Ser encontrado por motoristas que precisam de pneus novos com um domínio .tires

R$575,99/anoR$49,991º ano
Economize 91%
Para o primeiro ano
.tires

Saiba mais sobre o domínio .tires

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .tires.

O que é um domínio .tires?

.tires é um domínio genérico de nível superior para a indústria de pneus. Não tem restrições de elegibilidade pública e é comumente usado por empresas, varejistas e revisores focados em pneus e serviços relacionados.

Para quem é um domínio .tires?

Um domínio .tires funciona bem para varejistas de pneus, lojas de reparação de automóveis, centros de serviço de veículos e entusiastas de automóveis que querem um endereço web claro e específico para a indústria que ajude os clientes a entender rapidamente o que você oferece.

Por que escolher um domínio .tires?

Um domínio .tires ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada, o que pode melhorar o reconhecimento e a confiança. Também lhe dá um endereço prático e fácil de lembrar para o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .tires

TLD
.tires
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

Explore outras extensões de domínio

.com.br

O que os clientes brasileiros esperam

R$64,99R$1/1º ano
Ver disponibilidade

.com

O domínio favorito do mundo

R$94,99R$0,01/1º ano
Ver disponibilidade

.shop

Transformar visitantes em compradores

R$179,99R$2,99/1º ano
Ver disponibilidade

.io

O domínio que toda startup deseja.

R$388,99R$165,99/1º ano
Ver disponibilidade

.icu

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .icu

R$87,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.xyz

Fresca. Moderna. Infinitamente flexível.

R$98,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.pro

Mostre ao mundo o que você faz de melhor.

R$165,99R$15,99/1º ano
Ver disponibilidade

.cloud

Onde as empresas modernas operam

R$134,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .tires

Um domínio .tires diz aos visitantes que seu site é sobre pneus, serviços de rodas ou produtos relacionados. É comumente usado por lojas de pneus, negócios de automóveis e marcas que vendem conteúdo focado em pneus.
Sim. .tires é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do seu site e da segurança do que da própria extensão.
Sim, se seu site é claramente sobre pneus, cuidado de carro ou vendas de pneus. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então o conteúdo relevante importa mais do que a extensão.
Escolha .tires se você quiser um nome que sinalize um propósito específico relacionado com pneus e a versão .com não está disponível. Escolha .com se você quiser a mais ampla familiaridade para um público em geral.
Qualquer um pode registrar um domínio .tires. Não há requisitos especiais de indústria ou localização.
Sim, as regras padrão de nomes de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres permitidos e seguir os limites de comprimento do registro, e alguns nomes reservados não podem ser registrados.
Na Hostinger, um domínio .tires custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 575,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.