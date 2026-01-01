GitLab Community Edition היא פלטפורמת DevOps בקוד פתוח המספקת שרשרת כלים שלמה לפיתוח תוכנה מודרני. בשילוב של אירוח מאגרי Git, אוטומציית CI/CD, מעקב אחר בעיות, סקירת קוד, סריקת אבטחה וניהול פריסה ביישום יחיד, ה-GitLab מבטלת את מורכבות האינטגרציה של שימוש בכלים נפרדים מרובים. ה-GitLab, אשר זוכה לאמון של ארגונים החל מסטארט-אפים ועד לחברות Fortune 500, מניעה מיליוני פרויקטים עם סט התכונות החזק שלה ומודל הפריסה באירוח עצמי. בניגוד לחלופות מבוססות ענן בלבד, אירוח עצמי של GitLab מעניק לכם שליטה מלאה על קוד המקור שלכם, תשתית ה-CI/CD ונתוני פיתוח רגישים, תוך הימנעות מתמחור לפי משתמש שיכול להיות יקר ככל שהצוותים גדלים.

מקרי שימוש נפוצים

צוותי פיתוח תוכנה משתמשים ב-GitLab כפלטפורמה המרכזית שלהם לניהול קוד מקור, ומחליפים את GitHub או Bitbucket במאגרים פרטיים ללא הגבלה וללא עמלות לפי משתמש עבור פריסות באירוח עצמי. מהנדסי DevOps מיישמים צינורות CI/CD שלמים באמצעות הרצים המשולבים של GitLab ותצורת הצינור, מבצעים אוטומציה של בדיקות, בונים תמונות Docker, ופורסים יישומים מבלי להסתמך על שירותים נפרדים כמו Jenkins או CircleCI. מנהלי פרויקטים ממנפים את תכונות מעקב הבעיות, תכנון אבני הדרך ותכונות מפת הדרכים של GitLab כדי לתאם עבודת פיתוח, לעקוב אחר באגים ולנהל מחזורי ספרינט באותה פלטפורמה שבה נמצא הקוד. צוותי אבטחה מנצלים את תכונות סריקת האבטחה המובנות של GitLab, כולל בדיקות אבטחה סטטיות ליישומים (SAST), סריקת תלויות וזיהוי סודות, כדי לזהות פגיעויות לפני שהקוד מגיע לייצור. פרויקטים בקוד פתוח ומוסדות חינוך פורסים את GitLab כדי לספק לסטודנטים ולתורמים תשתית פיתוח ברמה ארגונית ללא עלויות מנוי SaaS.

תכונות עיקריות

מאגרי Git פרטיים ללא הגבלה עם הגנת ענפים ותהליכי עבודה של בקשות מיזוג

צינורות CI/CD מובנים עם רצים משולבים לבדיקות ופריסה אוטומטיות

רישום קונטיינרים לאחסון תמונות Docker לצד הקוד שלכם

רישום חבילות התומך ב- npm , Maven , PyPI , NuGet ופורמטים אחרים של חבילות

מעקב אחר בעיות עם לוחות, אבני דרך, תוויות ומעקב זמן

סקירת קוד עם הערות מוטבעות, כללי אישור ותבניות בקשות מיזוג

אירוח Wiki ותיעוד עבור כל פרויקט

סריקת אבטחה מובנית הכוללת SAST , סריקת תלויות וזיהוי סודות

אינטגרציית Kubernetes לפריסת יישומים לפלטפורמות תזמור קונטיינרים

Auto DevOps לתצורת צינור CI/CD אוטומטית המבוססת על זיהוי פרויקטים

ממשקי API מקיפים של REST ו- GraphQL לאוטומציה ואינטגרציה

GitLab Pages לאירוח אתרים סטטיים ישירות ממאגרים

דרישות משאבים וזמן הפעלה

GitLab היא יישום עתיר משאבים בשל הארכיטקטורה הכוללת שלו, הכוללת את PostgreSQL, Redis, Sidekiq, שרת האינטרנט Puma, Gitaly ורכיבים נוספים. בעוד ש-GitLab יכולה לרוץ טכנית על חומרה מינימלית (ליבת CPU אחת ו-2GB RAM לבדיקות ושימוש אישי), הדבר יגרום לביצועים איטיים יותר. לפריסות ייצור קטנות (עד 10 משתמשים), מומלץ לפחות 2 ליבות CPU ו-4GB RAM. לצוותים של עד 500 משתמשים, GitLab ממליצה על 4 ליבות CPU ו-8GB RAM בתוספת 1-2GB שטח החלפה. לפריסות בינוניות התומכות בעד 1,000 משתמשים, יש להקצות 8 ליבות CPU ו-16GB RAM. ההפעלה הראשונית אורכת 3-10 דקות כאשר כל השירותים מאותחלים והופכים לתקינים - במהלך זמן זה אתם עשויים להיתקל בשגיאות 502 Bad Gateway, וזה נורמלי לחלוטין. חכו שכל השירותים יופעלו במלואם לפני שתנסו להתחבר. תכננו שטח דיסק מספק, שכן GitLab מאחסנת מאגרים, ארטיפקטים של CI/CD, תמונות קונטיינר וגיבויי מסד נתונים בנפח הנתונים.

שיקולי אבטחה

פריסת GitLab זו כוללת אימות משתמשים ובקרת גישה מובנים, כאשר חשבון מנהל ה-'root' הראשוני מאובטח באמצעות הסיסמה שהגדרתם. לאחר ההתחברות הראשונה, צרו חשבונות משתמש נוספים ושקלו להשבית את חשבון ה-root או להגביל את השימוש בו למשימות ניהול מערכת בלבד. GitLab תומכת באימות דו-שלבי (2FA) שיש לאפשר עבור כל המשתמשים, במיוחד מנהלי מערכת. לפריסות ייצור, הגדירו HTTPS על ידי הצבת GitLab מאחורי שרת פרוקסי הפוך עם תעודות SSL, שכן פריסה זו משתמשת ב-HTTP כברירת מחדל. עדכנו באופן קבוע את קונטיינר ה-GitLab כדי לקבל תיקוני אבטחה ותכונות חדשות, והגדירו גיבוי אוטומטי של שלושת נפחי ה-GitLab כדי למנוע אובדן נתונים.

למה לפרוס את GitLab ב-Hostinger VPS

פריסת GitLab ב-Hostinger VPS מספקת בעלות מלאה על תשתית הפיתוח שלכם ללא עלויות פר-משתמש שהופכות את GitLab.com ו-GitHub ליקרים עבור צוותים צומחים. עם משאבי VPS ייעודיים, צינורות ה-CI/CD שלכם רצים עם ביצועים צפויים במקום להתחרות על קיבולת רצים משותפת בפלטפורמות ענן שבהן דקות בנייה נמדדות ומוגבלות. אירוח עצמי שומר את כל קוד המקור, סודות CI/CD, תוצאות סריקות אבטחה ונתוני פיתוח קנייניים על תשתית שאתם שולטים בה, וזה חיוני לארגונים עם דרישות תאימות או חששות קניין רוחני. המאגרים הפרטיים ללא הגבלה ושימוש בצינורות CI/CD פירושם שהעלויות שלכם נשארות קבועות ככל שהצוות וקוד המקור שלכם גדלים, בניגוד לחלופות SaaS שבהן ההוצאות גדלות באופן ליניארי עם משתמשים ושימוש. רמות הביצועים של Hostinger VPS מאפשרות לכם להתחיל בקטן ולשדרג משאבים ככל שהצוות שלכם מתרחב, ומספקות את הגמישות להתאים את עלויות התשתית לצרכים בפועל במקום לשלם עבור תוכניות ארגוניות עם קיבולת שאינה מנוצלת.