KI E-Mail-Generator

Verwandeln Sie eine einfache Eingabeaufforderung in eine vollständige E-Mail-Vorlage mit Layout, Text und CTAs.

Mehr als nur ein KI E-Mail-Schreiber

Versandfertige Vorlagen

Versandfertige Vorlagen

Die meisten Tools liefern lediglich Text. Hostinger Reach hingegen erstellt vollständige, versandfertige E-Mail-Vorlagen. Sie erhalten eine komplett formatierte E-Mail mit Layout und Struktur, sodass Sie selbst nichts desginen müssen.

Mitreißende Betreffzeilen

Jede E-Mail hat eine auf Ihr Ziel zugeschnittene Betreffzeile, damit Sie im Posteingang auffallen.

Konvertierende Texte

Reach nutzt bewährte Strukturen, die Ihre Botschaft klar und für die Leser leicht umsetzbar machen.

Intelligente CTAs inklusive

Buttons und CTAs werden dort platziert, wo sie am ehesten zu Ergebnissen führen.

Vollständig bearbeitbares Design

Bearbeiten Sie Texte, Branding, Bilder und Buttons mit nur wenigen Klicks – so passen Ihre E-Mails immer zu Ihrem Stil.
Versandfertige Vorlagen

Von der Idee zur E-Mail in Minuten

01

Ihre Idee beschreiben

Schreiben Sie ein paar Sätze über Ihre E-Mail. Eine Produkteinführung, eine Willkommensnachricht, ein Verkauf - Reach kann sie alle erstellen.

02

Vorlage erstellen

Reach erstellt im Handumdrehen eine vollständige E-Mail mit vorgefertigtem Layout, Aufbau, Text und Handlungsaufforderungen.

03

Individuell gestalten

Optimieren Sie Inhalte und Grafiken, fügen Sie Ihr Branding hinzu, ordnen Sie Abschnitte per Drag-and-Drop neu an und senden Sie die Datei ab, sobald Sie fertig sind!

Ein Tool für jede E-Mail

Willkommens-E-Mails
Newsletter
Werbe- und Verkaufs-E-Mails
Produkteinführungen
Reaktivierungs-E-Mails

Entwickelt für wachsende Unternehmen

Einfach starten

Alles ist bereit. Versenden Sie direkt Ihre erste E-Mail – keine Einrichtung oder Vorkenntnisse erforderlich.

Sie behalten die Kontrolle

Bearbeiten Sie jedes Detail und legen Sie genau fest, wann Ihre E-Mails Ihre Zielgruppe erreichen.

Bereit zu skalieren

Sie müssen in 6 Monaten nicht Ihr Tool wechseln. Beginnen Sie heute klein und schalten Sie zusätzliche Funktionen frei, sobald Ihr Unternehmen wächst.

In Hostinger integriert

Beginnen Sie mit Hostinger Reach und bauen Sie es zu einem umfassenden Ökosystem an Business-Tools aus, wann immer Sie bereit sind.

Stunden an Zeit sparen

Anstatt stundenlang über Inhalte für Ihre E-Mails nachzudenken, werden diese automatisch für Sie erstellt – so gewinnen Sie Zeit für Wichtigeres.

24/7 Experten-Support

Erhalten Sie Hilfe, wann immer Sie sie brauchen – unser Team steht Ihnen jederzeit unterstützend zur Seite.

Leonardo Amoyr

Mit Hostinger Reach sammle ich Leads, segmentiere sie und versende sie, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.

Leonardo Amoyr

Unternehmer und Inhaltsersteller

Kim Keogh Creates

Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletter versenden und einen privaten Club aufbauen, für Menschen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – es ist viel persönlicher als Social Media.

Kim Keogh Creates

Illustratorin / Kreative Allrounderin | keoghcreates.com

Preise, die mit Ihren Abonnenten mitwachsen

Wie viele Abonnenten haben Sie?
500
1000
2500
5000
10000
50000
71 % Rabatt
Reach 2500
Skalieren Sie mit E-Commerce-Automatisierungen und fortschrittlicher KI
6,99  € /Mon.

Jährliche Abrechnung

2 500 Abonnenten/Mon.
17 500 E-Mails/Mon.
30 Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für 83,88 € (regulärer Preis 287,88 €). Verlängerungspreis: 7,99 €/Mon.
Marken-E-Mails mit KI erstellen
Mit Ihrer Website verbinden
E-Mail-Kampagnen planen und verfolgen
Automatisierte E-Mails einrichten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
KI-gestützte Zielgruppensegmente
Intelligente KI-Betreffzeilen
Umsatz mit E-Commerce-Automatisierungen steigern
24/7 Prioritätssupport
73 % Rabatt
Reach 1000
Wachsen Sie mit E-Mail-Automatisierungen und Zielgruppensegmenten
2,99  € /Mon.

Jährliche Abrechnung

1 000 Abonnenten/Mon.
7 000 E-Mails/Mon.
20 Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für 35,88 € (regulärer Preis 131,88 €). Verlängerungspreis: 3,99 €/Mon.
Marken-E-Mails mit KI erstellen
Mit Ihrer Website verbinden
E-Mail-Kampagnen planen und verfolgen
Automatisierte E-Mails einrichten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
KI-gestützte Zielgruppensegmente
Intelligente KI-Betreffzeilen
EMPFOHLEN
67 % Rabatt
Reach 500
Erstellen Sie Ihre erste professionelle E-Mail-Kampagne
1,99  € /Mon.

Jährliche Abrechnung

500 Abonnenten/Mon.
3 500 E-Mails/Mon.
10 Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für 23,88 € (regulärer Preis 71,88 €). Verlängerungspreis: 1,99 €/Mon.
Marken-E-Mails mit KI erstellen
Mit Ihrer Website verbinden
E-Mail-Kampagnen planen und verfolgen
Automatisierte E-Mails einrichten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
KOSTENLOS
Kostenlos testen
Kernfunktionen zum Versenden einmaliger E-Mail-Kampagnen
0,00  € /Mon.

Jährliche Abrechnung

+3 Mon. gratis

100 Abonnenten/Mon.
200 E-Mails/Mon.
0 Credits/Mon.
Verlängerungspreis: 0,99 €/Mon.
E-Mail-Kampagnen erstellen, senden und verfolgen
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Vertrauen von Millionen Nutzern weltweit

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

KI E-Mail-Generator: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unserem KI E-Mail-Generator.

Was ist ein KI E-Mail-Generator und warum sollte man ihn verwenden?

Welche Arten von E-Mails kann ich mit Hostinger Reach erstellen?

Kann ich die KI-generierte E-Mail bearbeiten?

Benötige ich technischen Kenntnisse, um den KI E-Mail-Generator zu verwenden?

Wie viel kostet der Reach KI E-Mail-Generator?

Wie werden meine Daten verwendet?

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Testen Sie es ohne Risiko mit unserer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie. (Es können Ausnahmen gelten)

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

