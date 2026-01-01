Traga sua comunidade escolar alemã online com um domínio .schule
R$180,99/anoR$65,991º anoPara o primeiro ano
Economize 64%
Saiba mais sobre o domínio .schule
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .schule.
O que é um domínio .schule?
.schule é um domínio genérico de nível superior para escolas e sites relacionados à educação. Significa “escola” em alemão e está aberto para registro geral, tornando-o adequado para organizações educacionais de língua alemã.
Para quem é um domínio .schule?
Os domínios .schule são adequados para escolas, professores, tutores, centros de treinamento e projetos educacionais que desejam um endereço web claro e em língua alemã.
Por que escolher um domínio .schule?
Um domínio .schule ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e suporta uma marca clara e memorável. Funciona bem em sites, e-mail e marketing, dando a sua presença online uma base consistente e profissional à medida que cresce.
Informações de domínio para .schule
TLD
.schule
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .schule
O que significa um domínio .schule?
“.schule” significa “escola” em alemão. É comumente usado por escolas, professores, serviços de tutoria e projetos educacionais, especialmente para o público de língua alemã.
Um domínio .schule é confiável?
Sim. .schule é um domínio de nível superior válido e funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É executado através de um registro oficial de domínios, por isso segue regras padrão de DNS.
.schule é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre educação, escolas ou aprendizagem em alemão. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .schule ou um domínio .com?
Escolha .schule se quiser um nome que corresponda claramente à educação ou a um público de língua alemã. Escolha .com se quiser o reconhecimento mais amplo e uma maior probabilidade de que o nome exato já esteja disponível.
Quem pode registrar um domínio .schule?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .schule. Não é limitado a escolas ou provedores de educação, portanto, indivíduos, empresas e organizações podem se candidatar.
Existem restrições nos domínios .schule?
Não há restrições especiais de elegibilidade, mas o nome ainda tem que seguir regras normais de domínio. Isso significa que não há espaços, carateres inválidos e nomes reservados pelo registro.
Quanto custa um domínio .schule?
Na Hostinger, um domínio .schule custa R$ 65,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 180,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.