Crea un link in bio con un dominio personalizzato

Sii professionale ovunque tu condivida il tuo link: niente URL generici, solo il tuo brand
Scegli un dominio e ottieni la tua pagina link in bio a partire da 1,49 €/mese.
Crea un link in bio con un dominio personalizzato

Un link, un dominio personalizzato. Pronto all'uso.

Il tuo link, il tuo brand

Il tuo link in bio usa il tuo dominio personalizzato, così il tuo brand rimane visibile e facile da riconoscere ovunque tu lo condivida.

Tutto pronto per te

Colleghiamo automaticamente il tuo dominio e il link in bio, così puoi iniziare a condividere senza preoccuparti della configurazione.

Progettato per crescere con te

Inizia con un semplice link in bio, poi trasforma il tuo dominio in un sito web, un negozio o un'email man mano che cresci.

Crea il tuo link in bio in pochi minuti

1. Scegli il tuo dominio

1. Scegli il tuo dominio

Scegli un dominio per il tuo link in bio: questo è il link che condividerai su tutti i tuoi profili social.

2. Accorpa il link in bio con il tuo dominio

Aggiungi lo strumento link in bio durante il checkout. Molti domini sono scontati se acquistati come pacchetto, e noi configuriamo tutto automaticamente per te.

3. Aggiungi i tuoi link e condividi

Aggiungi i tuoi profili social, prodotti o pagine in un unico posto. Aggiorna i tuoi link in qualsiasi momento e condividi il tuo link in bio su tutti i tuoi canali.

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Registra il tuo dominio in pochi click, poi gestisci tutto in un unico posto: rinnovi, impostazioni DNS e connessioni al tuo sito web o email.

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Scegli tra le estensioni di dominio più popolari

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Ottieni un link in bio con il tuo dominio personalizzato

FAQ sul link in bio con dominio personalizzato

Cos'è un link in bio con un dominio personalizzato?

Si tratta di una singola pagina che raccoglie tutti i tuoi link importanti in un unico luogo e a cui si accede attraverso il tuo dominio. Usala come URL unico nelle tue biografie social e aggiornala ogni volta che hai qualcosa di nuovo da condividere, senza modificare il link stesso.

Perché usare un dominio personalizzato per il tuo link in bio?

Usare il tuo dominio significa che il tuo pubblico clicca sempre su un link che ti appartiene. Il tuo URL rimane coerente nel tempo, anche se cambi strumenti o piattaforme, così non devi aggiornare il tuo link in bio ovunque.

Quanto tempo ci vuole per la configurazione?

La configurazione richiede solo pochi minuti. Scegli il tuo dominio, attiva lo strumento link in bio e inizia subito ad aggiungere link. Non sono richieste configurazioni manuali o passaggi tecnici.

È meglio di uno strumento link in bio gratuito?

La differenza principale è la proprietà e la flessibilità. Gli strumenti gratuiti ospitano la tua pagina sul loro dominio e limitano la possibilità di personalizzazione o di espansione. Con un dominio tutto tuo, invece, è possibile mantenere lo stesso URL a lungo termine e svilupparlo in base alle tue esigenze.

Posso personalizzare l'aspetto della mia pagina link in bio?

Sì, puoi regolare la struttura e l'aspetto della tua pagina, mettere in evidenza link specifici e organizzare i tuoi contenuti in modo che i visitatori vedano ciò che conta di più per primo.

Abbiamo a cuore la tua privacy

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