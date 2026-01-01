Construa a plataforma de revisão que cada comprador recorre com um domínio .reviews

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Para o primeiro ano
.reviews

Saiba mais sobre o domínio .reviews

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .reviews.

O que é um domínio .reviews?

.reviews é um domínio genérico de nível superior para sites e páginas focados em revisão. É um gTLD ilimitado, por isso pode ser usado por qualquer pessoa, especialmente para revisões de produtos, serviços ou negócios.

Para quem é um domínio .reviews?

Um domínio .reviews funciona bem para sites de revisão, blogs de comparação, testadores de produtos e diretórios de serviços locais que querem construir confiança e tornar o feedback fácil de encontrar. É adequado tanto para projetos de nicho quanto para plataformas de conteúdo maiores.

Por que escolher um domínio .reviews?

Um domínio .reviews torna o propósito do seu site claro de uma olhada, ajudando as pessoas a entenderem imediatamente o que seu negócio oferece. Pode melhorar o reconhecimento, apoiar a confiança e manter sua presença online fácil de lembrar à medida que você cresce.

Informações de domínio para .reviews

TLD
.reviews
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .reviews

Um domínio .reviews indica que um site está focado em avaliações, classificações ou opiniões. É comumente usado por editores, blogs e empresas que compartilham produtos, serviços ou feedback de clientes.
Sim. .reviews é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança depende mais do site e do conteúdo do que da extensão.
Sim, se o seu site é centrado em revisões ou comparações. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo útil e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .reviews se você quiser uma extensão que descreva o conteúdo da revisão e a versão .com não está disponível. Escolha .com se seu público esperava o domínio de propósito geral mais familiar.
Qualquer um pode registrar um domínio .reviews. É uma extensão aberta, portanto, não há requisitos especiais de elegibilidade para indivíduos, empresas ou organizações.
Sim, como todos os domínios, ele deve seguir regras padrão de nomeação. O nome não pode conter espaços ou caracteres inválidos, e alguns nomes podem ser reservados pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .reviews custa R$ 27,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 394,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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