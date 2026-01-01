Chegar aos compradores espanhóis com um domínio .tienda
R$378,99/anoR$32,991º anoPara o primeiro ano
Economize 91%
Saiba mais sobre o domínio .tienda
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .tienda.
O que é um domínio .tienda?
.tienda é um domínio genérico de nível superior para sites comerciais de língua espanhola. Significa “store” em espanhol e está aberto para registro geral, sem limites especiais de elegibilidade.
Para quem é um domínio .tienda?
.tienda é adequado para lojas online, marcas de varejo, proprietários de lojas locais e equipes de comércio eletrônico que desejam um endereço web claro e focado em vendas. Também funciona bem para mercados e catálogos de produtos construídos para impulsionar compras.
Por que escolher um domínio .tienda?
Um domínio .tienda ajuda as pessoas a entender rapidamente sua loja on-line e torna seu endereço web mais fácil de lembrar. Ele pode suportar branding claro, comunicação confiável e uma identidade consistente em seu site, e-mail e marketing à medida que você cresce.
Informações de domínio para .tienda
TLD
.tienda
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .tienda
O que significa um domínio .tienda?
.tienda é uma palavra espanhola para "loja" ou "loja". É comumente usada para sites de varejo, comércio eletrônico e negócios que querem um significado comercial claro.
Um domínio .tienda é confiável?
Sim. .tienda é um verdadeiro domínio de nível superior com um registro oficial, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outras extensões de domínio padrão. A confiança depende mais do conteúdo e da segurança do site do que do final.
.tienda é um bom domínio?
Sim, se você quiser um nome que sinalize claramente vendas ou compras. Os motores de busca tratam isso da mesma forma que outras extensões para SEO, então relevância e conteúdo importam mais do que o TLD.
Devo escolher um domínio .tienda ou .com?
Escolha .tienda se você quiser um nome ligado a uma loja ou público de língua espanhola, especialmente quando a versão .com é tomada. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo e global.
Quem pode registrar um domínio .tienda?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .tienda. Ele é geralmente aberto a indivíduos, empresas e organizações sem um requisito de presença local.
Existem restrições nos domínios .tienda?
As principais regras são regras padrão de domínio: o nome deve usar caracteres permitidos e ser longo o suficiente para atender aos limites do registro. Alguns nomes podem ser reservados pelo registro e não estar disponíveis para registro público.
Quanto custa um domínio .tienda?
Na Hostinger, um domínio .tienda custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 378,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.