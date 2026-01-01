Conecte as empresas com os suprimentos que elas precisam com um domínio .supplies
R$159,99/anoR$109,991º anoPara o primeiro ano
Economize 31%
Saiba mais sobre o domínio .supplies
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .supplies.
O que é um domínio .supplies?
.supplies é um domínio genérico de nível superior para empresas e sites que vendem bens, materiais ou serviços. Não tem restrições geográficas ou de elegibilidade e é adequado para branding focado em produtos.
Para quem é um domínio .supplies?
Um domínio .supplies funciona bem para grossistas, varejistas, distribuidores e fornecedores de serviços B2B que desejam um endereço web claro e focado em produtos. É adequado para empresas relacionadas com inventário, aquisição e fornecimento de todos os tamanhos.
Por que escolher um domínio .supplies?
Um domínio .supplies ajuda os visitantes a entender seu negócio de uma olhada e mantém seu endereço web claro e memorável. Ele suporta uma presença online profissional em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que sua marca cresce.
Informações de domínio para .supplies
TLD
.supplies
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .supplies
O que significa um domínio .supplies?
.supplies é uma extensão de domínio descritiva para empresas e sites relacionados com suprimentos, aquisição ou estoque. É comumente usada por varejistas, atacados e fornecedores de serviços para mostrar o que eles oferecem de uma olhada.
Um domínio .supplies é confiável?
Sim. .supplies é um domínio de nível superior válido e funciona normalmente em navegadores, e-mail e pesquisa. É executado através de um registro oficial, o que ajuda a torná-lo uma extensão web padrão e reconhecida.
.supplies é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre produtos, estoques ou serviços de fornecimento. Os motores de busca tratam .supplies da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o TLD.
Devo escolher um domínio .supplies ou .com?
Escolha .supplies se você quiser um nome claro e específico de tópico e a versão .com é tomada. Escolha .com se seu público espera um domínio familiar e de propósito amplo ou você quer a extensão mais conhecida.
Quem pode registrar um domínio .supplies?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .supplies. Não há requisitos de residência geral ou de tipo empresarial, portanto, ele está aberto a indivíduos, empresas e organizações.
Existem restrições nos domínios .supplies?
Sim, aplicam-se as regras habituais de domínio. Os nomes devem usar caracteres válidos, e alguns nomes podem ser reservados pelo registro ou indisponíveis porque já estão registrados.
Quanto custa um domínio .supplies?
Na Hostinger, um domínio .supplies custa R$ 109,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 159,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.