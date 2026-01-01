Ajude mais pessoas a encontrar a sua correspondência com um domínio .singles
R$213,99/anoR$43,991º anoPara o primeiro ano
Economize 79%
Saiba mais sobre o domínio .singles
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .singles.
O que é um domínio .singles?
.singles é um TLD genérico sem restrições especiais de elegibilidade. É frequentemente usado para sites de namoro, matchmaking e estilo de vida solo, mas qualquer pessoa ou empresa pode registrá-lo.
Para quem é um domínio .singles?
Um domínio .singles funciona bem para plataformas de namoro, serviços de namoro, coaches de relacionamento e projetos de estilo de vida solo que querem um endereço web claro e memorável. É adequado para sites de nicho e comunidades em crescimento.
Por que escolher um domínio .singles?
Um domínio .singles ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada, o que pode melhorar o reconhecimento e reduzir a confusão. Também lhe dá um endereço web conciso e memorável que funciona bem em sites, e-mails e marketing.
Informações de domínio para .singles
TLD
.singles
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .singles
O que significa um domínio .singles?
Um domínio .singles sugere um site para pessoas solteiras, namoro ou conteúdo focado em relacionamentos. Foi criado como uma extensão genérica, mas hoje as pessoas usam principalmente para perfis pessoais ou serviços de namoro.
Um domínio .singles é confiável?
Sim. .singles é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e resultados de pesquisa. A confiança também depende do próprio site, não apenas da extensão.
.singles é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre namoro, casamento ou estilo de vida solteiro. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .singles ou .com?
Escolha .singles se você deseja uma correspondência clara para uma marca focada em namoro ou singles, ou se o nome .com que você deseja não está disponível. Escolha .com se você deseja a familiaridade mais ampla e um domínio de propósito mais geral.
Quem pode registrar um domínio .singles?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .singles. Não há requisitos especiais de elegibilidade para indivíduos ou empresas.
Existem restrições em domínios .singles?
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. O nome deve usar caracteres permitidos e não pode ser um nome de registro reservado ou bloqueado.
Quanto custa um domínio .singles?
Na Hostinger, um domínio .singles custa R$ 43,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 213,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.