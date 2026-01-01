GitLab 社区版是一个开源 DevOps 平台，为现代软件开发提供完整的工具链。它将 Git 仓库托管、CI/CD 自动化、问题跟踪、代码审查、安全扫描和部署管理集成到一个应用程序中，从而消除了使用多个独立工具带来的集成复杂性。GitLab 受到从初创公司到财富 500 强企业的信任，凭借其强大的功能集和自托管部署模式为数百万个项目提供支持。与仅限云的替代方案不同，自托管 GitLab 让您能够完全控制您的源代码、CI/CD 基础设施和敏感开发数据，同时避免了随着团队壮大而变得昂贵的按用户计费模式。

常见用例

软件开发团队使用 GitLab 作为其源代码管理的中心平台，取代 GitHub 或 Bitbucket，提供无限的私有仓库，并且自托管部署无需按用户付费。DevOps 工程师使用 GitLab 集成的运行器和流水线配置实现完整的 CI/CD 流水线，自动化测试、构建 Docker 镜像和部署应用程序，而无需依赖 Jenkins 或 CircleCI 等独立服务。项目经理利用 GitLab 的问题跟踪、里程碑规划和路线图功能，在代码所在的同一平台内协调开发工作、跟踪错误和管理冲刺周期。安全团队利用 GitLab 内置的安全扫描功能，包括静态应用程序安全测试 (SAST)、依赖项扫描和容器扫描，在代码投入生产之前识别漏洞。开源项目和教育机构部署 GitLab，为学生和贡献者提供企业级开发基础设施，而无需 SaaS 订阅费用。

主要功能

无限私有 Git 仓库，支持分支保护和合并请求工作流

内置 CI/CD 流水线，集成运行器用于自动化测试和部署

容器注册表，用于与您的代码一起存储 Docker 镜像

包注册表，支持 npm、Maven、PyPI、NuGet 和其他包格式

问题跟踪，包括看板、里程碑、标签和时间跟踪

代码审查，支持内联评论、审批规则和合并请求模板

每个项目的 Wiki 和文档托管

内置安全扫描，包括 SAST、依赖项扫描和秘密检测

Kubernetes 集成，用于将应用程序部署到容器编排平台

自动 DevOps，根据项目检测自动配置 CI/CD 流水线

全面的 REST 和 GraphQL API，用于自动化和集成

GitLab Pages，用于直接从仓库托管静态网站

资源要求和启动时间

GitLab 是一个 资源密集型应用程序，因为它的一体化架构包括 PostgreSQL、Redis、Sidekiq、Puma Web 服务器、Gitaly 和其他组件。尽管 GitLab 在技术上可以在最低硬件配置（1 个 CPU 核心和 2GB 内存，用于测试和个人使用）上运行，但这会导致性能下降。对于小型生产部署（最多 10 个用户），建议至少 2 个 CPU 核心和 4GB 内存。对于最多 500 个用户的团队，GitLab 建议 4 个 CPU 核心和 8GB 内存，外加 1-2GB 交换空间。支持多达 1,000 个用户的中型部署应配备 8 个 CPU 核心和 16GB 内存。初始启动需要 3-10 分钟，因为所有服务都需要初始化并变得健康——在此期间，您可能会遇到 502 Bad Gateway 错误，这完全正常。在尝试登录之前，请等待所有服务完全启动。请规划足够的磁盘空间，因为 GitLab 会将存储库、CI/CD 工件、容器镜像和数据库备份存储在数据卷中。

安全注意事项

此 GitLab 部署包含内置的用户身份验证和访问控制，初始的“root”管理员帐户通过您配置的密码进行保护。首次登录后，请创建其他用户帐户，并考虑禁用 root 帐户或将其使用限制为仅执行系统管理任务。GitLab 支持双因素身份验证 (2FA)，所有用户（尤其是管理员）都应启用此功能。对于生产部署，请通过将 GitLab 放置在带有 SSL 证书的反向代理后面来配置 HTTPS，因为此部署默认使用 HTTP。定期更新 GitLab 容器以接收安全补丁和新功能，并配置三个 GitLab 卷的自动备份以防止数据丢失。

为何在 Hostinger VPS 上部署 GitLab

在 Hostinger VPS 上部署 GitLab 可让您完全拥有自己的开发基础设施，而无需承担 GitLab.com 和 GitHub 对成长型团队而言昂贵的按用户计费成本。凭借专用的 VPS 资源，您的 CI/CD 流水线将以可预测的性能运行，而无需在构建时间按量计费且受限的云平台上争夺共享运行器容量。自托管可将所有源代码、CI/CD 密钥、安全扫描结果和专有开发数据保留在您控制的基础设施上，这对于有合规性要求或知识产权顾虑的组织至关重要。无限的私有存储库和 CI/CD 流水线使用意味着您的成本在团队和代码库增长时保持固定，这与 SaaS 替代方案不同，SaaS 替代方案的费用会随着用户和使用量的增加而线性增长。Hostinger VPS 性能层级允许您从小规模开始，并随着团队的扩展升级资源，从而提供灵活性，使基础设施成本与实际需求相匹配，而不是为具有未用容量的企业计划付费。