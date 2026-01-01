Aproveite a sua marca de viagens com um domínio .voyage
R$372,99/anoR$32,991º anoPara o primeiro ano
Economize 91%
Saiba mais sobre o domínio .voyage
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .voyage.
O que é um domínio .voyage?
.voyage é um domínio genérico de nível superior para sites com temas de viagens e relacionados a viagens. Qualquer pessoa pode registrá-lo; não há restrições geográficas ou de elegibilidade especiais.
Para quem é um domínio .voyage?
Um domínio .voyage funciona bem para agências de viagens, operadores turísticos, planejadores de cruzeiros, blogueiros e serviços de reinstalação que querem um endereço web memorável e focado em viagens.
Por que escolher um domínio .voyage?
Um domínio .voyage ajuda as pessoas a entender o foco do seu site de uma olhada e torna seu endereço web mais distinto e memorável. Ele suporta marca clara, compartilhamento fácil e uma presença profissional em páginas web, e-mail e marketing à medida que você cresce.
Informações de domínio para .voyage
TLD
.voyage
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .voyage
O que significa um domínio .voyage?
Um domínio .voyage assinala viagens, viagens ou uma marca focada em viagens. Hoje, é frequentemente usado por empresas de viagens, blogs, operadores turísticos e qualquer pessoa que construa um site com tema viagem.
Um domínio .voyage é confiável?
Sim. .voyage é um domínio de nível superior válido e funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É operado através de um registro oficial, o que ajuda a manter a extensão reconhecida.
.voyage é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre viagens, aventura ou um conceito baseado em viagem. Os motores de busca tratam-no igualmente para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a própria extensão.
Devo escolher um domínio .voyage ou .com?
Escolha .voyage se quiser um nome que corresponda a um tema de viagem ou viagem e o ajude a encontrar um domínio disponível relevante. Escolha .com se quiser a opção mais familiar para um público amplo.
Quem pode registrar um domínio .voyage?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .voyage. Não há limites gerais de elegibilidade para indivíduos, empresas ou organizações.
Existem restrições nos domínios .voyage?
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. O nome deve usar caracteres permitidos e os nomes reservados ou tomados não podem ser registrados.
Quanto custa um domínio .voyage?
Na Hostinger, um domínio .voyage custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 372,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.