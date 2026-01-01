Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta
Até 67% off em

hospedagem VPS PocketBase

Simplifique a gestão de aplicativos

Backups semanais grátis e automáticos Detector de malware Assistente com IA
R$  27,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
herói do pocketbase

Aproveite nossa Promoção de Ano Novo!

60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Execute vários aplicativos em um único servidor.

O PocketBase é um software de backend de código aberto que permite criar e gerenciar aplicativos em um único servidor.

Simplifique a gestão de aplicativos com a hospedagem VPS da PocketBase. O banco de dados integrado da PocketBase (SQLite), o gerenciamento de autenticação e a API REST se combinam para oferecer funcionalidades de assinatura em tempo real, acessíveis por meio de um painel de controle intuitivo.
pocketbase 1

Implante, gerencie e expanda com a hospedagem VPS da PocketBase.

Implante, gerencie, autentique e expanda seus aplicativos com a hospedagem VPS segura e otimizada para desempenho da PocketBase.

Os recursos de que você precisa. Quando você precisa deles.

Aumente a escala dos seus recursos, adicionando mais RAM, CPUs ou armazenamento, sempre que precisar.

pocketbase 2

Fácil de implementar. Fácil de gerenciar.

Implante de forma rápida e fácil com alguns passos simples. Configurações automatizadas e um painel de controle intuitivo também simplificam o gerenciamento contínuo.

pocketbase 3

Segurança total. Confiança absoluta.

Fique tranquilo sabendo que seu servidor possui um endereço IP dedicado, proteção contra DDoS, firewall integrado, backups semanais e scanner de malware.

pocketbase 4

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Implantação local. Alcance global.

Escolha um servidor localizado mais perto do seu público e aumente a velocidade de carregamento. Temos centros de dados na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.

Image

Hospedagem VPS em que você pode confiar.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
Martin K

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

Pergunte ao Kodee

Kodee – seu assistente de IA experiente – está aqui para ajudar com todas as suas necessidades de servidor VPS.

Desde a configuração do seu servidor até o gerenciamento eficaz e fácil a longo prazo, o Kodee está pronto para executar comandos ou responder a todas as suas dúvidas relacionadas ao VPS instantaneamente.
pocketbase 5

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Consulte nossa política de reembolso para mais detalhes.

Google
Nota:
4.8/5
5,608
opiniões
WpBeginner
Nota:
4.7
874
opiniões
Reclame Aqui

Perguntas frequentes sobre hospedagem VPS da PocketBase

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem de servidores virtuais privados da PocketBase.

O que é hospedagem PocketBase?

Como faço para implantar o PocketBase em um VPS?

Como posso migrar meu aplicativo PocketBase existente para um novo VPS?

Quais opções de suporte estão disponíveis para hospedagem VPS da PocketBase?

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.