Construa os destinos aos quais os compradores retornam com um domínio .shopping
R$191,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
Economize 74%
Saiba mais sobre o domínio .shopping
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .shopping.
O que é um domínio .shopping?
.shopping é um gTLD genérico para sites relacionados ao varejo e comércio eletrônico. Não tem regras de elegibilidade geográfica especiais, mas os nomes são gerenciados por um registro, portanto a disponibilidade pode variar por registrar.
Para quem é um domínio .shopping?
Um domínio .shopping funciona bem para varejistas on-line, revisores de produtos, sites de negócios e guias de compras que querem um endereço web claro e memorável. É adequado para projetos de comércio eletrônico, conteúdo de afiliados e mercados de nicho.
Por que escolher um domínio .shopping?
Um domínio .shopping ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e torna sua marca mais fácil de lembrar. Ele suporta nomeação clara e consistente em seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .shopping
TLD
.shopping
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .shopping
O que significa um domínio .shopping?
Um domínio .shopping indica que um site é sobre compras, varejo ou produtos para venda. É comumente usado por lojas, mercados e sites de negócios para deixar claro o propósito do site.
Um domínio .shopping é confiável?
Sim. .shopping é um domínio de nível superior válido, e é gerenciado através de um registro oficial, como outras extensões de domínio. Ele funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa.
.shopping é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre produtos, ofertas ou compras online. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, por isso a relevância e o conteúdo importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .shopping ou .com?
Escolha .shopping se você quiser um nome que mostre imediatamente que seu site é para compras ou varejo. Escolha .com se seu público esperava a extensão mais familiar ou se essa versão está disponível para sua marca.
Quem pode registrar um domínio .shopping?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .shopping. Não há limite geral de elegibilidade vinculado a um tipo de negócio ou localização.
Existem restrições em domínios .shopping?
Sim, como todos os domínios, um nome deve usar caracteres válidos e cumprir regras de nomeação de registro. Nomes reservados ou premium também podem não estar disponíveis, dependendo do registro.
Quanto custa um domínio .shopping?
Na Hostinger, um domínio .shopping custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 191,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.