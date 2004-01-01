GitLab Community Editionは、最新のソフトウェア開発向けに完全なツールチェーンを提供するオープンソースのDevOpsプラットフォームです。Gitリポジトリホスティング、CI/CD自動化、課題追跡、コードレビュー、セキュリティスキャン、デプロイ管理を単一のアプリケーションに統合することで、GitLabは複数の個別のツールを使用する際の統合の複雑さを解消します。スタートアップからFortune 500企業まで、幅広い組織から信頼されているGitLabは、その堅牢な機能セットとセルフホスト型デプロイモデルにより、数百万ものプロジェクトを支えています。クラウドのみの代替ソリューションとは異なり、GitLabをセルフホストすることで、ソースコード、CI/CDインフラストラクチャ、機密性の高い開発データを完全に制御でき、チームの成長に伴って高額になる可能性のあるユーザーごとの課金を回避できます。

一般的なユースケース

ソフトウェア開発チームは、GitLabをソースコード管理の中心プラットフォームとして利用し、GitHubやBitbucketの代わりに、無制限のプライベートリポジトリとセルフホスト型デプロイメントでのユーザーごとの料金なしで利用しています。DevOpsエンジニアは、GitLabの統合されたランナーとパイプライン設定を使用して完全なCI/CDパイプラインを実装し、JenkinsやCircleCIのような個別のサービスに依存することなく、テストの自動化、Dockerイメージの構築、アプリケーションのデプロイを行っています。プロジェクトマネージャーは、GitLabの課題追跡、マイルストーン計画、ロードマップ機能を活用して、コードが存在する同じプラットフォーム内で開発作業の調整、バグの追跡、スプリントサイクルの管理を行っています。セキュリティチームは、GitLabに組み込まれた静的アプリケーションセキュリティテスト（SAST）、依存関係スキャン、コンテナスキャンなどのセキュリティスキャン機能を利用して、コードが本番環境に到達する前に脆弱性を特定しています。オープンソースプロジェクトや教育機関は、SaaSのサブスクリプション費用なしで、学生や貢献者にエンタープライズグレードの開発インフラストラクチャを提供するためにGitLabをデプロイしています。

主な機能

ブランチ保護とマージリクエストワークフローを備えた無制限のプライベートGitリポジトリ

自動テストとデプロイのための統合ランナーを備えた組み込みCI/CDパイプライン

コードとともにDockerイメージを保存するためのコンテナレジストリ

npm、Maven、PyPI、NuGet、その他のパッケージ形式をサポートするパッケージレジストリ

ボード、マイルストーン、ラベル、時間追跡を備えた課題追跡

インラインコメント、承認ルール、マージリクエストテンプレートを備えたコードレビュー

各プロジェクトのWikiおよびドキュメントホスティング

SAST、依存関係スキャン、シークレット検出を含む組み込みセキュリティスキャン

コンテナオーケストレーションプラットフォームへのアプリケーションデプロイのためのKubernetes統合

プロジェクト検出に基づく自動CI/CDパイプライン設定のためのAuto DevOps

自動化と統合のための包括的なRESTおよびGraphQL API

リポジトリから直接静的ウェブサイトをホストするためのGitLab Pages

リソース要件と起動時間

GitLabは リソースを大量に消費するアプリケーションです。PostgreSQL、Redis、Sidekiq、Pumaウェブサーバー、Gitaly、その他のコンポーネントを含むオールインワンアーキテクチャのためです。GitLabは技術的には最小限のハードウェア（テストおよび個人使用で1 CPUコアと2GB RAM）でも動作しますが、パフォーマンスが低下します。小規模な本番環境でのデプロイ（最大10ユーザー）には、少なくとも2 CPUコアと4GB RAMを推奨します。最大500ユーザーのチームには、GitLabは4 CPUコアと8GB RAMに加えて1～2GBのスワップスペースを推奨しています。最大1,000ユーザーをサポートする中規模のデプロイでは、8 CPUコアと16GB RAMが必要です。すべてのサービスが初期化され正常になるまで、初回起動には3～10分かかります。この間、502 Bad Gatewayエラーが発生する場合がありますが、これは完全に正常です。ログインを試みる前に、すべてのサービスが完全に起動するまでお待ちください。GitLabはリポジトリ、CI/CDアーティファクト、コンテナイメージ、データベースバックアップをデータボリュームに保存するため、十分なディスク容量を計画してください。

セキュリティに関する考慮事項

このGitLabデプロイには、組み込みのユーザー認証とアクセス制御が含まれており、初期の「root」管理者アカウントは設定されたパスワードで保護されています。初回ログイン後、追加のユーザーアカウントを作成し、rootアカウントを無効にするか、システム管理タスクのみにその使用を制限することを検討してください。GitLabは二要素認証（2FA）をサポートしており、すべてのユーザー、特に管理者に対して有効にすべきです。本番環境でのデプロイでは、このデプロイはデフォルトでHTTPを使用するため、SSL証明書を持つリバースプロキシの背後にGitLabを配置してHTTPSを設定してください。セキュリティパッチと新機能を受け取るためにGitLabコンテナを定期的に更新し、データ損失を防ぐために3つのGitLabボリュームの自動バックアップを設定してください。

Hostinger VPSにGitLabをデプロイする理由

Hostinger VPSにGitLabをデプロイすることで、GitLab.comやGitHubが成長中のチームにとって高価になる原因であるユーザーごとのコストなしに、開発インフラストラクチャの完全な所有権が得られます。専用のVPSリソースを使用することで、CI/CDパイプラインは予測可能なパフォーマンスで実行され、ビルド時間が計測され制限されるクラウドプラットフォーム上の共有ランナー容量を競合することはありません。セルフホスティングにより、すべてのソースコード、CI/CDシークレット、セキュリティスキャン結果、および独自の開発データは、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持され、コンプライアンス要件や知的財産に関する懸念を持つ組織にとって不可欠です。無制限のプライベートリポジトリとCI/CDパイプラインの使用により、チームとコードベースが成長してもコストは固定されたままです。これは、ユーザーと使用量に比例して費用が増加するSaaSの代替案とは異なります。Hostinger VPSのパフォーマンスティアにより、小規模から開始し、チームの拡大に合わせてリソースをアップグレードできます。これにより、未使用の容量を持つエンタープライズプランに支払うのではなく、実際のニーズに合わせてインフラストラクチャコストを調整する柔軟性が得られます。