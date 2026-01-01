Crea un'email con un dominio personalizzato

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Il tuo brand, in ogni messaggio

Quando la tua email utilizza il tuo dominio, il tuo business appare più professionale fin dal primo messaggio.

Un'email che costruisce fiducia

Un'email con dominio personalizzato aiuta i tuoi messaggi ad apparire autentici e affidabili, così le persone sono più propense ad aprirli e a rispondere.

Inizia risparmiando

Scegli un piano email più lungo per ottenere il prezzo mensile più basso: con 48 mesi, puoi risparmiare fino all'87%

Configura un'email professionale in pochi minuti

1. Scegli il tuo dominio

1. Scegli il tuo dominio

Acquista un nuovo dominio con Hostinger o usane uno che già possiedi. Se il tuo dominio è con un altro provider, ti guideremo nella connessione in modo che la tua email funzioni e il tuo sito web rimanga attivo.

2. Aggiungi la tua email

Crea la tua email professionale nella tua dashboard di Hostinger in pochi click. Hostinger si occupa della configurazione automaticamente, quindi non c'è nulla di tecnico che tu debba fare.

3. Inizia a inviare

Accedi alla tua casella di posta tramite la webmail di Hostinger o collegala a Gmail, Outlook o Apple Mail. La protezione antispam è già abilitata, così puoi iniziare subito a inviare e ricevere email.

Perché acquistare nomi di dominio su Hostinger?

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Hostinger è accreditato ICANN e offre oltre 400 estensioni di dominio.

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Quando registri un dominio, i tuoi dati di contatto potrebbero apparire nei registri pubblici RDAP/WHOIS. Per le estensioni supportate, Hostinger include automaticamente la protezione gratuita della privacy per mantenere le tue informazioni personali nascoste da terze parti.
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I nostri agenti sono sempre disponibili in live chat o via email e rispondono in media in meno di 3 minuti. Non avrai nemmeno problemi di comunicazione, con agenti che parlano più di 8 lingue.
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Configurazione rapida, gestione semplice

Registra il tuo dominio in pochi click e gestisci tutto in un unico posto: rinnovi, impostazioni DNS e le connessioni al tuo sito web o email.

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Scegli tra le estensioni di dominio più popolari

.it

Mostra ai tuoi clienti che fai affari nel .it

15,99  €5,99  € /1° anno

.com

Crea fiducia con questo dominio più noto

16,99  €0,01  € /1° anno

.shop

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .shop

32,99  €0,99  € /1° anno

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63,99  €29,99  € /1° anno

.icu

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14,99  €1,99  € /1° anno

.xyz

Dominio unico e di tendenza per il tuo business di successo

17,99  €1,99  € /1° anno

.pro

Mostra le tue abilità attraverso un dominio .pro

26,99  €2,99  € /1° anno

.cloud

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .cloud

24,99  €1,99  € /1° anno

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FAQ sull'email con dominio personalizzato

Cos'è un'email con un dominio personalizzato?

È un indirizzo email personalizzato che utilizza il tuo nome di dominio (ad esempio, nome@tuoazienda.com). Ha un aspetto più professionale e aiuta a costruire fiducia con i clienti.

Posso acquistare un dominio e un'email insieme?

Sì, puoi registrare un dominio e configurare la tua email professionale in un unico e semplice checkout. Pensiamo noi a collegare tutto automaticamente.

E se avessi già un dominio?

Nessun problema: puoi collegare il tuo dominio esistente a Hostinger in pochi click.

È difficile da configurare?

Assolutamente no, la configurazione è adatta ai principianti e richiede solo pochi minuti. Ci occupiamo noi delle parti tecniche per te.

Posso usare la mia email con Gmail o Outlook?

Sì, puoi usare la tua email con Gmail, Outlook, Apple Mail e altre app, oppure accedervi tramite webmail.

Posso creare più indirizzi email?

Sì, puoi creare tutti gli indirizzi email di cui hai bisogno per il tuo dominio: è perfetto per team o aziende in crescita.

E se avessi bisogno di aiuto?

Il nostro team di assistenza è disponibile 24/7 per aiutarti con la configurazione o qualsiasi altra cosa di cui hai bisogno.

Abbiamo a cuore la tua privacy

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