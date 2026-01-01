GitLab Community Edition은 최신 소프트웨어 개발을 위한 완벽한 툴체인을 제공하는 오픈 소스 DevOps 플랫폼입니다. Git 리포지토리 호스팅, CI/CD 자동화, 이슈 트래킹, 코드 리뷰, 보안 스캐닝, 배포 관리를 단일 애플리케이션에 통합하여, GitLab은 여러 개별 도구를 사용하는 통합 복잡성을 제거합니다. 스타트업부터 Fortune 500대 기업에 이르는 조직에서 신뢰받는 GitLab은 강력한 기능 세트와 셀프 호스팅 배포 모델로 수백만 개의 프로젝트를 지원합니다. 클라우드 전용 대안과 달리, GitLab을 셀프 호스팅하면 소스 코드, CI/CD 인프라 및 민감한 개발 데이터에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있으며, 팀이 성장함에 따라 비용이 많이 들 수 있는 사용자당 가격 책정을 피할 수 있습니다.

일반적인 사용 사례

소프트웨어 개발 팀은 GitLab을 소스 코드 관리를 위한 중앙 플랫폼으로 사용하여, GitHub 또는 Bitbucket을 무제한 비공개 리포지토리와 셀프 호스팅 배포에 대한 사용자당 요금 없이 대체합니다. DevOps 엔지니어는 GitLab의 통합 러너 및 파이프라인 구성을 사용하여 완전한 CI/CD 파이프라인을 구현하고, Jenkins 또는 CircleCI와 같은 별도의 서비스에 의존하지 않고 테스트 자동화, Docker 이미지 빌드 및 애플리케이션 배포를 수행합니다. 프로젝트 관리자는 GitLab의 이슈 트래킹, 마일스톤 계획 및 로드맵 기능을 활용하여 코드가 있는 동일한 플랫폼 내에서 개발 작업을 조율하고, 버그를 추적하며, 스프린트 주기를 관리합니다. 보안 팀은 정적 애플리케이션 보안 테스트(SAST), 종속성 스캐닝 및 컨테이너 스캐닝을 포함한 GitLab의 내장 보안 스캐닝 기능을 활용하여 코드가 프로덕션에 도달하기 전에 취약점을 식별합니다. 오픈 소스 프로젝트 및 교육 기관은 GitLab을 배포하여 학생과 기여자에게 SaaS 구독 비용 없이 엔터프라이즈급 개발 인프라를 제공합니다.

주요 기능

브랜치 보호 및 병합 요청 워크플로우를 갖춘 무제한 비공개 Git 리포지토리

자동화된 테스트 및 배포를 위한 통합 러너가 포함된 내장 CI/CD 파이프라인

코드와 함께 Docker 이미지를 저장하기 위한 컨테이너 레지스트리

npm, Maven, PyPI, NuGet 및 기타 패키지 형식을 지원하는 패키지 레지스트리

보드, 마일스톤, 레이블 및 시간 추적 기능이 있는 이슈 트래킹

인라인 댓글, 승인 규칙 및 병합 요청 템플릿을 통한 코드 리뷰

각 프로젝트를 위한 위키 및 문서 호스팅

SAST, 종속성 스캐닝 및 비밀 감지를 포함한 내장 보안 스캐닝

컨테이너 오케스트레이션 플랫폼에 애플리케이션을 배포하기 위한 Kubernetes 통합

프로젝트 감지를 기반으로 한 자동 CI/CD 파이프라인 구성을 위한 Auto DevOps

자동화 및 통합을 위한 포괄적인 REST 및 GraphQL API

리포지토리에서 직접 정적 웹사이트를 호스팅하기 위한 GitLab Pages

리소스 요구 사항 및 시작 시간

GitLab은 PostgreSQL, Redis, Sidekiq, Puma 웹 서버, Gitaly 및 기타 구성 요소를 포함하는 올인원 아키텍처로 인해 리소스 집약적인 애플리케이션입니다. GitLab은 기술적으로 최소 하드웨어(테스트 및 개인 용도로 1 CPU 코어 및 2GB RAM)에서도 실행될 수 있지만, 이 경우 성능이 저하됩니다. 소규모 프로덕션 배포(최대 10명 사용자)의 경우, 최소 2 CPU 코어 및 4GB RAM을 권장합니다. 최대 500명 사용자 팀의 경우, GitLab은 4 CPU 코어 및 8GB RAM과 1-2GB 스왑 공간을 권장합니다. 최대 1,000명 사용자를 지원하는 중간 규모 배포는 8 CPU 코어 및 16GB RAM을 갖춰야 합니다. 모든 서비스가 초기화되고 정상 상태가 되는 데 초기 시작은 3-10분 정도 소요됩니다. 이 시간 동안 502 Bad Gateway 오류가 발생할 수 있으며, 이는 완전히 정상적인 현상입니다. 로그인을 시도하기 전에 모든 서비스가 완전히 시작될 때까지 기다리십시오. GitLab은 데이터 볼륨에 리포지토리, CI/CD 아티팩트, 컨테이너 이미지 및 데이터베이스 백업을 저장하므로 충분한 디스크 공간을 계획하십시오.

보안 고려 사항

이 GitLab 배포에는 내장된 사용자 인증 및 접근 제어가 포함되어 있으며, 초기 'root' 관리자 계정은 구성된 비밀번호로 보호됩니다. 첫 로그인 후, 추가 사용자 계정을 생성하고 root 계정을 비활성화하거나 시스템 관리 작업으로만 사용을 제한하는 것을 고려하십시오. GitLab은 모든 사용자, 특히 관리자를 위해 2단계 인증(2FA)을 지원하며, 이는 활성화되어야 합니다. 프로덕션 배포의 경우, 이 배포는 기본적으로 HTTP를 사용하므로 SSL 인증서가 있는 리버스 프록시 뒤에 GitLab을 배치하여 HTTPS를 구성하십시오. 보안 패치 및 새로운 기능을 받기 위해 GitLab 컨테이너를 정기적으로 업데이트하고, 데이터 손실을 방지하기 위해 세 개의 GitLab 볼륨에 대한 자동 백업을 구성하십시오.

호스팅어 VPS에 GitLab을 배포해야 하는 이유

호스팅어 VPS에 GitLab을 배포하면 성장하는 팀에게 GitLab.com 및 GitHub를 비싸게 만드는 사용자당 비용 없이 개발 인프라를 완전히 소유할 수 있습니다. 전용 VPS 리소스를 사용하면 CI/CD 파이프라인이 빌드 시간이 측정되고 제한되는 클라우드 플랫폼에서 공유 러너 용량을 놓고 경쟁하는 대신 예측 가능한 성능으로 실행됩니다. 셀프 호스팅은 모든 소스 코드, CI/CD 비밀, 보안 스캔 결과 및 독점 개발 데이터를 사용자가 제어하는 인프라에 보관하므로, 규정 준수 요구 사항이나 지적 재산권 문제가 있는 조직에 필수적입니다. 무제한 비공개 리포지토리 및 CI/CD 파이프라인 사용은 팀과 코드베이스가 성장해도 비용이 고정적으로 유지됨을 의미합니다. 이는 사용자와 사용량에 따라 비용이 선형적으로 증가하는 SaaS 대안과는 다릅니다. 호스팅어 VPS 성능 계층을 통해 소규모로 시작하고 팀이 확장됨에 따라 리소스를 업그레이드할 수 있으므로, 사용하지 않는 용량에 대해 엔터프라이즈 상품 비용을 지불하는 대신 실제 필요에 맞게 인프라 비용을 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다.