Atrair hóspedes que esperam o melhor com um domínio .villas
R$378,99/anoR$65,991º anoPara o primeiro ano
Economize 83%
Saiba mais sobre o domínio .villas
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .villas.
O que é um domínio .villas?
TLD genérico para villas, casas de férias e locais de propriedade; aberto para registro geral sem limites especiais de elegibilidade. Frequentemente usado por empresas imobiliárias, de hospitalidade e de aluguer.
Para quem é um domínio .villas?
Um domínio .villas funciona bem para aluguer de vilas, gestores de propriedades de luxo, agências de viagens e empresas de hospitalidade que querem um endereço web claro e memorável para estadias de luxo e anúncios de propriedades.
Por que escolher um domínio .villas?
Um domínio .villas ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele dá a sua presença online uma estrutura clara e memorável que funciona bem em sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .villas
TLD
.villas
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .villas
O que significa um domínio .villas?
.villas é uma extensão de domínio ligada a vilas, casas de férias e anúncios de propriedades relacionados. Hoje, é comumente usada por negócios imobiliários, sites de aluguer e marcas baseadas em localização.
Um domínio .villas é confiável?
Sim. .villas é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em sites, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do site por trás do que da própria extensão.
.villas é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre moradias, aluguéis de férias ou serviços de propriedade. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .villas ou .com?
Escolha .villas se você quiser um nome que coincida claramente com um negócio ou projeto relacionado à vila. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo e um domínio que muitos usuários digitam primeiro.
Quem pode registrar um domínio .villas?
Qualquer um pode registrar um domínio .villas. É uma extensão aberta, portanto, não há requisitos especiais de elegibilidade para a maioria dos registantes.
Existem restrições nos domínios .villas?
As regras principais são regras padrão de domínio: o nome deve usar caracteres permitidos e cumprir limites de comprimento. Os nomes reservados podem ser bloqueados pelo registro, mas não existem restrições especiais de uso para a extensão.
Quanto custa um domínio .villas?
Na Hostinger, um domínio .villas custa R$ 65,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 378,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.