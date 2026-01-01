Venda mais assentos com um domínio .theater

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Para o primeiro ano
.theater

Saiba mais sobre o domínio .theater

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .theater.

O que é um domínio .theater?

Um gTLD genérico para sites ligados ao teatro, produções de palco ou artes cênicas. Foi lançado como uma extensão não patrocinada, e o registro é geralmente aberto sem regras especiais de elegibilidade.

Para quem é um domínio .theater?

Um domínio .theater funciona bem para teatros, locais de artes cênicas, empresas de produção e organizadores de eventos que querem um endereço web claro e memorável para shows, reservas e promoções.

Por que escolher um domínio .theater?

Um domínio .theater ajuda os visitantes a entender rapidamente o foco do seu site e pode tornar a sua marca mais fácil de lembrar. Oferece uma opção clara e profissional para sites, endereços de e-mail e materiais de marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .theater

TLD
.theater
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .theater

Um domínio .theater é um endereço web que termina em .theater. É comumente usado por cinemas, produções de palco, salas de cinema e eventos relacionados para sinalizar um foco em artes cênicas ou filmes.
Sim. .theater é um domínio de nível superior válido, por isso funciona em navegadores, sistemas de e-mail e motores de pesquisa como qualquer outra extensão de domínio. É gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a manter os registos organizados.
Sim, se o seu site é para um teatro, palco, projeto de cinema ou grupo artístico. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros domínios para SEO, portanto, relevância e conteúdo importam mais do que a extensão.
Escolha .theater se você quiser um nome que corresponda a uma marca de performance ou cinema e pode ser mais específico do que .com. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo ou seu nome .com preferido está disponível.
Qualquer um pode registrar um domínio .theater. É uma extensão aberta, portanto não há requisitos especiais de associação ou localização para comprar um.
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres permitidos e não pode ser um domínio reservado ou já registrado; o registro também pode bloquear alguns nomes especiais.
Na Hostinger, um domínio .theater custa R$ 65,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 411,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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