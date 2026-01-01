Preencha cada passeio com os viajantes certos com um domínio .tours
R$394,99/anoR$32,991º anoPara o primeiro ano
Economize 92%
Saiba mais sobre o domínio .tours
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .tours.
O que é um domínio .tours?
.tours é um domínio genérico de nível superior para sites de viagens e turismo. Não tem limites especiais de registro, portanto, empresas, agências e criadores podem usá-lo para sinalizar conteúdo relacionado a viagens.
Para quem é um domínio .tours?
Um domínio .tours funciona bem para agências de viagens, operadores turísticos, guias de destinos e blogueiros de viagens que querem um endereço web claro e memorável para anúncios de viagens, itinerários e conteúdo focado em reservas.
Por que escolher um domínio .tours?
Um domínio .tours ajuda os visitantes a entender seu site de uma olhada e torna sua marca mais fácil de lembrar. Ele suporta uso claro do site, e-mail e marketing, dando a sua empresa uma opção de domínio simples e profissional à medida que cresce.
Informações de domínio para .tours
TLD
.tours
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .tours
O que significa um domínio .tours?
Um domínio .tours é usado para viagens, viagens guiadas e serviços de turismo. Ele também pode ser usado para empresas ou projetos focados em viagens, rotas e experiências de viagem.
Um domínio .tours é confiável?
Sim. .tours é um domínio de nível superior válido, por isso funciona em navegadores, e-mail e resultados de pesquisa como outras extensões padrão. É gerenciado através de um registro oficial.
.tours é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre passeios, viagens ou experiências locais. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o sufixo.
Devo escolher um domínio .tours ou .com?
.tours funciona bem quando você quer uma correspondência clara para um negócio de viagens ou turismo e o nome .com é tomado. Escolha .com se seu público espera a extensão mais familiar ou você quer uma marca mais ampla.
Quem pode registrar um domínio .tours?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .tours. Não existem regras especiais de elegibilidade, portanto, ele está aberto a indivíduos, empresas e organizações.
Existem restrições nos domínios .tours?
Sim, existem regras padrão de nomeação de domínio. O nome deve usar caracteres permitidos, permanecer dentro dos limites de comprimento e evitar nomes reservados ou de marca registrada definidos pelo registro.
Quanto custa um domínio .tours?
Na Hostinger, um domínio .tours custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 394,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.