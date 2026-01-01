Chegue a todos os jogadores e fãs com um domínio .tennis
R$411,99/anoR$290,991º anoPara o primeiro ano
Economize 29%
Saiba mais sobre o domínio .tennis
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .tennis.
O que é um .tennis domínio?
Um gTLD genérico para sites relacionados ao ténis, .tennis está aberto para uso mais amplo, mas é especialmente adequado para clubes, jogadores, eventos, varejistas e comunidades de fãs.
Para quem é um domínio .tennis?
Um domínio .tennis funciona bem para clubes de ténis, treinadores, academias, torneios e varejistas de equipamentos que desejam uma presença online clara e específica para esportes. É um ajuste prático para sites comunitários e empresas de ténis em crescimento.
Por que escolher um domínio .tennis?
Um domínio .tennis ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada e pode apoiar um reconhecimento de marca mais forte. Também funciona bem para uso consistente em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que sua presença online cresce.
Informações de domínio para .tennis
TLD
.tennis
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .tennis
O que significa um domínio .tennis?
.tennis é uma extensão de domínio ligada ao tênis. As pessoas geralmente a leem como um sinal claro de que um site é sobre o esporte, como clubes, jogadores, eventos ou equipamentos.
Um domínio .tennis é confiável?
.tennis é um domínio de nível superior válido operado através de um registro oficial, por isso funciona como outras extensões de domínio em navegadores, e-mail e pesquisa.
.tennis é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre tênis ou um nicho relacionado. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então a relevância e o conteúdo importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .tennis ou .com?
Escolha .tennis se você quiser um nome que mostre instantaneamente que seu site é focado em tênis, ou se a versão .com é tomada. Escolha .com se você quiser a opção mais ampla conhecida para um público em geral.
Quem pode registrar um domínio .tennis?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .tennis. Está aberto a indivíduos, empresas e organizações sem requisitos especiais de elegibilidade.
Existem restrições nos domínios .tennis?
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. O nome deve ser único, usar caracteres permitidos e não ser um termo reservado ou proibido definido pelo registro.
Quanto custa um domínio .tennis?
Na Hostinger, um domínio .tennis custa R$ 290,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 411,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.