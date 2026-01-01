PocketBase VPS-Hosting

Unsere Virtual Private Server (VPS) sind selbstverwaltet. Das bedeutet, dass Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Serverumgebung haben.

Mit diesem Maß an Kontrolle können Sie Ihr Projekt einrichten und konfigurieren, einschließlich des manuellen Migrationsprozesses, wenn Sie von einem anderen Server umziehen.

Um Sie bei der Migration zu unterstützen, haben wir eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Migration Ihres VPS zu Hostinger erstellt.