Conecte as empresas com os suprimentos que elas precisam com um domínio .supplies

R$159,99/anoR$109,991º ano
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Para o primeiro ano
.supplies

Saiba mais sobre o domínio .supplies

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .supplies.

O que é um domínio .supplies?

.supplies é um domínio genérico de nível superior para empresas e sites que vendem bens, materiais ou serviços. Não tem restrições geográficas ou de elegibilidade e é adequado para branding focado em produtos.

Para quem é um domínio .supplies?

Um domínio .supplies funciona bem para grossistas, varejistas, distribuidores e fornecedores de serviços B2B que desejam um endereço web claro e focado em produtos. É adequado para empresas relacionadas com inventário, aquisição e fornecimento de todos os tamanhos.

Por que escolher um domínio .supplies?

Um domínio .supplies ajuda os visitantes a entender seu negócio de uma olhada e mantém seu endereço web claro e memorável. Ele suporta uma presença online profissional em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que sua marca cresce.

Informações de domínio para .supplies

TLD
.supplies
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .supplies

.supplies é uma extensão de domínio descritiva para empresas e sites relacionados com suprimentos, aquisição ou estoque. É comumente usada por varejistas, atacados e fornecedores de serviços para mostrar o que eles oferecem de uma olhada.
Sim. .supplies é um domínio de nível superior válido e funciona normalmente em navegadores, e-mail e pesquisa. É executado através de um registro oficial, o que ajuda a torná-lo uma extensão web padrão e reconhecida.
Sim, se o seu site é sobre produtos, estoques ou serviços de fornecimento. Os motores de busca tratam .supplies da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o TLD.
Escolha .supplies se você quiser um nome claro e específico de tópico e a versão .com é tomada. Escolha .com se seu público espera um domínio familiar e de propósito amplo ou você quer a extensão mais conhecida.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .supplies. Não há requisitos de residência geral ou de tipo empresarial, portanto, ele está aberto a indivíduos, empresas e organizações.
Sim, aplicam-se as regras habituais de domínio. Os nomes devem usar caracteres válidos, e alguns nomes podem ser reservados pelo registro ou indisponíveis porque já estão registrados.
Na Hostinger, um domínio .supplies custa R$ 109,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 159,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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