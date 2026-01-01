Construa os destinos aos quais os compradores retornam com um domínio .shopping

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.shopping

Saiba mais sobre o domínio .shopping

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .shopping.

O que é um domínio .shopping?

.shopping é um gTLD genérico para sites relacionados ao varejo e comércio eletrônico. Não tem regras de elegibilidade geográfica especiais, mas os nomes são gerenciados por um registro, portanto a disponibilidade pode variar por registrar.

Para quem é um domínio .shopping?

Um domínio .shopping funciona bem para varejistas on-line, revisores de produtos, sites de negócios e guias de compras que querem um endereço web claro e memorável. É adequado para projetos de comércio eletrônico, conteúdo de afiliados e mercados de nicho.

Por que escolher um domínio .shopping?

Um domínio .shopping ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e torna sua marca mais fácil de lembrar. Ele suporta nomeação clara e consistente em seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .shopping

TLD
.shopping
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .shopping

Um domínio .shopping indica que um site é sobre compras, varejo ou produtos para venda. É comumente usado por lojas, mercados e sites de negócios para deixar claro o propósito do site.
Sim. .shopping é um domínio de nível superior válido, e é gerenciado através de um registro oficial, como outras extensões de domínio. Ele funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa.
Sim, se o seu site é sobre produtos, ofertas ou compras online. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, por isso a relevância e o conteúdo importam mais do que o final.
Escolha .shopping se você quiser um nome que mostre imediatamente que seu site é para compras ou varejo. Escolha .com se seu público esperava a extensão mais familiar ou se essa versão está disponível para sua marca.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .shopping. Não há limite geral de elegibilidade vinculado a um tipo de negócio ou localização.
Sim, como todos os domínios, um nome deve usar caracteres válidos e cumprir regras de nomeação de registro. Nomes reservados ou premium também podem não estar disponíveis, dependendo do registro.
Na Hostinger, um domínio .shopping custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 191,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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