Chegue a todos os jogadores e fãs com um domínio .tennis

R$411,99/anoR$290,991º ano
Economize 29%
Para o primeiro ano
.tennis

Saiba mais sobre o domínio .tennis

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .tennis.

O que é um .tennis domínio?

Um gTLD genérico para sites relacionados ao ténis, .tennis está aberto para uso mais amplo, mas é especialmente adequado para clubes, jogadores, eventos, varejistas e comunidades de fãs.

Para quem é um domínio .tennis?

Um domínio .tennis funciona bem para clubes de ténis, treinadores, academias, torneios e varejistas de equipamentos que desejam uma presença online clara e específica para esportes. É um ajuste prático para sites comunitários e empresas de ténis em crescimento.

Por que escolher um domínio .tennis?

Um domínio .tennis ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada e pode apoiar um reconhecimento de marca mais forte. Também funciona bem para uso consistente em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que sua presença online cresce.

Informações de domínio para .tennis

TLD
.tennis
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

Explore outras extensões de domínio

.com.br

O que os clientes brasileiros esperam

R$64,99R$1/1º ano
Ver disponibilidade

.com

O domínio favorito do mundo

R$94,99R$0,01/1º ano
Ver disponibilidade

.shop

Transformar visitantes em compradores

R$179,99R$2,99/1º ano
Ver disponibilidade

.io

O domínio que toda startup deseja.

R$388,99R$165,99/1º ano
Ver disponibilidade

.icu

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .icu

R$87,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.xyz

Fresca. Moderna. Infinitamente flexível.

R$98,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.pro

Mostre ao mundo o que você faz de melhor.

R$165,99R$15,99/1º ano
Ver disponibilidade

.cloud

Onde as empresas modernas operam

R$134,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .tennis

.tennis é uma extensão de domínio ligada ao tênis. As pessoas geralmente a leem como um sinal claro de que um site é sobre o esporte, como clubes, jogadores, eventos ou equipamentos.
.tennis é um domínio de nível superior válido operado através de um registro oficial, por isso funciona como outras extensões de domínio em navegadores, e-mail e pesquisa.
Sim, se o seu site é sobre tênis ou um nicho relacionado. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então a relevância e o conteúdo importam mais do que o final.
Escolha .tennis se você quiser um nome que mostre instantaneamente que seu site é focado em tênis, ou se a versão .com é tomada. Escolha .com se você quiser a opção mais ampla conhecida para um público em geral.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .tennis. Está aberto a indivíduos, empresas e organizações sem requisitos especiais de elegibilidade.
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. O nome deve ser único, usar caracteres permitidos e não ser um termo reservado ou proibido definido pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .tennis custa R$ 290,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 411,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.