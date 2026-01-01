Um domínio .rest criado para o seu restaurante
R$170,99/anoR$10,991º anoPara o primeiro ano
Economize 94%
Saiba mais sobre o domínio .rest
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .rest.
O que é um .rest domínio?
.rest é um domínio genérico de nível superior destinado a restaurantes e serviços relacionados à comida, mas pode ser registrado por qualquer pessoa. É uma escolha moderna e de marca para sites de hospitalidade, restaurantes e reservas.
Para quem é um domínio .rest?
Um domínio .rest funciona bem para restaurantes, cafés, empresas de catering, blogueiros de comida e marcas de hospitalidade que querem um endereço web claro e memorável para menus, reservas e visibilidade local.
Por que escolher um domínio .rest?
Um domínio .rest ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e suporta uma identidade de marca clara e memorável. Funciona bem em sites, e-mail e marketing, tornando-se uma escolha prática para crescimento a longo prazo.
Informações de domínio para .rest
TLD
.rest
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .rest
O que significa um .rest domínio?
Um domínio .rest é um endereço web frequentemente usado por restaurantes, serviços de comida e negócios relacionados. Ele ajuda a sinalizar um site sobre restaurantes, menus, reservas ou hospitalidade.
Um domínio .rest é confiável?
Sim. .rest é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do site e do negócio por trás do que da própria extensão.
.rest é um bom domínio?
Sim, se o seu site é para um restaurante, marca de comida ou serviço de hospitalidade. Os motores de busca tratam o .rest da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo, os links e a qualidade do site importam mais.
Devo escolher um domínio .rest ou .com?
Escolha .rest se você quiser um nome claro e específico para um restaurante ou site relacionado à comida. Escolha .com se seu público esperava a extensão mais familiar ou se seu nome preferido está disponível apenas lá.
Quem pode registrar um domínio .rest?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .rest. Não é restrito a restaurantes, empresas ou um país específico.
Existem restrições nos domínios .rest?
Não existem restrições especiais de elegibilidade, mas o nome deve seguir regras normais de domínio. Não pode conter espaços e os nomes reservados ou já registrados não estão disponíveis.
Quanto custa um domínio .rest?
Na Hostinger, um domínio .rest custa R$ 10,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 170,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.