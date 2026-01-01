KI-E-Mail-Generator

Verwandeln Sie eine einfache Aufforderung in eine vollständige E-Mail-Vorlage mit Layout, Text und Handlungsaufforderungen (CTAs).

Mehr als nur ein KI-E-Mail-Schreiber

Sendefertige Vorlagen

Sendefertige Vorlagen

Die meisten Tools liefern lediglich Text. Hostinger Reach hingegen erstellt vollständige, versandfertige E-Mail-Vorlagen. Sie erhalten eine vollständig formatierte E-Mail mit Layout und Struktur, sodass Sie selbst nichts gestalten müssen.

Einprägsame Betreffzeilen

Jede E-Mail hat eine auf Ihr Ziel zugeschnittene Betreffzeile, damit Sie in der Posteingänge auffallen.

Konvertierungsfertige Kopie

Reach nutzt bewährte Strukturen, die Ihre Botschaft klar und für die Leser leicht umsetzbar machen.

Intelligente CTAs enthalten

Schaltflächen und Handlungsaufforderungen werden dort platziert, wo sie am ehesten zu Ergebnissen führen.

Vollständig editierbares Design

Bearbeiten Sie Texte, Branding, Bilder und Schaltflächen mit nur wenigen Klicks – so passen Ihre E-Mails immer zu Ihrem Stil.
Sendefertige Vorlagen

Von der Idee zur E-Mail in wenigen Minuten

01

Beschreiben Sie Ihre Idee

Beschreiben Sie Ihre E-Mail in wenigen Sätzen. Ob Produkteinführung, Willkommensnachricht oder Verkaufsangebot – Reach kann sie alle generieren.

02

Vorlage generieren

Reach erstellt im Handumdrehen eine vollständige E-Mail mit vorgefertigtem Layout, Struktur, Text und Handlungsaufforderungen.

03

Mach es zu deinem.

Optimieren Sie Inhalte und Grafiken, fügen Sie Ihr Branding hinzu, ordnen Sie Abschnitte per Drag & Drop neu an und senden Sie die Datei ab, sobald Sie fertig sind!

Ein Tool für jede E-Mail

Willkommens-E-Mails
Newsletter
Werbe- und Verkaufs-E-Mails
Produkteinführungen
Einladungs-E-Mails zu Veranstaltungen
Reaktivierungs-E-Mails
Empfehlungs-E-Mails

Entwickelt für wachsende Unternehmen

Fang einfach an

Alles ist bereit. Versenden Sie Ihre erste E-Mail sofort – keine Einrichtung oder Vorkenntnisse erforderlich.

Behalten Sie die Kontrolle

Bearbeiten Sie jedes Detail und legen Sie genau fest, wann Ihre E-Mails Ihre Zielgruppe erreichen.

Bereit für die Skalierung

Sie müssen nicht in sechs Monaten die Tools wechseln. Beginnen Sie heute klein und schalten Sie leistungsstarke Tools frei, sobald Ihr Unternehmen wächst.

In Hostinger integriert

Beginnen Sie mit Hostinger Reach und erweitern Sie Ihr Angebot zu einem vollständigen Ökosystem von Business-Tools, wann immer Sie bereit sind.

Sparen Sie Stunden an Zeit

Anstatt stundenlang darüber nachzudenken, was in E-Mails stehen soll, werden diese automatisch für Sie erstellt, sodass Sie Zeit für andere Dinge haben.

Expertenunterstützung rund um die Uhr

Holen Sie sich Hilfe, wann immer Sie sie brauchen – unser Team steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Leonardo Amoyr

Mit Hostinger Reach sammle, segmentiere und versende ich Leads, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.

Leonardo Amoyr

Unternehmer & Content Creator

Kim Keogh Creates

Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletter verschicken und einen privaten Club von Menschen aufbauen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – das ist viel persönlicher als soziale Medien.

Kim Keogh Creates

Illustrator / Allround-Kreativer | keoghcreates.com

Preisgestaltung, die mit Ihren Abonnenten skaliert

Wie viele Abonnenten haben Sie?
500
1000
2500
5000
10000
50000
71 % Rabatt
Reach 2500
Skalieren Sie mit E-Commerce-Automatisierungen und fortschrittlicher KI
6,99  € /Mon.

Jährliche Abrechnung

2 500 Abonnenten/Mon.
17 500 E-Mails/Mon.
30 Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für 83,88 € (regulärer Preis 287,88 €). Verlängerungspreis: 7,99 €/Mon.
Marken-E-Mails mit KI erstellen
Mit Ihrer Website verbinden
E-Mail-Kampagnen planen und verfolgen
Automatisierte E-Mails einrichten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
KI-gestützte Zielgruppensegmente
Intelligente KI-Betreffzeilen
Umsatz mit E-Commerce-Automatisierungen steigern
24/7 Prioritätssupport
73 % Rabatt
Reach 1000
Wachsen Sie mit E-Mail-Automatisierungen und Zielgruppensegmenten
2,99  € /Mon.

Jährliche Abrechnung

1 000 Abonnenten/Mon.
7 000 E-Mails/Mon.
20 Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für 35,88 € (regulärer Preis 131,88 €). Verlängerungspreis: 3,99 €/Mon.
Marken-E-Mails mit KI erstellen
Mit Ihrer Website verbinden
E-Mail-Kampagnen planen und verfolgen
Automatisierte E-Mails einrichten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
KI-gestützte Zielgruppensegmente
Intelligente KI-Betreffzeilen
EMPFOHLEN
67 % Rabatt
Reach 500
Erstellen Sie Ihre erste professionelle E-Mail-Kampagne
1,99  € /Mon.

Jährliche Abrechnung

500 Abonnenten/Mon.
3 500 E-Mails/Mon.
10 Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für 23,88 € (regulärer Preis 71,88 €). Verlängerungspreis: 1,99 €/Mon.
Marken-E-Mails mit KI erstellen
Mit Ihrer Website verbinden
E-Mail-Kampagnen planen und verfolgen
Automatisierte E-Mails einrichten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
KOSTENLOS
Kostenlos testen
Kernfunktionen zum Versenden einmaliger E-Mail-Kampagnen
0,00  € /Mon.

Jährliche Abrechnung

+3 Mon. gratis

100 Abonnenten/Mon.
200 E-Mails/Mon.
0 Credits/Mon.
Verlängerungspreis: 0,99 €/Mon.
E-Mail-Kampagnen erstellen, senden und verfolgen
71 % Rabatt
Reach 2500
Skalieren Sie mit E-Commerce-Automatisierungen und fortschrittlicher KI
6,99  € /Mon.

Jährliche Abrechnung

2 500 Abonnenten/Mon.
17 500 E-Mails/Mon.
30 Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für 83,88 € (regulärer Preis 287,88 €). Verlängerungspreis: 7,99 €/Mon.
Marken-E-Mails mit KI erstellen
Mit Ihrer Website verbinden
E-Mail-Kampagnen planen und verfolgen
Automatisierte E-Mails einrichten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
KI-gestützte Zielgruppensegmente
Intelligente KI-Betreffzeilen
Umsatz mit E-Commerce-Automatisierungen steigern
24/7 Prioritätssupport
73 % Rabatt
Reach 1000
Wachsen Sie mit E-Mail-Automatisierungen und Zielgruppensegmenten
2,99  € /Mon.

Jährliche Abrechnung

1 000 Abonnenten/Mon.
7 000 E-Mails/Mon.
20 Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für 35,88 € (regulärer Preis 131,88 €). Verlängerungspreis: 3,99 €/Mon.
Marken-E-Mails mit KI erstellen
Mit Ihrer Website verbinden
E-Mail-Kampagnen planen und verfolgen
Automatisierte E-Mails einrichten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
KI-gestützte Zielgruppensegmente
Intelligente KI-Betreffzeilen
EMPFOHLEN
67 % Rabatt
Reach 500
Erstellen Sie Ihre erste professionelle E-Mail-Kampagne
1,99  € /Mon.

Jährliche Abrechnung

500 Abonnenten/Mon.
3 500 E-Mails/Mon.
10 Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für 23,88 € (regulärer Preis 71,88 €). Verlängerungspreis: 1,99 €/Mon.
Marken-E-Mails mit KI erstellen
Mit Ihrer Website verbinden
E-Mail-Kampagnen planen und verfolgen
Automatisierte E-Mails einrichten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
KOSTENLOS
Kostenlos testen
Kernfunktionen zum Versenden einmaliger E-Mail-Kampagnen
0,00  € /Mon.

Jährliche Abrechnung

+3 Mon. gratis

100 Abonnenten/Mon.
200 E-Mails/Mon.
0 Credits/Mon.
Verlängerungspreis: 0,99 €/Mon.
E-Mail-Kampagnen erstellen, senden und verfolgen

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Weltweit vertrauen Millionen von Nutzern darauf.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Häufig gestellte Fragen zum KI-E-Mail-Generator

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unserem KI-gestützten E-Mail-Generator-Tool.

Was ist ein KI-E-Mail-Generator und warum sollte man ihn verwenden?

Welche Arten von E-Mails kann ich mit Hostinger Reach erstellen?

Kann ich die KI-generierte E-Mail bearbeiten?

Benötige ich irgendwelche technischen Kenntnisse, um den KI-E-Mail-Generator zu verwenden?

Wie viel kostet der Reach AI E-Mail-Generator?

Wie werden meine Daten verwendet?

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Testen Sie es ohne Risiko mit unserer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie. (Es können Ausnahmen gelten)

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.