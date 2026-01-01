Um domínio .rest criado para o seu restaurante

R$170,99/anoR$10,991º ano
Economize 94%
Para o primeiro ano
.rest

Saiba mais sobre o domínio .rest

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .rest.

O que é um .rest domínio?

.rest é um domínio genérico de nível superior destinado a restaurantes e serviços relacionados à comida, mas pode ser registrado por qualquer pessoa. É uma escolha moderna e de marca para sites de hospitalidade, restaurantes e reservas.

Para quem é um domínio .rest?

Um domínio .rest funciona bem para restaurantes, cafés, empresas de catering, blogueiros de comida e marcas de hospitalidade que querem um endereço web claro e memorável para menus, reservas e visibilidade local.

Por que escolher um domínio .rest?

Um domínio .rest ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e suporta uma identidade de marca clara e memorável. Funciona bem em sites, e-mail e marketing, tornando-se uma escolha prática para crescimento a longo prazo.

Informações de domínio para .rest

TLD
.rest
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .rest

Um domínio .rest é um endereço web frequentemente usado por restaurantes, serviços de comida e negócios relacionados. Ele ajuda a sinalizar um site sobre restaurantes, menus, reservas ou hospitalidade.
Sim. .rest é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do site e do negócio por trás do que da própria extensão.
Sim, se o seu site é para um restaurante, marca de comida ou serviço de hospitalidade. Os motores de busca tratam o .rest da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo, os links e a qualidade do site importam mais.
Escolha .rest se você quiser um nome claro e específico para um restaurante ou site relacionado à comida. Escolha .com se seu público esperava a extensão mais familiar ou se seu nome preferido está disponível apenas lá.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .rest. Não é restrito a restaurantes, empresas ou um país específico.
Não existem restrições especiais de elegibilidade, mas o nome deve seguir regras normais de domínio. Não pode conter espaços e os nomes reservados ou já registrados não estão disponíveis.
Na Hostinger, um domínio .rest custa R$ 10,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 170,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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