Un générateur d'emails IA vous aide à créer des emails plus rapidement en transformant une brève description en un email complet. Au lieu de partir d'une page blanche, vous obtenez un email prêt à modifier, avec structure, mise en page et texte, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre message plutôt que de tout écrire.

Vous pouvez créer des e-mails pour vos besoins quotidiens en matière de marketing et d'affaires, comme des e-mails de bienvenue, des newsletters, des promotions, des mises à jour de produits, des invitations à des événements et des relances. Cela fonctionne aussi bien pour les e-mails ponctuels que pour les campagnes régulières.

Oui. Vous pouvez modifier le texte, changer le ton, mettre à jour la mise en page à l'aide d'éditeurs glisser-déposer et ajuster les éléments de marque pour que l'e-mail corresponde à votre entreprise avant de l'envoyer.

Vous n'avez besoin d'aucune compétence technique pour utiliser le générateur d'emails IA. Hostinger Reach est conçu pour tous ! Il vous suffit de saisir votre texte, et l'IA crée votre email que vous pouvez ensuite facilement modifier et envoyer.

Le générateur d'emails IA est inclus dans tous les forfaits Reach. Le forfait gratuit vous offre 20 crédits IA en cadeau de bienvenue, tandis que le forfait payant Reach 500 vous donne droit à 10 crédits IA mensuels et à un accès continu. Vous pouvez recharger vos crédits à tout moment si nécessaire.

Comment mes données sont-elles utilisées ?