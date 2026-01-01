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Kodee verstand mein Anliegen schnell und gab mir eine klare, schrittweise Anleitung, die mein Problem ohne jegliche Verwirrung löste.
Kodee, der KI-Support, ist hervorragend. Ich ziehe ihn sogar dem Gespräch mit einem Menschen vor, weil ich mich nicht unter Druck gesetzt fühle.
Ihr KI-Assistent Kodee ist SEHR hilfreich. Anstatt mich auf endlose Hilfedokumente zu verweisen, erledigt er tatsächlich Aufgaben in meinem Konto. Es ist, als hätte man einen Junior-Systemadministrator jederzeit zur Verfügung.
Kodee FAQs
Was ist Kodee?
Welche Hostinger-Produkte werden von Kodee unterstützt?
Kodee ist mit dem gesamten Hostinger-Ökosystem kompatibel – Webhosting, WordPress, VPS, Website-Baukasten, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, Domains und Zahlungen. Was auch immer Sie verwalten, Kodee unterstützt Sie dabei.
Kann Kodee tatsächlich Änderungen an meinem Konto vornehmen oder beantwortet es nur Fragen?
Ist Kodee für Mobilgeräte verfügbar?
Ja. Kodee ist überall dort verfügbar, wo Sie auf Hostinger zugreifen – auch mobil und sogar über WhatsApp – sodass sofortige Hilfe immer nur eine Nachricht entfernt ist, egal wo Sie gerade arbeiten.
Was passiert, wenn Kodee mein Problem nicht lösen kann?
Kodee bearbeitet 85 % aller Supportanfragen selbstständig. Sollte Ihr Anliegen außerhalb dieses Bereichs liegen, verbindet es Sie mit einem menschlichen Spezialisten, sodass Sie immer eine Lösung erhalten.