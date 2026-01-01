Inspire mais pessoas para reservar sua próxima escapada com um domínio .vacations

R$246,99/anoR$32,991º ano
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Para o primeiro ano
.vacations

Saiba mais sobre o domínio .vacations

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .vacations.

O que é um domínio .vacations?

.vacations é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados a viagens, especialmente conteúdo de planejamento de férias, reservas e destinos. Não tem limites amplos de elegibilidade pública, por isso é adequado para negócios de viagens e marcas focadas em escapadas.

Para quem é um domínio .vacations?

Os domínios .vacations funcionam bem para agências de viagens, operadores turísticos, blogueiros de viagens e empresas de aluguer de férias que querem um endereço web claro e memorável para planejar férias, inspiração de viagem e reservas.

Por que escolher um domínio .vacations?

Um domínio .vacations ajuda os visitantes a entender o foco do seu site de uma olhada e suporta marcação mais clara na web, e-mail e marketing. Também pode tornar seu endereço online mais fácil de lembrar à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .vacations

TLD
.vacations
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .vacations

Um domínio .vacations é um endereço web genérico para viagens, viagens e planejamento de férias. As pessoas geralmente o usam para negócios de turismo, sites de reservas ou conteúdo sobre ideias e destinos de férias.
Sim. .vacations é um domínio de nível superior válido, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros terminais de domínio. É gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a mantê-lo reconhecido e estável.
Sim, se seu site é sobre viagens, férias ou serviços relacionados com férias. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então seu conteúdo e relevância importam mais do que o sufixo.
Escolha .vacations se você quiser um nome claro e focado em tópicos e a versão .com não está disponível. Escolha .com se seu público esperava a extensão mais familiar ou você queria a opção de propósito geral mais ampla.
Qualquer um pode registrar um domínio .vacations. É uma extensão aberta, portanto não há requisitos especiais de elegibilidade.
Sim. Como a maioria dos domínios, ele deve usar regras padrão de nomes de domínio, como caracteres permitidos e limites de comprimento. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro e não estarem disponíveis para registro.
Na Hostinger, um domínio .vacations custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 246,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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