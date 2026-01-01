Ajudar os pacientes a encontrar o cirurgião certo com um domínio .surgery
R$345,99/anoR$241,991º anoPara o primeiro ano
Economize 30%
Saiba mais sobre o domínio .surgery
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .surgery.
O que é um .surgery domínio?
.surgery é um domínio genérico de nível superior para serviços médicos e cirúrgicos. É aberto a todos, sem restrições de elegibilidade conhecidas, e é frequentemente usado por clínicas, cirurgiões e marcas de cuidados de saúde.
Para quem é um domínio .surgery?
Um domínio .surgery funciona bem para cirurgiões, clínicas, hospitais e práticas médicas que desejam uma identidade online clara e profissional. Também é adequado para educação relacionada à cirurgia e recursos de pacientes.
Por que escolher um domínio .surgery?
Um domínio .surgery ajuda os visitantes a entender rapidamente o foco do seu site e torna a sua presença online mais fácil de reconhecer. Ele suporta marcação clara em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .surgery
TLD
.surgery
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .surgery
O que significa um domínio .surgery?
.surgery é uma extensão de domínio que sinala um link claro para a cirurgia ou cuidados cirúrgicos. Hoje, é comumente usado por clínicas, cirurgiões e sites de informações de saúde.
Um domínio .surgery é confiável?
Sim. .surgery é um domínio de nível superior válido e funciona em navegadores, e-mail e motores de busca como outras extensões. É gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a garantir que funcione normalmente.
.surgery é um bom domínio?
Sim, se seu site é sobre cirurgia, uma especialidade cirúrgica ou informações médicas relacionadas. Os motores de busca tratam .surgery da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .surgery ou .com?
Escolha .surgery se quiser um nome que corresponda imediatamente a um tópico médico ou cirúrgico. Escolha .com se quiser o reconhecimento mais amplo ou se precisar de um domínio que pareça mais geral para o seu público.
Quem pode registrar um domínio .surgery?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .surgery. É aberto a indivíduos, empresas e organizações sem regras especiais de elegibilidade.
Existem restrições nos domínios .surgery?
Sim, aplicam-se regras padrão de nomeação de domínio. O nome deve ser único, usar caracteres permitidos e evitar termos reservados ou de marca registrada se o registro os bloquear.
Quanto custa um domínio .surgery?
Na Hostinger, um domínio .surgery custa R$ 241,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 345,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.