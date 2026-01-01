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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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A distribuição Linux que nunca dá problema.

O NixOS é uma distribuição Linux construída em torno de uma ideia radicalmente diferente: todo o seu sistema é definido em um único arquivo de configuração declarativo. Pacotes, serviços, usuários, regras de firewall e redes são todos descritos como código, de modo que cada instalação é totalmente reproduzível. As atualizações são atômicas e, se algo der errado, você pode reverter para o estado funcional anterior com um único comando.

Com nossa hospedagem VPS NixOS, você obtém a combinação perfeita de um sistema operacional reproduzível e autodocumentado com um desempenho sólido como uma rocha para executar qualquer tipo de projeto, desde um único aplicativo web até uma frota de servidores de produção idênticos gerenciados como código.
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Comece com pouco e expanda conforme seu negócio cresce. Sempre que precisar de mais CPU, RAM ou armazenamento, atualizar seu plano de hospedagem VPS leva apenas alguns cliques.

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Localização recomendada do servidor:

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Possuímos centros de dados na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Selecione um servidor localizado próximo ao seu público-alvo para uma entrega de conteúdo mais rápida.

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Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
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Minha experiência com a Hostinger é excelente. O chatbot com IA é ótimo, e o suporte humano entra em ação se a IA não resolver. Ah, e o VPS é incrível, estável e sem oscilações. Muito obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem com o ótimo trabalho! 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente painel, que respeita o tempo do usuário. Backups perfeitos. Ótimo suporte. Confiável e estável como uma rocha.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
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O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
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A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro como em alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

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O VPS NixOS gerenciado por IA simplifica o gerenciamento do servidor. Agora você pode controlar seu ambiente por meio de conversas naturais em seu idioma local. O agente de IA está sempre ativo e disponível sem custo adicional, auxiliando em todas as tarefas de gerenciamento do VPS. Seja para editar seu arquivo configuration.nix, reverter uma versão corrompida ou atualizar seu firewall, o agente de IA simplifica o processo e economiza seu tempo, transformando comandos simples em operações confiáveis do servidor.

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Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Consulte nossa política de reembolso para mais informações.

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Perguntas frequentes sobre VPS NixOS

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem de servidores virtuais privados NixOS.

A hospedagem VPS NixOS é um serviço que permite executar a distribuição Linux NixOS em seu próprio servidor virtual. Ao contrário das distribuições tradicionais, o NixOS é configurado de forma declarativa – todo o seu sistema é descrito em um arquivo de configuração que pode ser versionado, copiado e reproduzido em qualquer outro servidor. Combinado com o gerenciador de pacotes Nix e sua coleção de mais de 100.000 pacotes, ele oferece um ambiente de servidor previsível, reproduzível e fácil de recuperar em caso de problemas.

O NixOS oferece diversas vantagens em relação às distribuições Linux tradicionais. Sua configuração declarativa significa que toda a configuração do seu servidor reside em um único arquivo – você pode rastreá-lo no Git, revisar as alterações antes de aplicá-las e reconstruir um servidor idêntico em minutos.

As atualizações no NixOS são atômicas: o sistema alterna completamente para a nova configuração ou permanece na antiga, de modo que você nunca fica em um estado parcialmente atualizado e com problemas. Cada alteração cria uma nova "geração", e você pode reverter para qualquer geração anterior instantaneamente, mesmo a partir do menu de inicialização.

O gerenciador de pacotes Nix também elimina conflitos de dependência. Cada pacote é instalado isoladamente, permitindo que você execute várias versões do mesmo software lado a lado – ideal para desenvolvimento, testes e servidores com múltiplos projetos.

Para instalar o NixOS na hospedagem VPS da Hostinger, siga estes passos:

  1. Faça login na sua conta hPanel e navegue até VPS na barra superior.
  2. Selecione o servidor que deseja usar para a instalação.
  3. Na seção SO e Painel, clique em Sistema Operacional.
  4. Selecione SO Simples e escolha o modelo NixOS no menu suspenso.
  5. Clique em Alterar SO para instalar este modelo no seu VPS.

Após a conclusão da instalação, conecte-se ao seu servidor via SSH e comece a configurar o seu sistema em /etc/nixos/configuration.nix. Aplique as alterações executando o comando nixos-rebuild switch.

Atualizar o NixOS é tão simples quanto editar o arquivo de configuração e executar o comando `nixos-rebuild switch`. O sistema compila a nova configuração em segundo plano e alterna para ela atomicamente – seu servidor continua executando a configuração antiga até que a nova esteja pronta.

Cada recompilação cria uma nova geração do sistema. Se uma atualização causar problemas, execute `nixos-rebuild switch --rollback` para retornar imediatamente à geração anterior ou selecione uma geração anterior diretamente no menu de inicialização. Isso torna o NixOS uma das distribuições mais seguras para uso em produção, pois uma atualização com problemas nunca deixa seu servidor em um estado irrecuperável.

Sim. Como o NixOS é configurado como código, a migração geralmente significa traduzir sua configuração atual – servidor web, bancos de dados, ambientes de execução, regras de firewall – para o seu arquivo configuration.nix. Uma vez escrito, a mesma configuração pode ser aplicada a qualquer servidor NixOS, facilitando futuras migrações.

Antes de migrar seu projeto para o VPS da Hostinger, prepare backups dos arquivos e bancos de dados do seu site. Em seguida, configure seu novo VPS com NixOS, defina seus serviços na configuração e importe seus dados. Assim que tudo estiver funcionando como esperado, aponte seu nome de domínio para o novo endereço IP e pronto!

Oferecemos um Assistente de IA em todas as nossas soluções de hospedagem VPS, para que você possa encontrar facilmente respostas para suas perguntas sem precisar navegar por dezenas de fóruns.

Mas se você gosta de ler, também pode explorar nossa vasta biblioteca de Tutoriais de VPS e artigos da base de conhecimento. Prefere assistir? Confira a Hostinger Academy; Temos diversos tutoriais em vídeo fáceis de seguir sobre gerenciamento de servidores virtuais privados.

O NixOS também possui extensa documentação oficial (o manual e o Wiki do NixOS), um fórum ativo da comunidade no Discourse e um chat no Matrix onde você pode obter ajuda de usuários experientes e colaboradores.

Algumas observações: Presumi que o NixOS se enquadra em Sistema Operacional Simples em vez de Aplicativos no menu suspenso do modelo hPanel – ajuste a etapa 4 se ele for distribuído como um modelo de painel/aplicativo. Além disso, se você quiser referenciar a versão atual em algum lugar, a versão estável mais recente é o NixOS 25.11 "Xantusia" (lançado no final de novembro de 2025, com suporte até 30 de junho de 2026), embora eu evite codificar números de versão diretamente em uma página inicial sempre atualizada.

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