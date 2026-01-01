Atrair hóspedes que esperam o melhor com um domínio .villas

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Para o primeiro ano
.villas

Saiba mais sobre o domínio .villas

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .villas.

O que é um domínio .villas?

TLD genérico para villas, casas de férias e locais de propriedade; aberto para registro geral sem limites especiais de elegibilidade. Frequentemente usado por empresas imobiliárias, de hospitalidade e de aluguer.

Para quem é um domínio .villas?

Um domínio .villas funciona bem para aluguer de vilas, gestores de propriedades de luxo, agências de viagens e empresas de hospitalidade que querem um endereço web claro e memorável para estadias de luxo e anúncios de propriedades.

Por que escolher um domínio .villas?

Um domínio .villas ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele dá a sua presença online uma estrutura clara e memorável que funciona bem em sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .villas

TLD
.villas
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .villas

.villas é uma extensão de domínio ligada a vilas, casas de férias e anúncios de propriedades relacionados. Hoje, é comumente usada por negócios imobiliários, sites de aluguer e marcas baseadas em localização.
Sim. .villas é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em sites, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do site por trás do que da própria extensão.
Sim, se o seu site é sobre moradias, aluguéis de férias ou serviços de propriedade. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Escolha .villas se você quiser um nome que coincida claramente com um negócio ou projeto relacionado à vila. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo e um domínio que muitos usuários digitam primeiro.
Qualquer um pode registrar um domínio .villas. É uma extensão aberta, portanto, não há requisitos especiais de elegibilidade para a maioria dos registantes.
As regras principais são regras padrão de domínio: o nome deve usar caracteres permitidos e cumprir limites de comprimento. Os nomes reservados podem ser bloqueados pelo registro, mas não existem restrições especiais de uso para a extensão.
Na Hostinger, um domínio .villas custa R$ 65,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 378,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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