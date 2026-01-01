Inspire os viajantes espanhóis com um domínio .viajes
R$263,99/anoR$224,991º anoPara o primeiro ano
Economize 15%
Saiba mais sobre o domínio .viajes
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .viajes.
O que é um domínio .viajes?
.viajes é um domínio genérico de nível superior em espanhol para sites relacionados a viagens. É aberto para registro geral, sem limites amplos de elegibilidade, e é comumente usado por empresas de turismo e serviços de viagens.
Para quem é um domínio .viajes?
Um domínio .viajes funciona bem para agências de viagens, operadores turísticos, blogueiros de viagens e guias de destinos que querem um endereço web claro e focado em viagens. É adequado para sites de planejamento de viagens, serviços de viagens locais e conteúdo em espanhol.
Por que escolher um domínio .viajes?
Um domínio .viajes ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e suporta branding claro e memorável. Ele pode melhorar a confiança, simplificar o uso de e-mail e dar a sua presença online uma identidade consistente e profissional à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .viajes
TLD
.viajes
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .viajes
O que significa um domínio .viajes?
Um domínio .viajes é uma extensão em espanhol que significa “viagens”. É comumente usado por agências de viagens, sites de reservas, operadores de viagens e blogs de viagens para sinalizar que o site é sobre viagens e destinos.
Um domínio .viajes é confiável?
Sim. Um domínio .viajes é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, portanto, navegadores, sistemas de e-mail e motores de pesquisa o lidam normalmente. A confiança depende mais do próprio site do que da extensão.
.viajes é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre viagens, turismo ou viagens e você quer um nome que coincida claramente com esse tópico. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .viajes ou um domínio .com?
Escolha .viajes se você quiser um nome focado em viagens que se adapte a um público de língua espanhola ou uma marca com um propósito de viagem óbvio. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo ou o nome que você deseja é mais fácil de encontrar lá.
Quem pode registrar um domínio .viajes?
Um domínio .viajes está aberto a qualquer pessoa. Não há requisitos especiais de elegibilidade, portanto, indivíduos, empresas e organizações podem registrá-lo.
Existem restrições nos domínios .viajes?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres permitidos, não pode ser um termo reservado e deve seguir as políticas de registro do registro.
Quanto custa um domínio .viajes?
Na Hostinger, um domínio .viajes custa R$ 224,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 263,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.