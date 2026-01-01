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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 InvenTree 构建什么

InvenTree是一个基于网络的库存和零件管理平台，专为工程和制造团队打造。它用一个统一的系统取代了基于电子表格的跟踪和分散的工具，该系统在一个地方管理库存水平、零件目录、物料清单、供应商信息、采购订单和销售订单。它采用简洁的REST API和可扩展的插件架构构建，能够融入现有的工程工作流程，而不是强迫团队去适应它。

在您的VPS上自托管InvenTree可以将您的零件数据库、供应商定价和生产BOM保留在您控制的基础设施上——这对于将组件采购数据视为专有信息的硬件项目和制造商来说尤为重要。

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InvenTree 的主要功能

物料清单

为复杂装配定义多级物料清单（BOM），并进行自动库存分配和短缺计算，以准确规划生产制造。

库存跟踪

跟踪跨多个存储地点的库存数量，具有完整的移动历史记录和针对每个零件的低库存警报。

供应商管理

为每个零件附上供应商和制造商链接，包括定价层级、交货时间和最小订单量，以便直接进行采购比较。

采购订单

创建并跟踪从创建到交付的采购订单，并在收到入库货物时自动更新库存。

REST API 和 插件

完整的REST API和插件系统将InvenTree连接到条形码扫描仪、标签打印机、ERP系统以及自定义自动化工作流程。

销售订单

管理客户订单并将库存分配给发货，无需单独的订单管理工具即可保持销售和库存同步。

为什么要在 Hostinger 上运行 InvenTree

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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