Ser encontrado por motoristas que precisam de pneus novos com um domínio .tires
R$575,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
Economize 91%
Saiba mais sobre o domínio .tires
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .tires.
O que é um domínio .tires?
.tires é um domínio genérico de nível superior para a indústria de pneus. Não tem restrições de elegibilidade pública e é comumente usado por empresas, varejistas e revisores focados em pneus e serviços relacionados.
Para quem é um domínio .tires?
Um domínio .tires funciona bem para varejistas de pneus, lojas de reparação de automóveis, centros de serviço de veículos e entusiastas de automóveis que querem um endereço web claro e específico para a indústria que ajude os clientes a entender rapidamente o que você oferece.
Por que escolher um domínio .tires?
Um domínio .tires ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada, o que pode melhorar o reconhecimento e a confiança. Também lhe dá um endereço prático e fácil de lembrar para o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .tires
TLD
.tires
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .tires
O que significa um domínio .tires?
Um domínio .tires diz aos visitantes que seu site é sobre pneus, serviços de rodas ou produtos relacionados. É comumente usado por lojas de pneus, negócios de automóveis e marcas que vendem conteúdo focado em pneus.
Um domínio .tires é confiável?
Sim. .tires é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do seu site e da segurança do que da própria extensão.
.tires é um bom domínio?
Sim, se seu site é claramente sobre pneus, cuidado de carro ou vendas de pneus. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então o conteúdo relevante importa mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .tires ou .com?
Escolha .tires se você quiser um nome que sinalize um propósito específico relacionado com pneus e a versão .com não está disponível. Escolha .com se você quiser a mais ampla familiaridade para um público em geral.
Quem pode registrar um domínio .tires?
Qualquer um pode registrar um domínio .tires. Não há requisitos especiais de indústria ou localização.
Existem restrições nos domínios .tires?
Sim, as regras padrão de nomes de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres permitidos e seguir os limites de comprimento do registro, e alguns nomes reservados não podem ser registrados.
Quanto custa um domínio .tires?
Na Hostinger, um domínio .tires custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 575,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.