Deploy Cognee i én klik installation.
Self-hostet AI hukommelse motor, der omdanner dine data til en forespørgsel viden graf for agenter.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Cognee
Cognee er en open-source AI-hukommelsesmotor, der erstatter skrøbelige RAG-rørledninger med et reelt semantisk lag. Den indtager dokumenter, samtaler, billeder, lyd- og databaseoptegnelser, bruger din valgte LLM til at udtrække enheder og relationer og gemmer dem som en forbundet videngrafering sammen med vektorindlejringer, så agenter besvarer spørgsmål fra forbundne fakta i stedet for isolerede tekststykker.
En enkelt API-opkald håndterer indtagelse, og søgning returnerer grafbevidste resultater, som dine applikationer og agentrammer kan forbruge direkte. Kørsel af Cognee på din egen VPS bevarer proprietære dokumenter, indlejringer og den resulterende graf på den infrastruktur, du kontrollerer, med PostgreSQL indeholdende relationelle metadata og vedvarende volumer indeholdende vektor- og graflagrene.
Vigtige funktioner i Cognee
Viden graf hukommelse
Cognee udvinder enheder og relationer fra dine data og gemmer dem som en forespørgselsbar graf i stedet for flade tekstblokke.
Indtag enhver kilde
Lad dokumenter, samtaler, billeder, lyd og databaseoptegnelser indlæses via et API, og lad Cognee normalisere dem til hukommelse.
Graph-bevidst søgning
Forey i naturligt sprog og få svar grundet i forbundne fakta, hvilket målbart reducerer hallucinationer i agent svar.
Medbring din egen LLM
Punkt Cognee på OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq eller et lokalt Ollama-endpunkt ved at ændre en enkelt modelindstilling.
REST API til agenter
Memory vises via en godkendt REST API, så dine programmer og agentrammer kan læse og skrive det via HTTPS.
Privat som standard
Dine filer, indlejringer og grafer forbliver i Docker-volumer på din VPS i stedet for en tredjepartshukommelsestjeneste.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cognee
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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