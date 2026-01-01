Cognee er en open-source AI-hukommelsesmotor, der erstatter skrøbelige RAG-rørledninger med et reelt semantisk lag. Den indtager dokumenter, samtaler, billeder, lyd- og databaseoptegnelser, bruger din valgte LLM til at udtrække enheder og relationer og gemmer dem som en forbundet videngrafering sammen med vektorindlejringer, så agenter besvarer spørgsmål fra forbundne fakta i stedet for isolerede tekststykker.

En enkelt API-opkald håndterer indtagelse, og søgning returnerer grafbevidste resultater, som dine applikationer og agentrammer kan forbruge direkte. Kørsel af Cognee på din egen VPS bevarer proprietære dokumenter, indlejringer og den resulterende graf på den infrastruktur, du kontrollerer, med PostgreSQL indeholdende relationelle metadata og vedvarende volumer indeholdende vektor- og graflagrene.