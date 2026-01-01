Oferecemos um Assistente de IA em todas as nossas soluções de hospedagem VPS, para que você possa encontrar facilmente respostas para suas perguntas sem precisar navegar por dezenas de fóruns.

Mas se você gosta de ler, também pode explorar nossa vasta biblioteca de Tutoriais de VPS e artigos da base de conhecimento. Prefere assistir? Confira a Hostinger Academy; Temos diversos tutoriais em vídeo fáceis de seguir sobre gerenciamento de servidores virtuais privados.

O NixOS também possui extensa documentação oficial (o manual e o Wiki do NixOS), um fórum ativo da comunidade no Discourse e um chat no Matrix onde você pode obter ajuda de usuários experientes e colaboradores.

Algumas observações: Presumi que o NixOS se enquadra em Sistema Operacional Simples em vez de Aplicativos no menu suspenso do modelo hPanel – ajuste a etapa 4 se ele for distribuído como um modelo de painel/aplicativo. Além disso, se você quiser referenciar a versão atual em algum lugar, a versão estável mais recente é o NixOS 25.11 "Xantusia" (lançado no final de novembro de 2025, com suporte até 30 de junho de 2026), embora eu evite codificar números de versão diretamente em uma página inicial sempre atualizada.