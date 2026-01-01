Ajudar os pacientes a encontrar o cirurgião certo com um domínio .surgery

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.surgery

Saiba mais sobre o domínio .surgery

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .surgery.

O que é um .surgery domínio?

.surgery é um domínio genérico de nível superior para serviços médicos e cirúrgicos. É aberto a todos, sem restrições de elegibilidade conhecidas, e é frequentemente usado por clínicas, cirurgiões e marcas de cuidados de saúde.

Para quem é um domínio .surgery?

Um domínio .surgery funciona bem para cirurgiões, clínicas, hospitais e práticas médicas que desejam uma identidade online clara e profissional. Também é adequado para educação relacionada à cirurgia e recursos de pacientes.

Por que escolher um domínio .surgery?

Um domínio .surgery ajuda os visitantes a entender rapidamente o foco do seu site e torna a sua presença online mais fácil de reconhecer. Ele suporta marcação clara em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .surgery

TLD
.surgery
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .surgery

.surgery é uma extensão de domínio que sinala um link claro para a cirurgia ou cuidados cirúrgicos. Hoje, é comumente usado por clínicas, cirurgiões e sites de informações de saúde.
Sim. .surgery é um domínio de nível superior válido e funciona em navegadores, e-mail e motores de busca como outras extensões. É gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a garantir que funcione normalmente.
Sim, se seu site é sobre cirurgia, uma especialidade cirúrgica ou informações médicas relacionadas. Os motores de busca tratam .surgery da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .surgery se quiser um nome que corresponda imediatamente a um tópico médico ou cirúrgico. Escolha .com se quiser o reconhecimento mais amplo ou se precisar de um domínio que pareça mais geral para o seu público.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .surgery. É aberto a indivíduos, empresas e organizações sem regras especiais de elegibilidade.
Sim, aplicam-se regras padrão de nomeação de domínio. O nome deve ser único, usar caracteres permitidos e evitar termos reservados ou de marca registrada se o registro os bloquear.
Na Hostinger, um domínio .surgery custa R$ 241,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 345,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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