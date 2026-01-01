InvenTree是一个基于网络的库存和零件管理平台，专为工程和制造团队打造。它用一个统一的系统取代了基于电子表格的跟踪和分散的工具，该系统在一个地方管理库存水平、零件目录、物料清单、供应商信息、采购订单和销售订单。它采用简洁的REST API和可扩展的插件架构构建，能够融入现有的工程工作流程，而不是强迫团队去适应它。

在您的VPS上自托管InvenTree可以将您的零件数据库、供应商定价和生产BOM保留在您控制的基础设施上——这对于将组件采购数据视为专有信息的硬件项目和制造商来说尤为重要。