Aproveite a sua marca de viagens com um domínio .voyage

R$372,99/anoR$32,991º ano
Economize 91%
Para o primeiro ano
.voyage

Saiba mais sobre o domínio .voyage

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .voyage.

O que é um domínio .voyage?

.voyage é um domínio genérico de nível superior para sites com temas de viagens e relacionados a viagens. Qualquer pessoa pode registrá-lo; não há restrições geográficas ou de elegibilidade especiais.

Para quem é um domínio .voyage?

Um domínio .voyage funciona bem para agências de viagens, operadores turísticos, planejadores de cruzeiros, blogueiros e serviços de reinstalação que querem um endereço web memorável e focado em viagens.

Por que escolher um domínio .voyage?

Um domínio .voyage ajuda as pessoas a entender o foco do seu site de uma olhada e torna seu endereço web mais distinto e memorável. Ele suporta marca clara, compartilhamento fácil e uma presença profissional em páginas web, e-mail e marketing à medida que você cresce.

Informações de domínio para .voyage

TLD
.voyage
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .voyage

Um domínio .voyage assinala viagens, viagens ou uma marca focada em viagens. Hoje, é frequentemente usado por empresas de viagens, blogs, operadores turísticos e qualquer pessoa que construa um site com tema viagem.
Sim. .voyage é um domínio de nível superior válido e funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É operado através de um registro oficial, o que ajuda a manter a extensão reconhecida.
Sim, se o seu site é sobre viagens, aventura ou um conceito baseado em viagem. Os motores de busca tratam-no igualmente para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a própria extensão.
Escolha .voyage se quiser um nome que corresponda a um tema de viagem ou viagem e o ajude a encontrar um domínio disponível relevante. Escolha .com se quiser a opção mais familiar para um público amplo.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .voyage. Não há limites gerais de elegibilidade para indivíduos, empresas ou organizações.
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. O nome deve usar caracteres permitidos e os nomes reservados ou tomados não podem ser registrados.
Na Hostinger, um domínio .voyage custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 372,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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