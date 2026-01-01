Crea un'email con un dominio personalizzato
Crea la tua email con dominio personalizzato
Il tuo brand, in ogni messaggio
Quando la tua email utilizza il tuo dominio, il tuo business appare più professionale fin dal primo messaggio.
Un'email che costruisce fiducia
Un'email con dominio personalizzato aiuta i tuoi messaggi ad apparire autentici e affidabili, così le persone sono più propense ad aprirli e a rispondere.
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Hostinger è accreditato ICANN e offre oltre 400 estensioni di dominio.Scopri di più sui domini
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Registra il tuo dominio in pochi click e gestisci tutto in un unico posto: rinnovi, impostazioni DNS e le connessioni al tuo sito web o email.
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FAQ sull'email con dominio personalizzato
Cos'è un'email con un dominio personalizzato?
È un indirizzo email personalizzato che utilizza il tuo nome di dominio (ad esempio, nome@tuoazienda.com). Ha un aspetto più professionale e aiuta a costruire fiducia con i clienti.
Posso acquistare un dominio e un'email insieme?
Sì, puoi registrare un dominio e configurare la tua email professionale in un unico e semplice checkout. Pensiamo noi a collegare tutto automaticamente.
E se avessi già un dominio?
Nessun problema: puoi collegare il tuo dominio esistente a Hostinger in pochi click.
È difficile da configurare?
Assolutamente no, la configurazione è adatta ai principianti e richiede solo pochi minuti. Ci occupiamo noi delle parti tecniche per te.
Posso usare la mia email con Gmail o Outlook?
Sì, puoi usare la tua email con Gmail, Outlook, Apple Mail e altre app, oppure accedervi tramite webmail.
Posso creare più indirizzi email?
Sì, puoi creare tutti gli indirizzi email di cui hai bisogno per il tuo dominio: è perfetto per team o aziende in crescita.
E se avessi bisogno di aiuto?
Il nostro team di assistenza è disponibile 24/7 per aiutarti con la configurazione o qualsiasi altra cosa di cui hai bisogno.