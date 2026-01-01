Lago 是一个开源的计量和计费平台，专为需要灵活的、基于使用量的定价的 SaaS、金融科技和基础设施公司构建。它提供实时事件摄取、订阅管理、发票生成以及一个开发者优先的 API，以支持复杂的定价模型——从按席位计划到分级、套餐和百分比层级。

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