Preencha cada passeio com os viajantes certos com um domínio .tours

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Para o primeiro ano
.tours

Saiba mais sobre o domínio .tours

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .tours.

O que é um domínio .tours?

.tours é um domínio genérico de nível superior para sites de viagens e turismo. Não tem limites especiais de registro, portanto, empresas, agências e criadores podem usá-lo para sinalizar conteúdo relacionado a viagens.

Para quem é um domínio .tours?

Um domínio .tours funciona bem para agências de viagens, operadores turísticos, guias de destinos e blogueiros de viagens que querem um endereço web claro e memorável para anúncios de viagens, itinerários e conteúdo focado em reservas.

Por que escolher um domínio .tours?

Um domínio .tours ajuda os visitantes a entender seu site de uma olhada e torna sua marca mais fácil de lembrar. Ele suporta uso claro do site, e-mail e marketing, dando a sua empresa uma opção de domínio simples e profissional à medida que cresce.

Informações de domínio para .tours

TLD
.tours
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .tours

Um domínio .tours é usado para viagens, viagens guiadas e serviços de turismo. Ele também pode ser usado para empresas ou projetos focados em viagens, rotas e experiências de viagem.
Sim. .tours é um domínio de nível superior válido, por isso funciona em navegadores, e-mail e resultados de pesquisa como outras extensões padrão. É gerenciado através de um registro oficial.
Sim, se o seu site é sobre passeios, viagens ou experiências locais. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o sufixo.
.tours funciona bem quando você quer uma correspondência clara para um negócio de viagens ou turismo e o nome .com é tomado. Escolha .com se seu público espera a extensão mais familiar ou você quer uma marca mais ampla.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .tours. Não existem regras especiais de elegibilidade, portanto, ele está aberto a indivíduos, empresas e organizações.
Sim, existem regras padrão de nomeação de domínio. O nome deve usar caracteres permitidos, permanecer dentro dos limites de comprimento e evitar nomes reservados ou de marca registrada definidos pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .tours custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 394,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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