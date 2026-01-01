GitLab Community Edition es una plataforma DevOps de código abierto que ofrece un conjunto completo de herramientas para el desarrollo de software moderno. Combinando el alojamiento de repositorios Git, la automatización CI/CD, el seguimiento de incidencias, la revisión de código, el escaneo de seguridad y la gestión de despliegues en una única aplicación, GitLab elimina la complejidad de integración de usar múltiples herramientas separadas. Con la confianza de organizaciones que van desde startups hasta empresas de la lista Fortune 500, GitLab impulsa millones de proyectos con su sólido conjunto de características y su modelo de despliegue autoalojado. A diferencia de las alternativas solo en la nube, autoalojar GitLab te da control total sobre tu código fuente, la infraestructura CI/CD y los datos de desarrollo sensibles, evitando al mismo tiempo los precios por usuario que pueden volverse caros a medida que los equipos crecen.

Casos de Uso Comunes

Los equipos de desarrollo de software utilizan GitLab como su plataforma central para la gestión de código fuente, reemplazando GitHub o Bitbucket con repositorios privados ilimitados y sin tarifas por usuario para despliegues autoalojados. Los ingenieros de DevOps implementan pipelines CI/CD completos utilizando los runners integrados y la configuración de pipelines de GitLab, automatizando pruebas, creando imágenes Docker y desplegando aplicaciones sin depender de servicios separados como Jenkins o CircleCI. Los gerentes de proyecto aprovechan el seguimiento de incidencias, la planificación de hitos y las características de hoja de ruta de GitLab para coordinar el trabajo de desarrollo, rastrear errores y gestionar ciclos de sprint dentro de la misma plataforma donde reside el código. Los equipos de seguridad utilizan las características de escaneo de seguridad integradas de GitLab, incluyendo pruebas de seguridad de aplicaciones estáticas (SAST), escaneo de dependencias y escaneo de contenedores para identificar vulnerabilidades antes de que el código llegue a producción. Los proyectos de código abierto y las instituciones educativas despliegan GitLab para proporcionar a estudiantes y colaboradores infraestructura de desarrollo de nivel empresarial sin costes de suscripción SaaS.

Características Clave

Repositorios Git privados ilimitados con protección de ramas y flujos de trabajo de solicitudes de fusión

Pipelines CI/CD integrados con runners para pruebas y despliegues automatizados

Registro de contenedores para almacenar imágenes Docker junto a tu código

Registro de paquetes compatible con npm, Maven, PyPI, NuGet y otros formatos de paquetes

Seguimiento de incidencias con tableros, hitos, etiquetas y seguimiento del tiempo

Revisión de código con comentarios en línea, reglas de aprobación y plantillas de solicitudes de fusión

Alojamiento de wikis y documentación para cada proyecto

Escaneo de seguridad integrado que incluye SAST, escaneo de dependencias y detección de secretos

Integración con Kubernetes para desplegar aplicaciones en plataformas de orquestación de contenedores

Auto DevOps para la configuración automática de pipelines CI/CD basada en la detección de proyectos

APIs REST y GraphQL completas para automatización e integración

GitLab Pages para alojar sitios web estáticos directamente desde repositorios

Requisitos de Recursos y Tiempo de Inicio

GitLab es una aplicación que consume muchos recursos debido a su arquitectura todo en uno que incluye PostgreSQL, Redis, Sidekiq, el servidor web Puma, Gitaly y otros componentes. Aunque GitLab puede ejecutarse técnicamente en hardware mínimo (1 núcleo de CPU y 2 GB de RAM para pruebas y uso personal), esto resultará en un rendimiento más lento. Para despliegues de producción pequeños (hasta 10 usuarios), se recomiendan al menos 2 núcleos de CPU y 4 GB de RAM. Para equipos de hasta 500 usuarios, GitLab recomienda 4 núcleos de CPU y 8 GB de RAM más 1-2 GB de espacio de intercambio. Los despliegues medianos que soportan hasta 1.000 usuarios deberían tener 8 núcleos de CPU y 16 GB de RAM. El inicio inicial tarda de 3 a 10 minutos mientras todos los servicios se inicializan y se vuelven operativos; durante este tiempo puedes encontrar errores 502 Bad Gateway, lo cual es completamente normal. Espera a que todos los servicios se inicien completamente antes de intentar iniciar sesión. Planifica un espacio en disco adecuado, ya que GitLab almacena repositorios, artefactos CI/CD, imágenes de contenedores y copias de seguridad de bases de datos en el volumen de datos.

Consideraciones de seguridad

Este despliegue de GitLab incluye autenticación de usuario y control de acceso integrados, con la cuenta de administrador 'root' inicial protegida por la contraseña que configuraste. Después del primer inicio de sesión, crea cuentas de usuario adicionales y considera deshabilitar la cuenta root o limitar su uso solo a tareas de administración del sistema. GitLab es compatible con la autenticación de dos factores (2FA), que debería estar habilitada para todos los usuarios, especialmente para los administradores. Para despliegues de producción, configura HTTPS colocando GitLab detrás de un proxy inverso con certificados SSL, ya que este despliegue utiliza HTTP por defecto. Actualiza regularmente el contenedor de GitLab para recibir parches de seguridad y nuevas funciones, y configura la copia de seguridad automatizada de los tres volúmenes de GitLab para evitar la pérdida de datos.

¿Por qué desplegar GitLab en un VPS de Hostinger?

Desplegar GitLab en un VPS de Hostinger te proporciona la propiedad completa de tu infraestructura de desarrollo sin los costes por usuario que hacen que GitLab.com y GitHub sean caros para equipos en crecimiento. Con recursos VPS dedicados, tus pipelines de CI/CD se ejecutan con un rendimiento predecible en lugar de competir por la capacidad de los runners compartidos en plataformas en la nube donde los minutos de compilación se miden y tienen un límite. El autoalojamiento mantiene todo el código fuente, los secretos de CI/CD, los resultados de los escaneos de seguridad y los datos de desarrollo propietarios en una infraestructura que tú controlas, algo esencial para organizaciones con requisitos de cumplimiento o preocupaciones de propiedad intelectual. Los repositorios privados ilimitados y el uso de pipelines de CI/CD significan que tus costes permanecen fijos a medida que tu equipo y tu base de código crecen, a diferencia de las alternativas SaaS donde los gastos escalan linealmente con los usuarios y el uso. Los niveles de rendimiento de Hostinger VPS te permiten empezar poco a poco y actualizar los recursos a medida que tu equipo se expande, proporcionando la flexibilidad para ajustar los costes de infraestructura a las necesidades reales en lugar de pagar por planes empresariales con capacidad no utilizada.