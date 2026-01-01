Chegar aos compradores espanhóis com um domínio .tienda

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.tienda

Saiba mais sobre o domínio .tienda

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .tienda.

O que é um domínio .tienda?

.tienda é um domínio genérico de nível superior para sites comerciais de língua espanhola. Significa “store” em espanhol e está aberto para registro geral, sem limites especiais de elegibilidade.

Para quem é um domínio .tienda?

.tienda é adequado para lojas online, marcas de varejo, proprietários de lojas locais e equipes de comércio eletrônico que desejam um endereço web claro e focado em vendas. Também funciona bem para mercados e catálogos de produtos construídos para impulsionar compras.

Por que escolher um domínio .tienda?

Um domínio .tienda ajuda as pessoas a entender rapidamente sua loja on-line e torna seu endereço web mais fácil de lembrar. Ele pode suportar branding claro, comunicação confiável e uma identidade consistente em seu site, e-mail e marketing à medida que você cresce.

Informações de domínio para .tienda

TLD
.tienda
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .tienda

.tienda é uma palavra espanhola para "loja" ou "loja". É comumente usada para sites de varejo, comércio eletrônico e negócios que querem um significado comercial claro.
Sim. .tienda é um verdadeiro domínio de nível superior com um registro oficial, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outras extensões de domínio padrão. A confiança depende mais do conteúdo e da segurança do site do que do final.
Sim, se você quiser um nome que sinalize claramente vendas ou compras. Os motores de busca tratam isso da mesma forma que outras extensões para SEO, então relevância e conteúdo importam mais do que o TLD.
Escolha .tienda se você quiser um nome ligado a uma loja ou público de língua espanhola, especialmente quando a versão .com é tomada. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo e global.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .tienda. Ele é geralmente aberto a indivíduos, empresas e organizações sem um requisito de presença local.
As principais regras são regras padrão de domínio: o nome deve usar caracteres permitidos e ser longo o suficiente para atender aos limites do registro. Alguns nomes podem ser reservados pelo registro e não estar disponíveis para registro público.
Na Hostinger, um domínio .tienda custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 378,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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