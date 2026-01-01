Preencha seu livro de consultas com um domínio .salon
R$341,99/anoR$62,991º anoPara o primeiro ano
Economize 82%
Saiba mais sobre o domínio .salon
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .salon.
O que é um domínio .salon?
.salon é um domínio genérico de nível superior para salões e sites relacionados à beleza. Não tem restrições de registro importantes, por isso está aberto a empresas, profissionais e projetos nesse espaço.
Para quem é um domínio .salon?
Um domínio .salon funciona bem para salões de cabelo, estúdios de beleza, técnicos de unhas e empresas de spa que querem um endereço web claro e profissional. É um ajuste prático para serviços locais e marcas de beleza em crescimento.
Por que escolher um domínio .salon?
Um domínio .salon ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de lembrar. Ele suporta uma identidade online clara e profissional para sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .salon
TLD
.salon
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .salon
O que significa um domínio .salon?
Um domínio .salon é um endereço web para salões, estilistas e empresas de beleza. É comumente usado por serviços de cabeleireiro, unhas, spa e barbeiro para mostrar o que o negócio faz de uma olhada.
Um domínio .salon é confiável?
Sim. .salon é um domínio de nível superior válido e funciona em navegadores, e-mail e resultados de pesquisa como outros terminais de domínio. É gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a mantê-lo reconhecido e usável.
.salon é um bom domínio?
Sim, se o seu negócio serve a indústria de beleza ou cuidados pessoais. Os motores de busca tratam .salon da mesma forma que outras extensões para SEO, portanto, conteúdo claro e relevância local importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .salon ou .com?
Escolha .salon se você deseja um nome que corresponda instantaneamente a um salão ou marca de beleza e a versão .com não está disponível. Escolha .com se seu público espera a extensão mais familiar ou você deseja um uso geral mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .salon?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .salon. Não há nenhum requisito para ser proprietário de salão licenciado ou residir em um país específico.
Existem restrições nos domínios .salon?
Sim, como a maioria dos domínios, os nomes de domínio .salon devem seguir regras padrão. Eles não podem usar caracteres inválidos, e alguns nomes podem ser reservados pelo registro ou indisponíveis porque já estão registrados.
Quanto custa um domínio .salon?
Na Hostinger, um domínio .salon custa R$ 62,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 341,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.