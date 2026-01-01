Inspire mais pessoas para reservar sua próxima escapada com um domínio .vacations
R$246,99/anoR$32,991º anoPara o primeiro ano
Economize 87%
Saiba mais sobre o domínio .vacations
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .vacations.
O que é um domínio .vacations?
.vacations é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados a viagens, especialmente conteúdo de planejamento de férias, reservas e destinos. Não tem limites amplos de elegibilidade pública, por isso é adequado para negócios de viagens e marcas focadas em escapadas.
Para quem é um domínio .vacations?
Os domínios .vacations funcionam bem para agências de viagens, operadores turísticos, blogueiros de viagens e empresas de aluguer de férias que querem um endereço web claro e memorável para planejar férias, inspiração de viagem e reservas.
Por que escolher um domínio .vacations?
Um domínio .vacations ajuda os visitantes a entender o foco do seu site de uma olhada e suporta marcação mais clara na web, e-mail e marketing. Também pode tornar seu endereço online mais fácil de lembrar à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .vacations
TLD
.vacations
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .vacations
O que significa um domínio .vacations?
Um domínio .vacations é um endereço web genérico para viagens, viagens e planejamento de férias. As pessoas geralmente o usam para negócios de turismo, sites de reservas ou conteúdo sobre ideias e destinos de férias.
Um domínio .vacations é confiável?
Sim. .vacations é um domínio de nível superior válido, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros terminais de domínio. É gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a mantê-lo reconhecido e estável.
.vacations é um bom domínio?
Sim, se seu site é sobre viagens, férias ou serviços relacionados com férias. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então seu conteúdo e relevância importam mais do que o sufixo.
Devo escolher um domínio .vacations ou .com?
Escolha .vacations se você quiser um nome claro e focado em tópicos e a versão .com não está disponível. Escolha .com se seu público esperava a extensão mais familiar ou você queria a opção de propósito geral mais ampla.
Quem pode registrar um domínio .vacations?
Qualquer um pode registrar um domínio .vacations. É uma extensão aberta, portanto não há requisitos especiais de elegibilidade.
Existem restrições nos domínios .vacations?
Sim. Como a maioria dos domínios, ele deve usar regras padrão de nomes de domínio, como caracteres permitidos e limites de comprimento. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro e não estarem disponíveis para registro.
Quanto custa um domínio .vacations?
Na Hostinger, um domínio .vacations custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 246,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.