi minuti. Scegli il tuo dominio, attiva lo strumento link in bio e inizia subito ad aggiungere link. Non sono richieste configurazioni manuali o passaggi tecnici.
È meglio di uno strumento link in bio gratuito?
La differenza principale è la proprietà e la flessibilità. Gli strumenti gratuiti ospitano la tua pagina sul loro dominio e limitano la possibilità di personalizzazione o di espansione. Con un dominio tutto tuo, invece, è possibile mantenere lo stesso URL a lungo termine e svilupparlo in base alle tue esigenze.
Posso personalizzare l'aspetto della mia pagina link in bio?
Sì, puoi regolare la struttura e l'aspetto della tua pagina, mettere in evidenza link specifici e organizzare i tuoi contenuti in modo che i visitatori vedano ciò che conta di più per primo.