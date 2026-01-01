GitLab Community Edition est une plateforme DevOps open source qui offre une chaîne d'outils complète pour le développement logiciel moderne. En combinant l'hébergement de dépôts Git, l'automatisation CI/CD, le suivi des problèmes, la révision de code, l'analyse de sécurité et la gestion des déploiements dans une seule application, GitLab élimine la complexité d'intégration liée à l'utilisation de plusieurs outils distincts. Plébiscité par des organisations allant des startups aux entreprises du Fortune 500, GitLab propulse des millions de projets grâce à son ensemble de fonctionnalités robustes et son modèle de déploiement auto-hébergé. Contrairement aux alternatives uniquement basées sur le cloud, l'auto-hébergement de GitLab vous donne un contrôle total sur votre code source, votre infrastructure CI/CD et vos données de développement sensibles, tout en évitant une tarification par utilisateur qui peut devenir coûteuse à mesure que les équipes grandissent.

Cas d'utilisation courants

Les équipes de développement logiciel utilisent GitLab comme plateforme centrale pour la gestion du code source, remplaçant GitHub ou Bitbucket par des dépôts privés illimités et sans frais par utilisateur pour les déploiements auto-hébergés. Les ingénieurs DevOps mettent en œuvre des pipelines CI/CD complets en utilisant les runners intégrés et la configuration de pipeline de GitLab, automatisant les tests, la création d'images Docker et le déploiement d'applications sans dépendre de services séparés comme Jenkins ou CircleCI. Les chefs de projet exploitent les fonctionnalités de suivi des problèmes, de planification des jalons et de feuille de route de GitLab pour coordonner le travail de développement, suivre les bugs et gérer les cycles de sprint au sein de la même plateforme où réside le code. Les équipes de sécurité utilisent les fonctionnalités d'analyse de sécurité intégrées de GitLab, y compris les tests de sécurité statique des applications (SAST), l'analyse des dépendances et l'analyse des conteneurs pour identifier les vulnérabilités avant que le code n'atteigne la production. Les projets open source et les institutions éducatives déploient GitLab pour fournir aux étudiants et aux contributeurs une infrastructure de développement de niveau entreprise sans les coûts d'abonnement SaaS.

Fonctionnalités clés

Dépôts Git privés illimités avec protection des branches et workflows de demandes de fusion

Pipelines CI/CD intégrés avec runners pour les tests et déploiements automatisés

Registre de conteneurs pour stocker les images Docker à côté de votre code

Registre de paquets prenant en charge npm, Maven, PyPI, NuGet et d'autres formats de paquets

Suivi des problèmes avec tableaux, jalons, étiquettes et suivi du temps

Révision de code avec commentaires en ligne, règles d'approbation et modèles de demandes de fusion

Hébergement de wiki et de documentation pour chaque projet

Analyse de sécurité intégrée incluant SAST, l'analyse des dépendances et la détection des secrets

Intégration Kubernetes pour le déploiement d'applications sur des plateformes d'orchestration de conteneurs

Auto DevOps pour la configuration automatique des pipelines CI/CD basée sur la détection de projet

API REST et GraphQL complètes pour l'automatisation et l'intégration

GitLab Pages pour l'hébergement de sites web statiques directement depuis les dépôts

Exigences en matière de ressources et temps de démarrage

GitLab est une application gourmande en ressources en raison de son architecture tout-en-un qui inclut PostgreSQL, Redis, Sidekiq, le serveur web Puma, Gitaly et d'autres composants. Bien que GitLab puisse techniquement fonctionner sur un matériel minimal (1 cœur de CPU et 2 Go de RAM pour les tests et l'usage personnel), cela entraînera des performances plus lentes. Pour les petits déploiements en production (jusqu'à 10 utilisateurs), nous recommandons au moins 2 cœurs de CPU et 4 Go de RAM. Pour les équipes allant jusqu'à 500 utilisateurs, GitLab recommande 4 cœurs de CPU et 8 Go de RAM, plus 1 à 2 Go d'espace d'échange. Les déploiements de taille moyenne supportant jusqu'à 1 000 utilisateurs devraient disposer de 8 cœurs de CPU et de 16 Go de RAM. Le démarrage initial prend 3 à 10 minutes, le temps que tous les services s'initialisent et deviennent opérationnels. Pendant cette période, vous pourriez rencontrer des erreurs 502 Bad Gateway, ce qui est tout à fait normal. Attendez que tous les services soient entièrement démarrés avant de tenter de vous connecter. Prévoyez un espace disque adéquat, car GitLab stocke les dépôts, les artefacts CI/CD, les images de conteneurs et les sauvegardes de bases de données dans le volume de données.

Considérations de sécurité

Ce déploiement GitLab inclut une authentification utilisateur et un contrôle d'accès intégrés, le compte administrateur 'root' initial étant sécurisé par le mot de passe que vous avez configuré. Après la première connexion, créez des comptes utilisateurs supplémentaires et envisagez de désactiver le compte root ou de limiter son utilisation aux seules tâches d'administration système. GitLab prend en charge l'authentification à deux facteurs (2FA) qui devrait être activée pour tous les utilisateurs, en particulier les administrateurs. Pour les déploiements en production, configurez HTTPS en plaçant GitLab derrière un proxy inverse avec des certificats SSL, car ce déploiement utilise HTTP par défaut. Mettez régulièrement à jour le conteneur GitLab pour recevoir les correctifs de sécurité et les nouvelles fonctionnalités, et configurez la sauvegarde automatisée des trois volumes GitLab pour éviter toute perte de données.

Pourquoi déployer GitLab sur un VPS Hostinger

Déployer GitLab sur un VPS Hostinger vous offre la pleine propriété de votre infrastructure de développement, sans les coûts par utilisateur qui rendent GitLab.com et GitHub onéreux pour les équipes en croissance. Avec des ressources VPS dédiées, vos pipelines CI/CD fonctionnent avec des performances prévisibles plutôt que de concurrencer la capacité des runners partagés sur les plateformes cloud où les minutes de build sont mesurées et plafonnées. L'auto-hébergement conserve tout le code source, les secrets CI/CD, les résultats d'analyse de sécurité et les données de développement propriétaires sur une infrastructure que vous contrôlez, ce qui est essentiel pour les organisations ayant des exigences de conformité ou des préoccupations en matière de propriété intellectuelle. Les dépôts privés illimités et l'utilisation des pipelines CI/CD signifient que vos coûts restent fixes à mesure que votre équipe et votre base de code se développent, contrairement aux alternatives SaaS où les dépenses augmentent linéairement avec les utilisateurs et l'utilisation. Les niveaux de performance des VPS Hostinger vous permettent de commencer modestement et de mettre à niveau les ressources à mesure que votre équipe s'agrandit, offrant la flexibilité d'adapter les coûts d'infrastructure aux besoins réels plutôt que de payer pour des plans d'entreprise avec une capacité inutilisée.