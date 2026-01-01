Op til 70% rabat på Cognee

Deploy Cognee i én klik installation.

Self-hostet AI hukommelse motor, der omdanner dine data til en forespørgsel viden graf for agenter.

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40,99kr./md.
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Deploy Cognee i én klik installation.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Cognee

Cognee er en open-source AI-hukommelsesmotor, der erstatter skrøbelige RAG-rørledninger med et reelt semantisk lag. Den indtager dokumenter, samtaler, billeder, lyd- og databaseoptegnelser, bruger din valgte LLM til at udtrække enheder og relationer og gemmer dem som en forbundet videngrafering sammen med vektorindlejringer, så agenter besvarer spørgsmål fra forbundne fakta i stedet for isolerede tekststykker.

En enkelt API-opkald håndterer indtagelse, og søgning returnerer grafbevidste resultater, som dine applikationer og agentrammer kan forbruge direkte. Kørsel af Cognee på din egen VPS bevarer proprietære dokumenter, indlejringer og den resulterende graf på den infrastruktur, du kontrollerer, med PostgreSQL indeholdende relationelle metadata og vedvarende volumer indeholdende vektor- og graflagrene.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Cognee

Viden graf hukommelse

Cognee udvinder enheder og relationer fra dine data og gemmer dem som en forespørgselsbar graf i stedet for flade tekstblokke.

Indtag enhver kilde

Lad dokumenter, samtaler, billeder, lyd og databaseoptegnelser indlæses via et API, og lad Cognee normalisere dem til hukommelse.

Graph-bevidst søgning

Forey i naturligt sprog og få svar grundet i forbundne fakta, hvilket målbart reducerer hallucinationer i agent svar.

Medbring din egen LLM

Punkt Cognee på OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq eller et lokalt Ollama-endpunkt ved at ændre en enkelt modelindstilling.

REST API til agenter

Memory vises via en godkendt REST API, så dine programmer og agentrammer kan læse og skrive det via HTTPS.

Privat som standard

Dine filer, indlejringer og grafer forbliver i Docker-volumer på din VPS i stedet for en tredjepartshukommelsestjeneste.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cognee

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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30-dages tilfredshedsgaranti

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