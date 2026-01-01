Inspire os viajantes espanhóis com um domínio .viajes

R$263,99/anoR$224,991º ano
Economize 15%
Para o primeiro ano
.viajes

Saiba mais sobre o domínio .viajes

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .viajes.

O que é um domínio .viajes?

.viajes é um domínio genérico de nível superior em espanhol para sites relacionados a viagens. É aberto para registro geral, sem limites amplos de elegibilidade, e é comumente usado por empresas de turismo e serviços de viagens.

Para quem é um domínio .viajes?

Um domínio .viajes funciona bem para agências de viagens, operadores turísticos, blogueiros de viagens e guias de destinos que querem um endereço web claro e focado em viagens. É adequado para sites de planejamento de viagens, serviços de viagens locais e conteúdo em espanhol.

Por que escolher um domínio .viajes?

Um domínio .viajes ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e suporta branding claro e memorável. Ele pode melhorar a confiança, simplificar o uso de e-mail e dar a sua presença online uma identidade consistente e profissional à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .viajes

TLD
.viajes
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .viajes

Um domínio .viajes é uma extensão em espanhol que significa “viagens”. É comumente usado por agências de viagens, sites de reservas, operadores de viagens e blogs de viagens para sinalizar que o site é sobre viagens e destinos.
Sim. Um domínio .viajes é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, portanto, navegadores, sistemas de e-mail e motores de pesquisa o lidam normalmente. A confiança depende mais do próprio site do que da extensão.
Sim, se o seu site é sobre viagens, turismo ou viagens e você quer um nome que coincida claramente com esse tópico. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .viajes se você quiser um nome focado em viagens que se adapte a um público de língua espanhola ou uma marca com um propósito de viagem óbvio. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo ou o nome que você deseja é mais fácil de encontrar lá.
Um domínio .viajes está aberto a qualquer pessoa. Não há requisitos especiais de elegibilidade, portanto, indivíduos, empresas e organizações podem registrá-lo.
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres permitidos, não pode ser um termo reservado e deve seguir as políticas de registro do registro.
Na Hostinger, um domínio .viajes custa R$ 224,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 263,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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