NixOS VPS hosting
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Alta escalabilidade
Comece com pouco e expanda conforme seu negócio cresce. Sempre que precisar de mais CPU, RAM ou armazenamento, atualizar seu plano de hospedagem VPS leva apenas alguns cliques.
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Perguntas frequentes sobre VPS NixOS
O que é hospedagem VPS NixOS?
A hospedagem VPS NixOS é um serviço que permite executar a distribuição Linux NixOS em seu próprio servidor virtual. Ao contrário das distribuições tradicionais, o NixOS é configurado de forma declarativa – todo o seu sistema é descrito em um arquivo de configuração que pode ser versionado, copiado e reproduzido em qualquer outro servidor. Combinado com o gerenciador de pacotes Nix e sua coleção de mais de 100.000 pacotes, ele oferece um ambiente de servidor previsível, reproduzível e fácil de recuperar em caso de problemas.
Quais são os benefícios de usar o NixOS?
O NixOS oferece diversas vantagens em relação às distribuições Linux tradicionais. Sua configuração declarativa significa que toda a configuração do seu servidor reside em um único arquivo – você pode rastreá-lo no Git, revisar as alterações antes de aplicá-las e reconstruir um servidor idêntico em minutos.
As atualizações no NixOS são atômicas: o sistema alterna completamente para a nova configuração ou permanece na antiga, de modo que você nunca fica em um estado parcialmente atualizado e com problemas. Cada alteração cria uma nova "geração", e você pode reverter para qualquer geração anterior instantaneamente, mesmo a partir do menu de inicialização.
O gerenciador de pacotes Nix também elimina conflitos de dependência. Cada pacote é instalado isoladamente, permitindo que você execute várias versões do mesmo software lado a lado – ideal para desenvolvimento, testes e servidores com múltiplos projetos.
Como faço para instalar o NixOS no meu VPS?
Para instalar o NixOS na hospedagem VPS da Hostinger, siga estes passos:
- Faça login na sua conta hPanel e navegue até VPS na barra superior.
- Selecione o servidor que deseja usar para a instalação.
- Na seção SO e Painel, clique em Sistema Operacional.
- Selecione SO Simples e escolha o modelo NixOS no menu suspenso.
- Clique em Alterar SO para instalar este modelo no seu VPS.
Após a conclusão da instalação, conecte-se ao seu servidor via SSH e comece a configurar o seu sistema em /etc/nixos/configuration.nix. Aplique as alterações executando o comando nixos-rebuild switch.
Como funcionam as atualizações e reversões no NixOS?
Atualizar o NixOS é tão simples quanto editar o arquivo de configuração e executar o comando `nixos-rebuild switch`. O sistema compila a nova configuração em segundo plano e alterna para ela atomicamente – seu servidor continua executando a configuração antiga até que a nova esteja pronta.
Cada recompilação cria uma nova geração do sistema. Se uma atualização causar problemas, execute `nixos-rebuild switch --rollback` para retornar imediatamente à geração anterior ou selecione uma geração anterior diretamente no menu de inicialização. Isso torna o NixOS uma das distribuições mais seguras para uso em produção, pois uma atualização com problemas nunca deixa seu servidor em um estado irrecuperável.
Posso migrar meus projetos existentes para um VPS NixOS da Hostinger?
Sim. Como o NixOS é configurado como código, a migração geralmente significa traduzir sua configuração atual – servidor web, bancos de dados, ambientes de execução, regras de firewall – para o seu arquivo configuration.nix. Uma vez escrito, a mesma configuração pode ser aplicada a qualquer servidor NixOS, facilitando futuras migrações.
Antes de migrar seu projeto para o VPS da Hostinger, prepare backups dos arquivos e bancos de dados do seu site. Em seguida, configure seu novo VPS com NixOS, defina seus serviços na configuração e importe seus dados. Assim que tudo estiver funcionando como esperado, aponte seu nome de domínio para o novo endereço IP e pronto!
Quais opções de suporte estão disponíveis para hospedagem VPS NixOS?
Oferecemos um Assistente de IA em todas as nossas soluções de hospedagem VPS, para que você possa encontrar facilmente respostas para suas perguntas sem precisar navegar por dezenas de fóruns.
Mas se você gosta de ler, também pode explorar nossa vasta biblioteca de Tutoriais de VPS e artigos da base de conhecimento. Prefere assistir? Confira a Hostinger Academy; Temos diversos tutoriais em vídeo fáceis de seguir sobre gerenciamento de servidores virtuais privados.
O NixOS também possui extensa documentação oficial (o manual e o Wiki do NixOS), um fórum ativo da comunidade no Discourse e um chat no Matrix onde você pode obter ajuda de usuários experientes e colaboradores.
Algumas observações: Presumi que o NixOS se enquadra em Sistema Operacional Simples em vez de Aplicativos no menu suspenso do modelo hPanel – ajuste a etapa 4 se ele for distribuído como um modelo de painel/aplicativo. Além disso, se você quiser referenciar a versão atual em algum lugar, a versão estável mais recente é o NixOS 25.11 "Xantusia" (lançado no final de novembro de 2025, com suporte até 30 de junho de 2026), embora eu evite codificar números de versão diretamente em uma página inicial sempre atualizada.