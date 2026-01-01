Attract clients who are ready to commit with a .tattoo domain
R$223,99/anoR$159,991º anoPara o primeiro ano
Economize 29%
Saiba mais sobre o domínio .tattoo
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .tattoo.
What is a .tattoo domain?
Generic top-level domain for tattoo-related sites, now used by artists, studios, and enthusiasts. It has no known eligibility restrictions, and is managed under the global DNS root zone.
Who is a .tattoo domain for?
A .tattoo domain works well for tattoo artists, studios, body art portfolios, and piercing shops that want a clear, memorable online identity. It’s a good fit for portfolios, bookings, and local businesses.
Why choose a .tattoo domain?
A .tattoo domain can make your site’s purpose clear at a glance, helping visitors recognize your brand faster. It also creates a simple, consistent identity for your website, email, and marketing as your business grows.
Informações de domínio para .tattoo
TLD
.tattoo
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .tattoo
What does a .tattoo domain mean?
.tattoo is a generic top-level domain for tattoo-related names, shops, artists, and communities. Today it is mostly used to signal a clear connection to tattoo culture or services.
Is a .tattoo domain trusted?
Yes. It works like any other valid domain extension in browsers, email, and search engines. .tattoo is an official TLD delegated through the DNS root and operated by a registry.
Is a .tattoo a good domain?
Yes, if your site is about tattoos, body art, or a related business. Search engines treat it the same as other extensions, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .tattoo domain or .com domain?
Choose .tattoo if you want a name that clearly matches a tattoo brand, studio, or portfolio and the .com you want is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension.
Who can register a .tattoo domain?
.tattoo is open to anyone. There is no special industry or residency requirement, so individuals and businesses can register it.
Are there restrictions on .tattoo domains?
Yes, standard domain rules still apply. A name must use allowed characters and cannot be a reserved or blocked registry name.
How much does a .tattoo domain cost?
At Hostinger, a .tattoo domain costs R$ 159,99 for the first year. After that, the renewal fee is R$ 223,99/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.