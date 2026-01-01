Traga sua comunidade escolar alemã online com um domínio .schule

R$180,99/anoR$65,991º ano
Economize 64%
Para o primeiro ano
.schule

Saiba mais sobre o domínio .schule

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .schule.

O que é um domínio .schule?

.schule é um domínio genérico de nível superior para escolas e sites relacionados à educação. Significa “escola” em alemão e está aberto para registro geral, tornando-o adequado para organizações educacionais de língua alemã.

Para quem é um domínio .schule?

Os domínios .schule são adequados para escolas, professores, tutores, centros de treinamento e projetos educacionais que desejam um endereço web claro e em língua alemã.

Por que escolher um domínio .schule?

Um domínio .schule ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e suporta uma marca clara e memorável. Funciona bem em sites, e-mail e marketing, dando a sua presença online uma base consistente e profissional à medida que cresce.

Informações de domínio para .schule

TLD
.schule
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .schule

“.schule” significa “escola” em alemão. É comumente usado por escolas, professores, serviços de tutoria e projetos educacionais, especialmente para o público de língua alemã.
Sim. .schule é um domínio de nível superior válido e funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É executado através de um registro oficial de domínios, por isso segue regras padrão de DNS.
Sim, se o seu site é sobre educação, escolas ou aprendizagem em alemão. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .schule se quiser um nome que corresponda claramente à educação ou a um público de língua alemã. Escolha .com se quiser o reconhecimento mais amplo e uma maior probabilidade de que o nome exato já esteja disponível.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .schule. Não é limitado a escolas ou provedores de educação, portanto, indivíduos, empresas e organizações podem se candidatar.
Não há restrições especiais de elegibilidade, mas o nome ainda tem que seguir regras normais de domínio. Isso significa que não há espaços, carateres inválidos e nomes reservados pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .schule custa R$ 65,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 180,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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