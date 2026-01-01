Construa a plataforma de revisão que cada comprador recorre com um domínio .reviews
R$394,99/anoR$27,991º anoPara o primeiro ano
Economize 93%
Saiba mais sobre o domínio .reviews
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .reviews.
O que é um domínio .reviews?
.reviews é um domínio genérico de nível superior para sites e páginas focados em revisão. É um gTLD ilimitado, por isso pode ser usado por qualquer pessoa, especialmente para revisões de produtos, serviços ou negócios.
Para quem é um domínio .reviews?
Um domínio .reviews funciona bem para sites de revisão, blogs de comparação, testadores de produtos e diretórios de serviços locais que querem construir confiança e tornar o feedback fácil de encontrar. É adequado tanto para projetos de nicho quanto para plataformas de conteúdo maiores.
Por que escolher um domínio .reviews?
Um domínio .reviews torna o propósito do seu site claro de uma olhada, ajudando as pessoas a entenderem imediatamente o que seu negócio oferece. Pode melhorar o reconhecimento, apoiar a confiança e manter sua presença online fácil de lembrar à medida que você cresce.
Informações de domínio para .reviews
TLD
.reviews
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .reviews
O que significa um domínio .reviews?
Um domínio .reviews indica que um site está focado em avaliações, classificações ou opiniões. É comumente usado por editores, blogs e empresas que compartilham produtos, serviços ou feedback de clientes.
Um domínio .reviews é confiável?
Sim. .reviews é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança depende mais do site e do conteúdo do que da extensão.
.reviews é um bom domínio?
Sim, se o seu site é centrado em revisões ou comparações. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo útil e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .reviews ou .com?
Escolha .reviews se você quiser uma extensão que descreva o conteúdo da revisão e a versão .com não está disponível. Escolha .com se seu público esperava o domínio de propósito geral mais familiar.
Quem pode registrar um domínio .reviews?
Qualquer um pode registrar um domínio .reviews. É uma extensão aberta, portanto, não há requisitos especiais de elegibilidade para indivíduos, empresas ou organizações.
Existem restrições nos domínios .reviews?
Sim, como todos os domínios, ele deve seguir regras padrão de nomeação. O nome não pode conter espaços ou caracteres inválidos, e alguns nomes podem ser reservados pelo registro.
Quanto custa um domínio .reviews?
Na Hostinger, um domínio .reviews custa R$ 27,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 394,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.