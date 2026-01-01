Register your .sh domain name
R$309,99/anoR$171,991º anoPara o primeiro ano
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Saiba mais sobre o domínio .sh
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .sh.
What is a .sh domain?
.sh is the country-code top-level domain for Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha. It’s often used more broadly for creative or short brand names, with registrations managed under local rules.
Who is a .sh domain for?
A .sh domain works well for tech startups, short-form project sites, and teams building shell scripts or developer tools. It’s a practical fit for brands that want a short, memorable web address.
Why choose a .sh domain?
A .sh domain helps make your web address short, clear, and easy to remember. It can support stronger brand recognition, look professional in links and email, and stay flexible as your online presence grows.
Informações de domínio para .sh
TLD
.sh
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .sh
What does a .sh domain mean?
A .sh domain is the country-code extension for Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha. Today, it’s also used as a short, memorable web address for brands, projects, and personal sites.
Is a .sh domain trusted?
Yes. A .sh domain is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it recognized and usable.
Is a .sh a good domain?
Yes, if you want a short, flexible name or a creative match for a brand. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Should I choose a .sh domain or .com domain?
Choose .sh if you want a shorter or more distinctive name, especially when your preferred .com is taken. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .sh domain?
Anyone can register a .sh domain. It is open to individuals and businesses, with no general residency or local presence requirement.
Are there restrictions on .sh domains?
Yes, standard domain rules apply, such as valid length and allowed characters. Reserved or premium names may also be unavailable, depending on the registry.
How much does a .sh domain cost?
At Hostinger, a .sh domain costs R$ 171,99 for the first year. After that, the renewal fee is R$ 309,99/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.