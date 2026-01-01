Erhalten Sie sofortige Hilfe von Kodee, Ihrem KI-Support-Agenten.

Kodee bearbeitet täglich über 45.000 Chats – von der Verwaltung von Diensten über das Schreiben von Blogbeiträgen bis hin zur Migration von Websites – alles über eine einfache Konversation.
Probieren Sie es auf WhatsApp.
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Ihre Abkürzung zum Fertig

Kodee ist bei allen Hostinger-Produkten dabei, sogar auf Ihrem Smartphone – sagen Sie ihm einfach, was Sie brauchen.

Webhosting

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Warum Kodee bahnbrechend ist

Mehr als 500 Aktionen und es werden immer mehr

Kodee führt über 500 Aktionen auf Administratorebene durch, darunter Website-Migrationen, Backups und Server-Integritätsprüfungen.

85% Erfolgsquote

Kodee löst die allermeisten Supportanfragen bereits beim ersten Versuch – ohne lästiges Hin und Her.

Wir stehen Ihnen sofort zur Verfügung.

Kodee ist jederzeit erreichbar – keine Wartezeiten in Warteschlangen oder Rückrufe. Erhalten Sie Hilfe, sobald Sie sie brauchen.

Geld sparen, um Geld zu sparen

Durch die automatische Abwicklung des Supports trägt Kodee dazu bei, die Kosten niedrig zu halten und diese Einsparungen an Sie weiterzugeben.

Bevorzugst du WhatsApp? Kodee ist da.

Erhalten Sie dieselbe Hilfe bei Planung, Einrichtung und Fehlerbehebung direkt in der App, die Sie bereits verwenden.
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Kodee verstand mein Anliegen schnell und gab mir eine klare, schrittweise Anleitung, die mein Problem ohne jegliche Verwirrung löste.

Anas Rk

Anas Rk

Kodee, der KI-Support, ist hervorragend. Ich ziehe ihn sogar dem Gespräch mit einem Menschen vor, weil ich mich nicht unter Druck gesetzt fühle.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Ihr KI-Assistent Kodee ist SEHR hilfreich. Anstatt mich auf endlose Hilfedokumente zu verweisen, erledigt er tatsächlich Aufgaben in meinem Konto. Es ist, als hätte man einen Junior-Systemadministrator jederzeit zur Verfügung.

Philip

Philip

Sag einfach Kodee Bescheid, und die Sache ist erledigt.

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Kodee FAQs

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu unserem KI-Kundendienstmitarbeiter Kodee.

Was ist Kodee?

Kodee ist der KI-gestützte Support-Agent von Hostinger – entwickelt, um Ihre Websites und Dienste per Chat zu verwalten. Er führt über 500 administrative Aktionen aus, von der Migration von Websites und der Erstellung von Backups bis hin zur Verwaltung von DNS-Einträgen und der Überprüfung des Serverzustands. Erfahren Sie mehr über Kodee: über Kodee.

Welche Hostinger-Produkte werden von Kodee unterstützt?

Kodee ist mit dem gesamten Hostinger-Ökosystem kompatibel – Webhosting, WordPress, VPS, Website-Baukasten, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, Domains und Zahlungen. Was auch immer Sie verwalten, Kodee unterstützt Sie dabei.

Kann Kodee tatsächlich Änderungen an meinem Konto vornehmen oder beantwortet es nur Fragen?

Beides – aber was Kodee auszeichnet, ist seine proaktive Vorgehensweise. Anstatt Sie auf eine Hilfedokumentation zu verweisen, verbindet Kodee Domains, aktualisiert DNS-Einstellungen, installiert Plugins und vieles mehr direkt in Ihrem Konto.

Ist Kodee für Mobilgeräte verfügbar?

Ja. Kodee ist überall dort verfügbar, wo Sie auf Hostinger zugreifen – auch mobil und sogar über WhatsApp – sodass sofortige Hilfe immer nur eine Nachricht entfernt ist, egal wo Sie gerade arbeiten.

Was passiert, wenn Kodee mein Problem nicht lösen kann?

Kodee bearbeitet 85 % aller Supportanfragen selbstständig. Sollte Ihr Anliegen außerhalb dieses Bereichs liegen, verbindet es Sie mit einem menschlichen Spezialisten, sodass Sie immer eine Lösung erhalten.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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