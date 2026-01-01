Seu domínio .to é uma chamada de ação

R$361,99/anoR$309,991º ano
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Para o primeiro ano
.to

Saiba mais sobre o domínio .to

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .to.

O que é um .to domínio?

Código de país TLD para Tonga, originalmente destinado ao país, mas agora usado mais amplamente, especialmente para endereços web curtos, de marca e sites de tecnologia ou mídia.

Para quem é um domínio .to?

Um domínio .to funciona bem para startups de tecnologia, criadores, projetos de links curtos e marcas globais que querem um endereço web curto e memorável. É um ajuste prático para sites modernos, internacionais e fáceis de compartilhar.

Por que escolher um domínio .to?

Um domínio .to ajuda as pessoas a reconhecer seu site rapidamente e mantém seu endereço web curto e simples. Ele suporta uma identidade clara e profissional entre sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .to

TLD
.to
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .to

.to é o domínio de nível superior do código do país para Tonga. Hoje, ele é frequentemente usado como um endereço web curto e memorável, especialmente quando o nome combina com as palavras ou a marca que você deseja usar.
Sim. .to é um domínio de nível superior válido com seu próprio registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do site e da configuração do e-mail do que da extensão sozinha.
Sim, se você quiser um nome curto, um ajuste criativo, ou seu .com preferido está indisponível. Os motores de busca tratam .to da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o TLD.
Escolha .to se você quiser um domínio distinto, mais curto ou um nome que combina bem com sua marca. Escolha .com se o seu público o espera primeiro ou você quer a extensão mais familiar.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .to. Não há nenhum requisito de residência geral ou presença local para registros padrão.
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve estar disponível, usar caracteres permitidos e seguir as políticas de nomes reservados do registro, se aplicadas.
Na Hostinger, um domínio .to custa R$ 309,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 361,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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