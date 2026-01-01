hospedagem VPS PocketBase

Nossos Servidores Virtuais Privados (VPS) são autogerenciados. Isso significa que você tem controle total sobre o ambiente do seu servidor.

Com esse nível de controle, você poderá configurar seu projeto, o que inclui o processo de migração manual caso esteja migrando de outro servidor.

Para auxiliar você durante a migração, criamos um guia simples, passo a passo, sobre como migrar seu VPS para a Hostinger.