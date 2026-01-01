Estabelecer seu negócio francês online com um domínio .sarl
R$43,99/anoR$32,991º anoPara o primeiro ano
Economize 25%
Saiba mais sobre o domínio .sarl
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .sarl.
O que é um domínio .sarl?
.sarl é um domínio genérico de nível superior, originalmente ligado à sociedade francesa Société à Responsabilité Limitée, mas agora aberto para registro geral sem requisitos especiais de elegibilidade.
Para quem é um domínio .sarl?
Um domínio .sarl funciona bem para empresas, consultores, contadores e fornecedores de serviços legais ligados às estruturas de negócios da SARL. Ajuda a apresentar uma identidade clara e profissional para marcas regulamentadas ou específicas de entidades.
Por que escolher um domínio .sarl?
Um domínio .sarl ajuda os visitantes a identificar uma estrutura de empresa de uma olhada, apoiando branding e confiança claras. Pode tornar seu endereço web mais memorável e funcionar bem em sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .sarl
TLD
.sarl
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .sarl
O que significa um domínio .sarl?
Um domínio .sarl é um endereço web de marca construído em torno de "SARL", um termo comum usado em alguns países para um negócio de responsabilidade limitada. As pessoas geralmente o usam para sites de negócios, páginas de empresas ou marcas locais.
Um domínio .sarl é confiável?
Sim. .sarl é um domínio de nível superior válido operado através de um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança ainda depende do site e suas configurações de segurança.
.sarl é um bom domínio?
Sim, se sua empresa usa SARL em seu nome ou você quer um endereço memorável no estilo da empresa. Os motores de busca tratam isso da mesma forma que outros domínios para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .sarl ou .com?
Escolha .sarl se o nome corresponder à sua identidade empresarial e você deseja um endereço mais específico e focado na empresa. Escolha .com se você deseja a mais ampla familiaridade ou a versão .sarl não está disponível.
Quem pode registrar um domínio .sarl?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .sarl. Não há nenhum requisito de elegibilidade pública para indivíduos ou empresas.
Existem restrições em domínios .sarl?
Sim. Como a maioria dos domínios, os nomes devem seguir as regras do registro, usar caracteres permitidos e evitar nomes reservados ou bloqueados. A disponibilidade exata depende do registro e do nome específico que você escolher.
Quanto custa um domínio .sarl?
Na Hostinger, um domínio .sarl custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 43,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.