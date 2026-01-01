Venda mais assentos com um domínio .theater
R$411,99/anoR$65,991º anoPara o primeiro ano
Economize 84%
Saiba mais sobre o domínio .theater
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .theater.
O que é um domínio .theater?
Um gTLD genérico para sites ligados ao teatro, produções de palco ou artes cênicas. Foi lançado como uma extensão não patrocinada, e o registro é geralmente aberto sem regras especiais de elegibilidade.
Para quem é um domínio .theater?
Um domínio .theater funciona bem para teatros, locais de artes cênicas, empresas de produção e organizadores de eventos que querem um endereço web claro e memorável para shows, reservas e promoções.
Por que escolher um domínio .theater?
Um domínio .theater ajuda os visitantes a entender rapidamente o foco do seu site e pode tornar a sua marca mais fácil de lembrar. Oferece uma opção clara e profissional para sites, endereços de e-mail e materiais de marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .theater
TLD
.theater
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .theater
O que significa um domínio .theater?
Um domínio .theater é um endereço web que termina em .theater. É comumente usado por cinemas, produções de palco, salas de cinema e eventos relacionados para sinalizar um foco em artes cênicas ou filmes.
Um domínio .theater é confiável?
Sim. .theater é um domínio de nível superior válido, por isso funciona em navegadores, sistemas de e-mail e motores de pesquisa como qualquer outra extensão de domínio. É gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a manter os registos organizados.
.theater é um bom domínio?
Sim, se o seu site é para um teatro, palco, projeto de cinema ou grupo artístico. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros domínios para SEO, portanto, relevância e conteúdo importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .theater ou .com?
Escolha .theater se você quiser um nome que corresponda a uma marca de performance ou cinema e pode ser mais específico do que .com. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo ou seu nome .com preferido está disponível.
Quem pode registrar um domínio .theater?
Qualquer um pode registrar um domínio .theater. É uma extensão aberta, portanto não há requisitos especiais de associação ou localização para comprar um.
Existem restrições nos domínios .theater?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres permitidos e não pode ser um domínio reservado ou já registrado; o registro também pode bloquear alguns nomes especiais.
Quanto custa um domínio .theater?
Na Hostinger, um domínio .theater custa R$ 65,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 411,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.