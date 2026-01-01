Générateur d'emails IA
Bien plus qu'un simple rédacteur d'emails par IA
Modèles prêts à envoyer
Titres accrocheurs
Copie prête à la conversion
Des CTA intelligents inclus
Conception entièrement modifiable
De l'idée à l'e-mail en quelques minutes
Décrivez votre idée
Décrivez votre e-mail en quelques phrases. Lancement, message de bienvenue, promotion : Reach peut tout générer.
Générer le modèle
Reach crée instantanément un e-mail complet avec mise en page, structure, texte et appels à l'action déjà en place.
Appropriez-vous-le
Peaufinez le contenu et les visuels, ajoutez votre marque, réorganisez les sections par glisser-déposer, puis envoyez lorsque c'est prêt !
Conçu pour les entreprises en croissance
Commencez simplement
Tout est prêt. Envoyez votre premier e-mail instantanément, sans configuration ni expérience requise.
Gardez le contrôle
Modifiez chaque détail et choisissez précisément le moment où vos e-mails parviennent à votre public.
Prêt à évoluer
Pas besoin de changer d'outils dans six mois. Commencez modestement aujourd'hui et débloquez des outils puissants à mesure que votre entreprise se développe.
Intégré à Hostinger
Commencez avec Hostinger Reach et évoluez vers un écosystème complet d'outils professionnels lorsque vous serez prêt.
Gagnez des heures de temps
Au lieu de passer des heures à réfléchir au contenu de vos e-mails, ils sont rédigés pour vous, vous libérant ainsi du temps pour d'autres choses.
Assistance d'experts 24h/24 et 7j/7
Obtenez de l'aide quand vous en avez besoin – notre équipe est toujours prête à vous guider.
Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je les segmente et je les envoie sans jongler avec plusieurs outils. Tout est centralisé.
Reach a un réel potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un club privé de personnes réellement intéressées par mon art – c’est beaucoup plus personnel que les réseaux sociaux.
Une tarification qui évolue avec le nombre de vos abonnés
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.